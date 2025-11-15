Quién es quién en la familia de Los Javis: de la jovencísima madre de Ambrossi al padre de Calvo con un cameo en 'Veneno'

Los Javis, en el Festival de Cine de San Sebastián 2023. Gtres

La ruptura de Los Javis es el tema de la semana. Aunque era un secreto a voces, fue el pasado martes, 11 de noviembre, cuando dejó de ser un rumor. Javier Calvo (34 años) y Javier Ambrossi (41) se han separado tras 14 años juntos.

Las alarmas saltaron hace unos meses tras una serie de movimientos públicos que no pasaron desapercibidos. Uno de ellos, el cierre de las redes sociales de Ambrossi.

El guionista, quien solía ser muy activo en su perfil de Instagram, lleva meses alejado de las plataformas. Un detalle por el que EL ESPAÑOL preguntó a su hermana, Macarena García (37), el pasado 16 de octubre.

Javier Ambrossi junto a su hoy expareja sentimental, Javier Calvo, en una imagen de archivo. Gtres

"Está genial, concentrado rodando y cuidándose", respondió la actriz a este periódico. "Está genial", insistió a este medio la única hermana de Javier Ambrossi y uno de sus mayores apoyos. Pero, además la conocida intérprete, ¿quién es quién en el núcleo familiar del madrileño?

Los García Ambrossi

El actor es el mayor de los dos hijos del extinto matrimonio entre Sofía Ambrossi y Javier García. Una relación que fue de "adolescentes", según él mismo comentó en una entrevista en Planeta Calleja.

Sofía Ambrossi, su madre, le tuvo con apenas 18 años. Entonces compaginó la maternidad con sus estudios de Derecho. Acabó la carrera mientras criaba a Javier y a Macarena, que llegó al mundo cuatro años más tarde.

Años más tarde, destacó como directiva de un banco. Pero en los últimos tiempos, como contó en una entrevista, prefirió dedicarse al pilates.

Sofía es la principal fan de sus hijos. Solo hay que echar un vistazo a sus redes sociales para confirmar que es una gran impulsora de los proyectos de Javier -quien artísticamente utiliza su apellido- y Macarena.

La actriz, por su parte, ha mantenido el apellido de su padre, Javier García de la Camacha, cuyo perfil es más discreto que el de Sofía Ambrossi.

Sofía, Javier y Macarena García de la Camacha Gutiérrez-Ambrossi en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Sí se conoce -también lo confirman sus redes- que mantiene una excelente relación con sus dos hijos, pese a haberse divorciado de la madre de ambos hace muchos años.

Su separación, no obstante, también supuso un quiebre para Javier Ambrossi.

"La separación de mis padres me afectó muchísimo. De hecho, todas las movidas mentales que tengo vienen de ahí. Aprendí pronto a leer gracias a que mi madre estudiaba Derecho, me siento más cercano a mi madre, pero en realidad soy completamente mi padre", confesó el director en el citado programa de Cuatro.

Macarena García, si cabe, ha sido algo más reservada que su hermano. Sin embargo, el pasado octubre, en su conversación con este periódico, también quiso reconocer la labor de sus padres.

"En mi casa siempre ha habido mucho espacio para hablar de todo. Mis padres han sido personas con las que hemos conversado mucho", relató.

Macarena tiene una relación magnífica con su hermano. No solo en lo familiar, sino también en lo profesional. La actriz, incluso, ha sido su musa en muchos de sus exitosas creaciones: La Llamada, Paquita Salas o La Mesías

Los Calvo Guirao

La familia de Javier Calvo ha sido mucho más discreta y menos mediática que la de Ambrossi. Su núcleo familiar, no obstante, tiene la misma estructura: mamá, papá y dos hijos.

Los padres del también productor y director son Javier Calvo Durán y Teresa Guirao. Ambos estuvieron presentes en el plató de El Hormiguero, durante la entrevista que concedieron Los Javis a Pablo Motos (60) en octubre de 2023.

Javier Calvo padre, aunque no es actor, hizo un cameo en la serie Veneno. Con él, la relación ha sido de altibajos.

"Con mi padre he tenido una relación difícil. Mi padre era muy serio, muy exigente. Ha cambiado mucho y nuestra relación ha recorrido un camino muy bonito", confesó a Jesús Calleja (60).

Teresa Guirao, por su parte, es matrona. Javier Calvo, en alguna ocasión, ha compartido imágenes de su madre a punto de pasar consulta.

Ambos también se han convertido en el principal apoyo de su hijo y su exyerno en su carrera artística. No solo por participar en algún proyecto. También por impulsarlo en sus redes sociales.

Al igual que Ambrossi, Javier Calvo tiene una hermana, Sara, que junto a sus padres estuvo presente entre el público de El Hormiguero aquel 10 de octubre de 2023.

Fue Ambrossi quien entonces presentó a su anterior familia política: "Es la primera vez que venimos con nuestros padres. El padre de Javi; la hermana de Javi, Susi, que trabaja en Suma Content -la productora que fundaron ambos-; la mami de Javi y mi mami".