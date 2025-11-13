La marca 'Los Javis', ¿en peligro tras su ruptura sentimental? Los expertos opinan

Los rumores venían resonando desde hace tiempo y finalmente este pasado martes, 11 de noviembre, la ruptura entre Javier Ambrossi (41 años) y Javier Calvo (34) tras 14 años de relación se convertía en una realidad latente.

La noticia -publicada por El País y confirmada por EL ESPAÑOL- se ha convertido ya en la auténtica comidilla del país. Todo el mundo habla de ello.

El mero hecho de que Los Javis -como se conoce popularmente a la ya expareja- continúen siendo tendencia en redes sociales días después advierte que su separación se ha convertido en una de las informaciones más impactantes de este 2025.

Javier Calvo y Javier Ambrossi en el Festival de Málaga. Gtres

Los cineastas ya no son pareja. Calvo y Ambrossi dicen ahora adiós a más de una década de sólida relación sentimental. Sus caminos, sin embargo, no se verán del todo separados, pues continuarán vinculados profesionalmente.

En esta línea, permanecerán intactos los compromisos laborales que tienen en común, así como futuros proyectos.

Durante los años en los que se ha prolongado su relación, Javier Calvo y Javier Ambrossi han creado su propio sello de identidad conjunto. A sus espaldas cargan con importantes proyectos profesionales como Veneno, Vestidas de azul, Paquita Salas o su primera película, La llamada.

También así ostentan Suma Content, su principal productora audiovisual. Además, Superstar Producciones S.L., Mi Querida Señorita Producciones S.L., Suma Latina y una Agrupación de Interés Económico destinada a proyectos teatrales.

Previo a la noticia de su ruptura, Javier Calvo y Javier Ambrossi se encontraban inmersos en la grabación de uno de sus proyectos más especiales. Se trata de la película La bola negra, que verá la luz el próximo 2026.

Es precisamente este el punto de partida de Anto Garzía, experto en estrategia digital, comunicación y marca, y director de Élite Magnética, al ser preguntado por el futuro de la marca Los Javis tras su sonada ruptura.

Javier Calvo y Javier Ambrossi en un acto público. Gtres

"La noticia ha aparecido en uno de los momentos en los que también hay hitos comunicativos de su nueva película", comienza diciendo el experto a EL ESPAÑOL. "Una noticia de separación termina ayudando a promocionar este proyecto", añade.

Según Garzía, en el caso de Los Javis es fundamental controlar la comunicación: "Les permite que la información salga de manera que los beneficia".

De acuerdo con la información que el experto en marca transmite a este medio, tanto Javier Calvo como Javier Ambrossi son dos personas muy talentosas.

"Ellos se complementan tanto laboral como sentimentalmente. La gente ha podido ver esa química siempre. Han sido una dupla visible, lo que resulta muy beneficioso", apostilla Anto Garzía. Así, considera que sería poco sencillo separar sus carreras laborales.

"Aunque quisieran, romper el vínculo profesional sería muy complicado. Es casi más una obligación que algo que quieran", desliza a este tabloide.

Y añade: "La gente los va a seguir ubicando como Los Javis, como concepto artístico, porque al final su marca es esa. Como pareja están a un nivel muy alto, pero el nivel individual es muy bajo".

Javier Calvo y Javier Ambrossi en una imagen de archivo. Gtres

A ojos del experto Anto Garzía, seguirán con esta estrategia de marca conjunta a largo plazo. "En el futuro, cuando cada uno tenga otras parejas -si las tienen- es probable que sea más raro", sostiene.

"Creo que es algo positivo para ellos mantener esta marca conjunta y seguramente necesario incluso, además también de cara a marcas, patrocinadores, nuevos proyectos y todo. Es que al final es una marca súper bien construida y sería una pena, de hecho, que se perdiera por todo lo que hay detrás", matiza el profesional.

Arantxa Pérez, directora de la agencia Influgency y experta en imagen y reputación, considera adecuada la decisión de seguir trabajando juntos.

"Si esto lo han sabido llevar durante tantísimos años, también creo que incluso separado lo podrían hacer si dejan a un lado las rencillas", dice.

Y recalca: "Incluso la separación puede ayudarles a que cada uno destaque por sus aptitudes dentro de ese conjunto. Así que en este caso lo veo correcto y coherente".

A pesar de que Javier Ambrossi y Javier Calvo han puesto fin a su historia de amor -a priori- en buenos términos, lo cierto es que continuar vinculado a tu expareja profesionalmente no es un asunto sencillo.

Los Javis.

De hecho, así lo sostiene Lara Ferreiro, psicóloga y autora de Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, en una charla con EL ESPAÑOL.

"Cerca del 48% de ellos acaban mal", asevera la experta. "Javier Calvo es más emocional, mientras que Ambrossi destaca por su intuición y representa la parte más vulnerable", añade Ferreiro.

Para Lara, "separar lo personal de lo profesional es un reto muy difícil". "Su intensidad afectiva era su vínculo. Ellos se alimentaban desde esa parte personal para tener la parte creativa", verbaliza.

Y subraya: "Su marca se percibe como emocionalmente honesta. Entonces, para la industria, esto pues puede ser también que se resquebraje. También puede pasar que los proyectos no salgan porque no sepan separar lo personal y lo profesional. Es decir, que desestabilicen la marca si no tiene esa madurez emocional".

A ojos de la psicóloga, la marca Los Javis traspasa fronteras. No es únicamente nuestro país el lugar en el que Javier Calvo y Javier Ambrossi han construido un sello de prestigio. "Esto tambalea la identidad de marca porque ahora habrá que ver quién de los dos va a liderar", remarca Ferreiro a este medio.

Javier Calvo y javier Ambrossi, en una fotografía reciente en Madrid. Gtres

Al igual que Anto Garzía, Lara comenta a este periódico que es posible un nuevo rumbo de cara a próximas colaboraciones: "Es posible la pérdida de colaboradores e incluso percepciones de inestabilidad. Las marcas quieren a los Javis conjuntos. El marketing lo que busca es seguridad".

Su historia de amor

Javier Calvo y Javier Ambrossi iniciaron su historia de amor formalmente en 2011, aunque se conocieron en 2010 a través de redes sociales.

"Yo sentía algo, pero también sentía que él era muy pequeño. Yo decía: '¿Cómo me voy a meter ahí, con un chico tan pequeño que no ha tenido experiencias? Le voy a decepcionar", explicó en una entrevista Ambrossi.

Poco más de seis años después, en 2017, Calvo y Ambrossi se comprometieron oficialmente. La mayor parte de los años han compartido piso en Malasaña. En 2024 decidieron mudarse a Pozuelo de Alarcón a un chalé con jardín, piscina y barbacoa.