Raphael, arropado por su familia y amigos, recibe muy emocionado el premio Persona del año en los Latin Grammy

Raphael, arropado por su familia, recibe el premio Persona del año en los Latin Grammy EFE

Este jueves, 13 de noviembre, se celebran los Latin Grammy en Las Vegas. Pero como cada año, como antesala a la gala, se ha entregado el galardón al artista homenajeado como Persona del Año. Un título especial que este 2025 ha recaído en Raphael (82 años). Así, este miércoles, día 12, el de Linares ha vivido su gran noche.

Un encuentro mucho más íntimo que la gala de premios, en el que Raphael ha estado arropado por su familia y algunos amigos, también de la industria de la música, quienes le han preparado un recital por sus más de 60 años de carrera.

Hasta Las Vegas ha viajado su mujer, Natalia Figueroa (86); sus tres hijos, Alejandra (51), Jacobo (52) y Manuel (46), y dos de sus nietos -hijos de Alejandra-, Manuela y Carlos. Con todos ellos, el cantante ha posado en el photocall.

Raphael en la gala Persona del año. EFE

Visiblemente emocionado y ataviado de esmoquin, Raphael ha posado del brazo de su inseparable mujer, Natalia Figueroa, quien se ha decantado por un conjunto de pantalón y blusa fluida en negro.

El toque de color lo ha dado Alejandra Martos, apostando por un top de escote asimétrico y pantalón palazzo en fucsia. Su hija, Manuela, ha elegido un vestido largo, con escote en 'V' y cut out.

Entre los artistas invitados han estado David Bisbal (46), Aitana (26), Pablo López (41) o Vanesa Martín (44).

El compositor español Enrique Bunbury, al son de la mítica Yo soy aquel, ha sido el encargado de abrir una gala que ha aplaudido al artista a través de un viaje en el tiempo que repasó los éxitos que lo catapultaron a la fama.

Raphael cantando en la gala Persona del año. EFE

Desde Café Quijano al mexicano Carín León (36), pasando por la chilena Cami o compañeros como Vanesa Martín, sobre el escenario han actuado una veintena de artistas que han reconocido la profunda huella que ha dejado Raphael.

El de Linares, por su parte, ha querido agradecer a su familia y al público por el apoyo y la entrega a su música antes de concluir la gala cantando Qué sabe nadie, Como yo te amo y Mi gran noche.

"Gracias por entender mis canciones, mi arte, por estos años maravillosos. Todo es mío, y todo me lo voy a llevar. Cuando me vaya esta noche voy a ser el hombre más feliz del mundo, una vez más", ha dicho emocionado en su discurso.

Raphael se ha convertido en la Persona del año casi un año después de que le diagnosticaran un linfoma cerebral y cuando se cumplen cinco meses de su reaparición sobre los escenarios.

Rosanna Zanetti y David Bisbal en la gala Persona del año. EFE

El apoyo de sus amigos

Raphael "significa el milagro de que el escenario cobre vida (...) perseverancia y amor absoluto, incondicional", ha comentado a Efe el cantante Pablo López a su paso por la alfombra.

La cantautora Rozalén (39), muy cercana al cantante, ha destacado su impacto no solo en el desarrollo de su carrera, sino también en su entorno familiar. Su madre tenía un póster, mientras que su padre Cristóbal, quien era sacerdote, "en misa cantó La canción del tamborilero porque se lo había escuchado a un chaval que estaba empezando, que era Raphael".

Rozalén ha agasajado a Raphael junto a artistas como el mexicano Carlos Rivera (39) o el argentino Fito Páez (62), quien a su vez lo ha definido como "escandaloso y muy simpático. Tenía mucha personalidad y era muy dramático".

"Una entrega absoluta en cuerpo y alma a las palabras y a las melodías. Un gran intérprete que se entrega, sin duda, con el cuerpo entero", ha aseverado, por su parte, la cantante y compositora española Silvia López Cruz (42), quien también le ha rendido homenaje cantando uno de sus éxitos.

Para generaciones más jóvenes como la de Aitana, "Raphael es historia de España. Es una leyenda de España y del mundo por la forma en la que tenía y tiene de ponerle alma a todo lo que hace, no solamente con su voz, que es súper única, suya e increíble, sino con sus gestos", ha admitido a Efe.

Una opinión que comparte el cantautor americano de raíces mexicanas Iván Cornejo (21), quien además se ha sentido "súper emocionado, agradecido y honrado" de poder cantar una versión de sus éxitos. Raphael y artistas como él "me han enseñado que la música romántica y poética nunca va a morir", ha comentado.