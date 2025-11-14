Así vivió Encarnita Polo sus últimos años: arruinada, alejada de la televisión y cuidada por su hija, Raquel Waitzman

Tristísima noticia la que se ha conocido este viernes, 14 de noviembre: la cantante y actriz Encarnita Polo ha fallecido a los 86 años, en Ávila, donde se trasladó hace un tiempo a vivir bajo el cuidado de su hija, Raquel Waitzman.

Sin duda, un deceso que ha enlutado los corazones del público que la siguió fervientemente durante décadas.

Polo, una de las figuras más importantes de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta y que triunfó con su conocida canción Paco, Paco, Paco, ha perdido la vida "rodeada de cariño", tal y como ha señalado su familia.

Encarnita Polo durante la presentación de la obra de teatro 'El secuestro del adivino', en Madrid, en julio de 2017. Gtres

Su hija, Raquel Waitzman Polo, ha comunicado el fallecimiento a sus conocidos y ha pedido respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan delicados.

"Para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único", ha asegurado Waitzman Polo.

Encarnita vivió sus últimos años alejada de los medios y de la televisión por decisión propia. En enero de 2024, EL ESPAÑOL se hizo eco de la delicada situación por la que atravesaba uno de los rostros más icónicos de la tele.

Este medio ya informó de que la artista festejó el que fue su 85º cumpleaños encarando una delicada situación personal, marcada por estrecheces económicas y extrañando la televisión y el espectáculo que tantas alegrías le dio.

Tal y como pudo conocer entonces EL ESPAÑOL, la que fue la reina del pop español hizo las maletas y se mudó a Ávila, junto a su hija, donde se trasladó después de la pandemia de coronavirus, obligada por "circunstancias personales".

Se describió entonces su situación como muy complicada. "Es la primera vez que la veo tan mal", confesó, hace un tiempo, a este medio una persona que la quiso bien.

Según las últimas informaciones, en su último tramo de vida estaba ingresada en una residencia de ancianos.

La maltrecha situación económica de la autora de canciones tan míticas en España como Pepa Bandera y Paco, Paco, Paco ha ocupado titulares en sus últimos años. Polo fue una de las damnificadas con la estafa de las participaciones preferentes en España, en su caso, de Bankia.

Encarnita Polo en un evento en Madrid, junto a su amigo, el pintor Antonio Montiel. Gtres

Cayó en la ruina más absoluta, pues perdió 70.000 euros ahorrados a lo largo de toda su trayectoria. "Yo no sabía lo que eran, creía que era ser cliente VIP y que mi dinero estaba a plazo fijo. Ahora he perdido todos mis ahorros. De pronto me veo sin nada, y sin galas", declaró por entonces a una conocida revista.

"Con lo poco que cobro al mes no vivo, tengo casi todo empeñado. El último día que llevé un collar monísimo me dijeron que no me podían dar más porque ya tenía mucho depositado. Me llamó el director y me preguntó para qué quería el dinero. ¿Para qué lo voy a querer? Para sobrevivir", añadió.

Tiempo atrás, en 2002, un juez dio la razón a su exmarido en un contencioso por el hogar conyugal, y la cantante fue desahuciada de la casa en la que había vivido toda su vida.

Encarnita tuvo que abandonar su domicilio y empeñar sus joyas para seguir adelante. En noviembre de 2022, relató su drama en el extinto programa Socialité, de Telecinco.

En dicho espacio, entonces presentado por María Patiño (54), no tuvo reparo en admitir haberse visto obligada a vender algunas alhajas de su joyero para llegar a fin de mes.

Siguiendo la línea de la necesidad monetaria que ha padecido de un tiempo a esta parte, Polo reconoció que había un motivo por el que no volvía al espectáculo: "Las televisiones no pagan, quieren que vaya gratis y eso me quita la ilusión".

En ese momento, comenzó su retiro mediático. La penúltima vez que hizo una aparición pública -antes de su visita a Socialité- fue en 2017, en el programa de amor de Cuatro, First Dates. En otro orden de cosas, la salud tampoco acompañó a Encarnita.

En agosto de 2021, Encarnita Polo concedió su última entrevista. Lo hacía desde su retiro en Ávila y hablaba con fuerza del cáncer contra el que luchaba.

Encarnita Polo en una imagen captada en 2011. Gtres

"Lo cogieron a tiempo y, gracias a Dios, no tuvieron que extirparme el pecho. Sigo con revisiones y esas cosas. No tengo miedo. Creo que he vencido a la enfermedad, pero el cáncer se queda ahí, y de buenas a primeras sale por otro lado. Es muy traicionero, es como un mal novio, o un mal marido", sostuvo para La Razón.

En esa charla, explicó por qué vivía en Ávila: "Me vine para vivir cerca de mi hija, pero la verdad es que no me adapto a esta ciudad, no me termino de habituar… Pero, bueno, la vida es mucho más barata que en Madrid y eso es algo a tener muy en cuenta. Y estoy cerca de mi familia".

Sobre su economía, tranquilizó con lo que sigue: "Vivo gracias a unos pocos ahorros y a una pensión de jubilación que ronda los 900 euros". En el plano sentimental, Encarnita siempre se ha caracterizado por su suma discreción en lo que a su parcela personal y familiar se refiere.

En agosto de 1969 contrae matrimonio con el compositor Adolfo Waitzman. La pareja terminó separándose nueve años más tarde, y fruto de la misma nació su única hija, Raquel, en 1970.