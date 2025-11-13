Julián Contreras, alto y claro tras el accidente de Cayetano Rivera: "No sé cómo la gente bebe y se monta en un coche"

Cayetano Rivera (48 años) está pasando un período muy complicado a nivel personal tras el accidente que sufrió el pasado domingo, 9 de noviembre, en Sevilla. El diestro, a eso de las nueve de la noche, estampó su coche contra una palmera.

Un desagradable incidente que coloca de nuevo al hijo de Carmina Ordóñez en el centro de la diana informativa. Se habla de que el torero está transitando por un momento complicado. EL ESPAÑOL, de hecho, pudo conocer hace unas horas que encara "un período difícil".

En medio de este escenario, y mientras bailan las versiones en los medios de comunicación, el hermano menor de Cayetano, Julián Contreras (39), se ha pronunciado sobre el incidente. Lo ha hecho en su cuenta de YouTube. Allí, el también escritor ha hablado alto y claro.

Reconoce que no comprende cómo su hermano actúa de un modo tan "errático" y ni siquiera quiso someterse a la prueba de alcoholemia. "Es la vida de una persona. Lo primero es alegrarse de que aquí no hay ningún daño personal o físico de ningún tipo".

"Cayetano creo que no se ha estrellado contra una palmera, Cayetano se ha estrellado contra su personaje. Cayetano se ha estrellado contra algo que le está llevando a actuar de forma absolutamente errática", ha continuado explicando Contreras.

"No sé si es una Ida hacia adelante o si quiere estar en guerra con el mundo entero. Yo no lo puedo entender. Cuando tú tienes un accidente, abandonar el lugar no lo puedes hacer. Y que lo hagas me llama poderosamente la atención, por muy cerca que estés de casa".

Sigue detallando Julián: "En segundo lugar, cuando tú te niegas a hacerte la prueba de ADN... Por ley no puedes negarte, pero tampoco pueden forzarte a hacértela. Cuando tú te niegas a hacértela, se te atribuye directamente un positivo. No es algo beneficioso para ti".

"Porque, claro, como no se puede determinar exactamente cuál es el porcentaje de alcohol en sangre, pues se te atribuye la tasa máxima. Es decir, tú mismo te estás complicando la situación, porque te has negado a hacer una prueba".

"Siento ser implacable en este caso. No puedo comprender cómo la gente bebe y se monta en un coche a conducir. No me cabe en la cabeza que en el 2025 la gente beba y conduzca", abunda Contreras.

Julián Contreras en un acto público hace un tiempo. Gtres

Para apostillar: "No me cabe en la cabeza que con la cantidad de incidentes y de situaciones trágicas que hay al alcance de cualquiera, la gente se siga arriesgando a eso. Un accidente por definición lo puede tener cualquier persona, pero las condiciones en que se dé ese accidente es lo que te va a perseguir a ti, lo que te va a dañar a ti".

"Si tú has complicado ese accidente y estás en esa ruleta rusa, no me cabe en la cabeza. Seas Cayetano o quien seas. A ver si nos enteramos ya que no se puede beber al volante, que cuando tú bebes alcohol tu percepción cambia y por eso no puedes conducir, entre otras muchas cosas. Es un peligro que estés al volante, porque cambian tus reflejos".

En este punto, Julián Contreras reflexiona sobre el trance vital de Cayetano: "Yo no sé en qué está pensado Cayetano al momento en que se niega a hacerse la prueba. No entiendo quién lo está asesorando. No sé quién le está respaldando estas decisiones, que son erróneas. Son una torpeza, porque a nivel social ha dado más positivo que si hubiera dado positivo".

"Es trágico, para una persona que ha tenido un período de su vida, en la madurez, brillante. Cayetano, con mucho esfuerzo, pasó de emprender una muy exitosa carrera taurina a convertirse en la imagen de Armani y es inexplicable para mí que estén pasando todas estas cosas", concluye.