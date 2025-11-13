La historia más íntima de David Delfín, contada por sus amigos, familiares y exparejas en un documental: todos los detalles

El pasado 31 de octubre, en el marco del Festival Internacional de Cine de Valladolid -Seminci-, se emitía el primer visionado del documental David Delfín. Muestra tu herida.

Más de una semana después, el filme que repasa la vida del malogrado diseñador ya se encuentra disponible para todo el mundo en la plataforma RTVE Play.

Un total de 75 minutos es el tiempo que se extiende el formato que construye un retrato íntimo de Delfín, fallecido más de ocho años atrás a causa de un tumor cerebral fulminante. Es precisamente este el punto de partida del documental.

"Comencé a tener un calambre en la parte derecha del cuerpo. Un día estaba en el estudio, apareció y no se fue ese dolor". Estas palabras marcan el inicio de David Delfín. Muestra tu herida. No obstante, la figura del malagueño es mucho más que la enfermedad que le arrebató la vida.

El foco principal del filme es la moda. David marcó un precedente en el mundo textil y esto es algo en lo que incide el documental durante la hora y cuarto que se prolonga.

Una de las escenas más destacadas pone el foco en el desfile de la Pasarela Cibeles en el año 2002. Un evento que generó un gran revuelo en los medios de comunicación.

"Llegaron a decir que promovíamos el maltrato a la mujer", recuerda una grabación de un jovencísimo David Delfín. Él, sin embargo, siempre luchó por sus sueños, tal y como recoge parte de su entorno más cercano.

"Me asombró la posterior valentía de David", recuerda el actor Pepón Nieto (58). "Los medios de comunicación le masacraron", añade la cantante Alaska (62).

David Delfin en una imagen de archivo durante un desfile. Gtres.

El segundo desfile cambió, a diferencia de su predecesor, fue más que especial. Tanto que Delfín consiguió el Premio L'Oreal. "En España se necesitaba ese tipo de impacto", asevera el periodista Daniel Borras.

Conocer la infancia de una persona es imprescindible para comprender su contexto futuro. ¿Cómo era entonces aquel niño de Málaga? Rosa, Pepe y Lola Domínguez, sus hermanos, componen una pieza fundamental del documental de RTVE Play.

"Al principio se vestía fuera de casa para que mis padres no lo vieran. Un día llegó y dijo que le tenían que aceptar tal y como era", confiesa, emocionada, Rosa. Asimismo, recuerda el momento en el que a su hermano le cambió la vida: su mudanza a Madrid.

La vida e historia del malagueño no podría entenderse sin otra figura esencial en el mundo de la moda de nuestro país. Bimba Bosé, al igual que David, fue pionera y sentaron las bases de un mundo amado y odiado a partes iguales.

"Yo era su hermana, pero él tenía a su otra hermana, Bimba, que la había elegido", recuerda su hermana Rosa. "El trabajo de David no podría entenderse sin el de ella", se asevera en el documental.

Bimba y David, en uno de los desfiles de la marca David Delfín

No es la sobrina de Miguel Bosé (69) la única protagonista indirecta del filme. Gorka Postigo, pareja de Delfín durante 10 años, también recuerda al diseñador en el proyecto.

"No pude evitar sentirme atraído por David", rememora. "Cuando lo conocí tenía una gran depresión, pero el psicoanálisis le vino muy bien".

A la vez que su relación con Gorka iba solidificándose, también lo hacía su firma de moda. Junto a Diego Postigo, expareja de Bimba, formaron un equipo idóneo en lo profesional.

Al principio era una empresa marcada por la más absoluta abundancia. "Hubo momentos amargos porque se estaba gastando mucho dinero", recuerda una de las amigas de David Delfín. De ahí que tuviera que llevarse a otro tipo de colaboraciones profesionales.

Las pérdidas de la marca llevaron a Gorka y David a distanciarse sentimentalmente, aunque seguían trabajando juntos. Tras su ruptura, Delfín encuentra de nuevo el amor en Pelayo Díaz (39).

"Pude hablar con él después de la Fashion Week de Copenhague de 2010. Me contó que lo había dejado con Gorka y ya esa noche dormí en su casa", asevera el exconcursante de Supervivientes.

Pelayo abrió las puertas de David Delfín al mundo gracias a su blog. Gorka Postigo, por su parte, comenzó a llevar su carrera profesional en solitario. "No era el entorno más agradable para trabajar. Es muy difícil cuando ya no tienes esa parte afectiva", recuerda.

Su relación con Pelayo llevó a David a estar más en el foco de los medios de comunicación, llegando incluso a formar parte de las Nancys Rubias de Mario Vaquerizo (51). Además, su faceta de DJ destacó en la época.

Sin embargo, como en la vida de un humano al uso, no es oro todo lo que reluce y la ruptura se acabó convirtiendo en una realidad latente. Algo que dejó sumido en el más profundo dolor a David y que, con el paso del tiempo, transformó en una lección.

David Delfín y Pelayo Díaz, en un desfile de su marca en febrero de 2014. GTRES

El malogrado diseñador se centró en el deporte, reafirmando sus atractivas cualidades físicas y presumiendo de ellas en redes sociales. Entonces, entró en escena Pablo Sáez, su última pareja.

"Fuimos novios desde el primer día y nunca nos separamos", confiesa Pablo en el documental. "Él era como un niño, parecíamos dos agapornis".

El final de su historia de amor, como bien todo el mundo sabe, no fue el mejor debido a la enfermedad que padecía David. Eso, sin embargo, no supuso un impedimento para Sáez.

Tal era el amor que Pablo sentía por el diseñador que acabaron sellando su relación -con Laura Caballero como madrina- en una habitación de un hospital.

Pablo Sáez y David Delfín, sonrientes tras la operación en abril de 2016. Instagram

David Delfín y Bimba Bosé fallecieron en el año 2017, con una escasa diferencia de cinco meses. No estaban casados, pero permanecieron juntos en la salud y en la enfermedad.

Su último homenaje

Tal y como informó EL ESPAÑOL, el pasado 30 de octubre se inauguró en el Museo Patio Herreriano de Valladolid la exposición David Delfín. En tránsito. Una importante colección de moda española comisariada por Josep Casamartina e Ismael Núñez Muñoz, de la Fundación Antoni de Montpalau.

La afamada muestra estuvo producida en colaboración por el Museo Patio Herreriano y la citada fundación -que tiene sede en Sabadell-. Se encontró formada por cerca de 200 piezas originales del malogrado diseñador y podrá verse en los espacios históricos de la segunda planta del emplazamiento vallisoletano hasta el próximo 11 de enero.