El plan de Javier Calvo tras confirmarse su ruptura con Javier Ambrossi: “Me hizo olvidarme un poco del mundo”

Este pasado martes, día 11 de noviembre, se confirmaba una de las noticias que llevaba tiempo circulando por las redacciones de los grandes medios de comunicación: Javier Calvo (34 años) y Javier Ambrossi (41), conocidos como Los Javis, ponían fin a su historia de amor tras 14 años de relación sentimental.

Una bomba informativa de la que todo el mundo está hablando sin que aún se hayan pronunciado sus protagonistas para explicar, si es que lo ven necesario, los motivos de su ruptura.

A la espera de un comunicado conjunto, lo que sí se sabe es lo que estaba haciendo Javier Calvo cuando estalló la noticia. Y es que, según él mismo ha comentado en sus perfiles sociales, decidió irse al cine, no se sabe si solo o acompañado, para aislarse del ruido mediático. "Ayer, en medio de todo el jaleito, fui a ver esta belleza que me hizo olvidarme un poco de todo".

Los Javis junto a Glenn Close en Madrid. GTRES

Los Domingos es el film que eligió el actor y director de cine para evadirse de la realidad. Se trata de una película dramática española dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y ganadora de la Concha de Oro en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Narra la historia de Ainara, una joven de 17 años que cuando tiene que tomar la decisión de qué carrera estudiar empieza a sentir una fuerte conexión religiosa y manifiesta a su familia su deseo de convertirse en monja de clausura. La noticia provoca una fuerte tensión con sus seres queridos, enfrentando distintas posiciones sobre la fe, la libertad y el futuro.

Según Calvo, es una "película compleja y certera sobre tomar decisiones difíciles y seguir tu camino". Unas palabras que bien podrían estar relacionadas con la complicada situación que está viviendo a nivel personal y sentimental.

Ambrossi, de momento, no ha dado señales. De hecho, el director de cine tiene cerrados sus perfiles sociales desde hace más de un mes como pudo averiguar este medio.

Javier Calvo y javier Ambrossi en uno de sus últimos actos públicos. GTRES

A pesar de que no sigan siendo pareja sentimental, sí lo serán profesionalmente. Los Javis seguirán trabajando juntos en sus proyectos profesionales. El pasado jueves, 5 de noviembre, terminaron el rodaje de su última película, La bola negra, que se inspira en una obra inacabada de Federico García Lorca y narra las historias de tres hombres homosexuales, explorando su sexualidad, deseo, herencia y dolor desde una perspectiva queer.

Uno de sus protagonistas es Guitarricadelafuente (28), con quien Calvo ha forjado una gran relación. En el film también actúan Penélope Cruz (51) y la estrella de Hollywood Glenn Close (78).

Además de proyectos conjuntos y su productora audiovisual Suma Content, la ya expareja comparte una imponente mansión en Pozuelo de Alarcón (Madrid), una de las zonas más exclusivas de la capital, valorada en torno a los 2,5 millones de euros.