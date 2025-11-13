Elsa Pataky: "La salud y el bienestar son mi pasión. Me gusta inspirar a la gente a cuidarse y a comer bien"

Elsa Pataky (49 años) vuelve a España por sexta vez en los últimos ocho meses y, lo hace, por un motivo muy especial. Para la actriz, su país de nacimiento siempre tendrá un significado único, y después de pasar tantos años fuera, regresar siempre es un placer.

Este miércoles, 12 de noviembre, Pataky ha vuelto a la vida pública española para recibir un premio muy significativo para ella: Women of The Year, otorgado por la revista Glamour. Por ser un icono de fortaleza, vitalidad y bienestar, la cabecera ha reconocido a la artista en una cena celebrada en Madrid.

EL ESPAÑOL, presente en esta entrega de premios, tuvo la oportunidad de charlar con la madrileña en lo que supone su sexta visita a nuestro país en lo que va de año. Irradiando belleza, aunque con el rostro visiblemente apagado, Pataky ha confesado sentirse muy feliz de volver y de que los reconocimientos se conviertan en algo tan especial.

"Recibir un premio es maravilloso, sobre todo, con algo tan cercano y bonito como la salud y el bienestar para mí, que es mi pasión: inspirar a la gente a cuidarse, a comer bien y a hacer deporte", comenzó diciendo en una breve charla con este diario.

Elsa Pataky destaca lo que le gusta a sus hijos y a Chris Hemsworth de nuestro país John Reyes

Para Elsa Pataky, estar en su país trae consigo muy buenos recuerdos. Desde 2015, la actriz vive en Australia, rodeada de naturaleza y alejada del bullicio de una capital como Madrid. Sin embargo, siempre sueña con regresar, disfrutar de su gente, su gastronomía y, sobre todo, del ambiente de las calles, tal y como deslizó a este periódico en su primera visita, allá por la primavera.

Aunque es cierto que en los últimos meses ha estado más que nunca en nuestro territorio. "Me encanta venir a España cada vez más a menudo, pero sí es más difícil, porque nos hemos acostumbrado a una vida más tranquila y en plena naturaleza", ha comentado, dejando claro que por ahora no pretende volver de manera permanente, ya que es "complicado".

"Me encanta venir a España cada vez más a menudo"

Lo más llamativo de sus declaraciones sobre España es que, en pocas ocasiones, menciona a su marido, Chris Hemsworth (42). En esta conversación con EL ESPAÑOL, la actriz puso en valor a las mujeres de su vida, sin hacer mención alguna a su esposo, ni siquiera al hablar de su familia.

"Mi mujer del año siempre será mi madre", ha expresado al ser preguntada sobre la familia y la que podría ser su mujer favorita de 2025. Ha añadido que no solo es la mujer del año, sino la mujer de su vida: "Siempre me cuida, siempre está ahí para mí en los momentos difíciles, en los buenos, en los malos; siempre está conmigo".

Elsa Pataky en los Women Of The Year 2025. Gtres

También ha tenido palabras muy tiernas hacia su hija India (13), que está descubriendo un nuevo mundo en el deporte. "Ella se dedica a todos los deportes, le encantan, ya sea en motos, surf o montar a caballo… todo le apasiona. Me recuerda a mí, yo siempre he sido así desde pequeñita también", ha declarado sobre su pequeña.

Y añade: "Me gusta verla y la siento como una mini-mini yo. De pequeña era igual que ella. Las motos me siguen gustando igual".

Una vez más, al hablar de su familia, la actriz ha recurrido a su hija y a su madre, sin rastro de Hemsworth. No obstante, se ha mostrado muy orgullosa de volver a su país y estar "rodeada de mi gente", aunque ha confirmado que las navidades las pasará en Australia, mucho más relajada.

Elsa Pataky, sobre su hija India: "Me recuerda a mí, yo siempre fui deportista desde pequeña"

Seis visitas en 8 meses

En 2025, Elsa Pataky ha convertido a España en un punto habitual de su agenda, regresando en varias ocasiones a lo largo del año tanto por motivos profesionales como personales.

La actriz inició sus visitas en abril, cuando se trasladó a Madrid para presentar la nueva colección de la firma de calzado Gioseppo, de la que es imagen, dando así el pistoletazo de salida a un año marcado por su presencia en eventos y proyectos en su país natal.

Elsa Pataky, en un acto en Madrid el pasado abril. Gtres

Durante los meses de mayo, junio y julio, Elsa combinó compromisos laborales con tiempo en familia. En mayo regresó a Madrid para promocionar la serie Matices, su esperado regreso a la televisión española tras dos décadas, y aprovechó la estancia para compartir con familiares y amigos.

Más tarde, en verano, prolongó su visita para disfrutar de vacaciones familiares y asistir al festival Mad Cool, manteniendo un equilibrio entre ocio y trabajo.

Su presencia en España continuó en septiembre y noviembre, meses en los que concedió entrevistas y participó en diferentes eventos, como el de la firma de belleza Biotherm. En septiembre, la actriz explicó la frecuencia de sus visitas, señalando que ahora viaja más seguido porque sus hijos son mayores.

En noviembre, Elsa Pataky ha asistido a la gala de los premios Glamour Woman of the Year y ha presentado su nueva línea de suplementos Forever by Elsa Pataky, consolidando así su papel activo y cercano en la vida cultural y mediática española.