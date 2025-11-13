Carme Chaparro, sobre su estado de salud tras someterse a dos operaciones en 15 días: "Los dolores me atraviesan"

Son días complicados para Carme Chaparro (52 años). La periodista y escritora atraviesa un momento delicado de salud y, aunque ha preferido no ponerle nombre a su enfermedad, sí ha compartido con sus seguidores algunos detalles del difícil camino que está recorriendo.

Este pasado miércoles, 12 de noviembre, la autora de Venganza ha publicado en su perfil de Instagram unas nuevas imágenes desde el hospital. Chaparro ha tenido que enfrentarse a dos operaciones en los últimos 15 días, lo que la mantiene ingresada desde hace dos semanas.

"Dos pasos duros por quirófano en pocos días", ha comenzado diciendo en sus redes sociales. Fiel a su discreción, la periodista evita ofrecer demasiada información sobre su diagnóstico, pero sus seguidores sí reciben actualizaciones sobre su estado, según lo que ella publica.

Tras las intervenciones, Chaparro se ha sincerado sobre la dureza del proceso: "Dos estancias largas y complicadas en la rea... pero siempre la sonrisa, las caricias, los desvelos y los cuidados de los sanitarios que se dejan el alma, la piel y su bienestar para conseguir que sanemos incluso cuando se nos quiere ir el alma".

La comunicadora ha explicado que ya se encuentra en planta, recuperándose poco a poco.

"Abro el móvil después de mucho tiempo y tengo muchos mensajes de cariño”, ha agradecido, antes de añadir que sigue alejada de las pantallas "por consejo médico y por unos dolores que me atraviesan. Ya os contaré".

Carme Chaparro ha querido transmitir tranquilidad y optimismo a pesar de la situación. Su actitud positiva, una de sus señas de identidad, se refleja también en el lema con el que afronta esta etapa: "Un día más. Un día menos".

Además, ha aclarado que esta no es una despedida, sino un paréntesis: "Volveré", ha concluido en su post.

Desde su ingreso el pasado 30 de octubre, la preocupación por su estado de salud ha sido generalizada. Chaparro es una de las periodistas y escritoras más queridas del país, y aunque no haya querido dar más detalles sobre su enfermedad, está afrontando este proceso con fuerza y serenidad, compartiendo lo justo y necesario con su comunidad.

Carme Chaparro comparte su rutina facial nocturna para paliar los efectos d ela medicación en su piel

En los últimos meses, la autora ya había hablado en redes de los problemas de salud que la aquejan, e incluso apareció usando un corsé en una de sus salidas con amigos.

Aun así, ha optado por mantener la discreción hasta sentirse preparada para contar su historia. "Cuando esté bien o tenga fuerzas, os hablaré de este trance", ha dicho en más de una ocasión en sus redes.

Por ahora, Carme Chaparro se centra en lo importante: su recuperación, el descanso y el cariño de quienes la acompañan, tanto dentro como fuera del hospital.