De una foto por 850 euros a un bolso falso de Louis Vuitton por 35: lo que vende el hijo de María Jiménez en su mercadillo online

Alejandro, el hijo de María Jiménez, vende los objetos personales de la cantante a través de una página web. @mariajimenezoficial

"Debido al volumen de pedidos tardaré en enviar los pedidos unos días. Atentamente, Álex Jiménez". Así arranca la aclaración de Alejandro Sancho, -que ahora lleva el apellido materno-, sobre la venta de pertenencias personales de María Jiménez.

El hijo que tuvo la cantante sevillana con el desaparecido actor Pepe Sancho lleva tiempo liquidando los recuerdos y enseres de su progenitora en una tienda online que lleva por nombre 'La trapería de María Jiménez'.

Y es que tras su muerte, el 7 de septiembre de 2023, la artista no solo dejó tres propiedades a su único heredero, incluida la casa en Chiclana de la Frontera (Cádiz), que ahora está disponible para alquiler turístico en Booking. Su legado también incluía joyas, piezas de bisutería y centenares de bolsos que su único heredero comercializa a través de las redes sociales y un mercadillo digital que, según él mismo ha contado, está teniendo muy buena acogida.

Los recuerdos de María Jiménez

La idea de poner a la venta los recuerdos de la artista rondó la cabeza de su hijo Alejandro poco después de su fallecimiento.

A lo largo de su vida, la intérprete de canciones tan míticas como Se acabó o Con dos camas vacías fue acumulando ropa y calzado para sus actuaciones, así como pendientes, pulseras, collares, broches...

Ahora, gran parte de sus objetos están disponibles en un site especialmente creado para saldar su legado. En él se pueden encontrar artículos tan diversos como un retrato por 850 euros o una riñonera falsa de Louis Vuitton por 35 euros.

"Riñonera personal de María Jiménez", a la venta en la web María Jiménez Oficial. María Jiménez Oficial.

"He sacado 200 bolsos"

Son precisamente los bolsos lo que más abunda en el particularísimo stock 'post mortem' de María Jiménez. Los hay de todos los gustos y colores. De materiales tan distintos como la piel, la polipiel, o la tela. Y de estilos tan variopintos como el étnico, el hippie o, incluso, el corte más clásico.

El propio Alejandro ha explicado que lo mejor que puede hacer ahora es vender lo que un día lució la artista a su interminable lista de admiradores.

"No puedo almacenar en baúles durante tanto tiempo con la humedad que hay en la playa. De hecho, he sacado a lo mejor 200 bolsos y he tenido que tirar 10 o 12 que se estropearon", explicó el pasado 25 de octubre, durante la inauguración de los 'Jardines María Jiménez', en honor a la intérprete.

Un retrato por 850 euros

Respecto a los precios, no puede decirse que sean desorbitados, en absoluto. En la web mariajimenezoficial.com se pueden adquirir objetos desde 25 euros, que es el valor de unas cartas con su imagen, a algunos de sus bolsos, desde los 45 a los 110 euros.

La pieza más valiosa de la colección es un retrato de María Jiménez, cuyo valor de salida es de 850 euros. "Esta joya es algo muy especial para los fans de María", detalla Alejandro.

Se trata de "una obra que no solo decora, sino que domina el espacio. Un retrato que encarna poder, elegancia y misterio". En ella se ve a la cantante, nacida en el barrio de Triana, en Sevilla, ataviada con un adorno de plumas de pavo real.

Su colorido tocado, por cierto, fue de sus outfits más emblemáticos. Con él relanzó su carrera musical en el año 2001, después de que Lichis, el cantante del grupo La cabra mecánica, le propusiera entonar el estribillo "Tú que eres tan guapa y tan lista, tú que te mereces un príncipe, un dentista", de la canción La lista de la compra.

Aquel single hizo resurgir a María Jiménez de sus cenizas. Tras años apartada de los escenarios, la melodía se convirtió en un boom que sonaba sin parar en emisoras de radio.

María Jiménez hizo acopio de su icónico atuendo de plumas de pavo real en todos los programas de televisión que la llamaron para amenizar sus emisiones.

Alejandro, hijo de María Jiménez, vende un retrato de la cantante por 850 euros. María Jiménez Oficial.

Una pieza "para coleccionistas"

Pocos meses después, Jiménez puso voz a las letras de Joaquín Sabina (76). Y un año más tarde, en 2002, lanzaría al mercado su libro autobiográfico, Calla, canalla, donde habló del maltrato físico y psicológico que sufrió de su marido, el actor Pepe Sancho.

Quién le iba a decir a María Jiménez, hace 25 años, que su penacho de ave sobre su cabeza iba a ayudarla a convertirse -una vez más- en una diva sobre los escenarios. O que, dos años después de perder la vida por un cáncer de pulmón, uno de sus retratos podría estar al alcance de alguno de sus seguidores.

"La pieza puede ir en casa, en la oficina, para regalo, para coleccionistas y puede ser un accesorio clave para diseñadores de interior", subraya su hijo en su tienda digital.

María Jiménez en una imagen de archivo.

"Empacado y listo para envío"

Quien se anime a adquirir el retrato debe saber que incluye certificado y tiene "los derechos de imagen protegidos". Además, está "empacado y listo para envío". Está disponible en dos formatos (75x 75 centímetros y 35 x 35 centímetros "en versión reducida").

La propia Jiménez confesó que "después de la muerte hay otro cachondeo". Y que "la vida es como una broma. "La vida son tres días y dos están nublados. Hay que intentar quedarse con los buenos momentos de la vida".

Un 'trocito' de esos buenos momentos que ella vivió queda plasmado ahora en una preciosa foto realizada en "papel fotográfico de alta calidad Fuji Film" con "revelado químico", marco en pan de oro y paspartú de terciopelo azul. Disponible por menos de 1.000 euros. Con la posibilidad de pagarlo en 3 plazos sin intereses. Y con los gastos de envío incluidos.