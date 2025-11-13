Javier Ambrossi reaparecerá públicamente en Madrid ocho días después de su ruptura con Javier Calvo: todos los detalles

El pasado martes, 11 de noviembre, se conocía la noticia que todos esperaban: Los Javis se separan después de 14 años. Tras días de titulares, noticias y muchos rumores, la pareja ha optado por el silencio, continuando con su vida, en este caso, por separado.

Sin embargo, hay cosas que no pueden cambiar, ya que son personajes públicos y su imagen sigue siendo un reclamo para muchas marcas y medios de comunicación.

EL ESPAÑOL tiene todos los detalles de la que será la primera aparición pública de uno de los protagonistas en Madrid: Javier Ambrossi (41 años).

La cita tendrá lugar en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía el próximo miércoles, 19 de noviembre, con motivo de los GQ Men Of The Year 2025, donde figura como uno de los principales invitados.

Como cada año, la cabecera de moda masculina celebra sus premios anuales y, en esta ocasión, lo hará para conmemorar su 25 aniversario. Daniel Borrás, Head of Editorial Content de GQ España, será el anfitrión de la gala y una de las personas que tendrá contacto con Javier Ambrossi, que se perfila como el invitado más esperado de la noche.

Javier Calvo y Javier Ambrossi en un acto público. Gtres

Es una de las alfombras rojas más esperadas del final de año. El inicio del photocall está previsto en torno a las 20:00 horas, y en él se esperan personajes como Pablo Alborán (36), Bad Gyal (28), Paco León (51) o Abraham Mateo (27), algunos de los nombres confirmados para arropar a la famosa cabecera.

Este evento será la primera aparición pública de Javier Ambrossi después de su ruptura con Javier Calvo. EL ESPAÑOL ha podido confirmar que el director está convocado y reconfirmado para posar en la alfombra roja, aunque aún se desconoce si hablará con los medios de comunicación o no.

De hacerlo, serían sus primeras palabras tras la separación y después de todas las especulaciones sobre su vida personal que han surgido desde que se conoció la noticia.

Javier Ambrossi ha abandonado la casa conyugal tras romper con Javier Calvo y el especial apoyo que recibe uno de ellos

Esta aparición pública podría marcar un antes y un después en la marca de Los Javis, poniendo fin a cualquier tipo de rumor o interpretación sobre el futuro de la pareja artística.

La fortuna de Los Javis

El patrimonio de Los Javis, la reconocida pareja artística, incluye una destacada colección de bienes inmobiliarios y empresariales.

Entre sus propiedades sobresale una mansión en Pozuelo de Alarcón valorada en unos 2,5 millones de euros, con piscina, sala de cine y biblioteca, además de una vivienda anterior en el barrio madrileño de Malasaña, tasada en más de medio millón. Pese a su reciente ruptura sentimental, ambos mantienen su unión profesional y los proyectos cinematográficos que los consagraron.

En el ámbito empresarial, Los Javis fundaron Suma Content, una productora que gestiona activos valorados en torno a 20 millones de euros y dispone de casi 3 millones en fondos líquidos.

Javier Ambrossi, Gutarricadelafuente y Javier Calvo, durante el rodaje de 'La bola negra'. Foto: Carla Oset

Considerada una de las compañías más influyentes del sector audiovisual español, ha impulsado éxitos como Veneno y Vestidas de azul, y cuenta con un equipo de más de 60 profesionales. Su estrategia de diversificación también incluye participaciones en otras producciones y proyectos teatrales.

Los ingresos de Ambrossi y Calvo proceden de la creación y producción de series, la gestión de su productora, los derechos de autor y sus apariciones televisivas. En 2019 declararon ganancias personales cercanas a los 300.000 euros cada uno, una cifra que se habría incrementado de forma notable en los últimos años gracias al auge y la expansión internacional de sus proyectos.