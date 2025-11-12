Marron ('El Hormiguero') y la periodista Arancha Morales abren su álbum de boda: las bonitas fotografías del enlace

Marron ('El Hormiguero') y la periodista Arancha Morales el día de su boda. @carlos__photo Instagram

Este pasado martes, 11 de noviembre, la pareja formada por Jorge Marron (45 años), colaborador de El Hormiguero, y la periodista Arancha Morales (45) se ha convertido de nuevo en protagonista al compartir imágenes de su enlace matrimonial.

Fue el pasado 28 de octubre cuando la pareja se dio el 'sí, quiero' tras siete años juntos y un hijo en común, Gael. Fue aquel un primer trámite que se hizo en la absoluta intimidad familiar y ahora, días después, ha tenido lugar la celebración de su amor.

El hoy matrimonio ha mostrado las fotografías más íntimas y cómplices de la celebración de sus nupcias. En ellas, se puede ver el look completo, por primera vez, de los recién casados y la celebración oficial, algo que hasta ahora no habían mostrado ninguno de los dos.

Jorge Marron, Arancha Morales y su hijo, Gael. Carlos Photo Instagram

"Just married (segunda parte). Siempre, en familia", ha comenzado escribiendo. La pareja eligió un total look en blanco para esta ocasión. Son personas que valoran la comodidad en su día a día, y así fue también el día de su boda.

Arancha vistió un mono en color blanco de gasa, con pantalón bombacho y zona superior vaporosa con mangas abullonadas y una gran lazada en el cuello. Este diseño pertenece al atelier de la diseñadora Silvia Fernández.

Para la ocasión, llevó pendientes de la firma Majorica que se lucían bajo un discreto peinado desenfadado, mostrando las joyas con personalidad. Por otro lado, las alianzas fueron confirmadas en la firma de alta joyería Tiffany & Co, una marca que ya forma parte de la vida del recién estrenado matrimonio.

Por su parte, Jorge Marrón eligió un traje sastre en color blanco, con camisa negra de puños dobles, que dejó sobresalir ligeramente por la chaqueta, dándole un toque informal. Para el calzado, confió en unos mocasines en color rojo pasión con tachuelas plateadas, reflejo de su personalidad.

Gael, hijo de la pareja, siendo el protagonista de la celebración. Carlos Photo Instagram

Algo que también ha llamado la atención es la elección del vestuario de su hijo Gael, que lució un esmoquin en blanco y negro en versión mini, combinando con sus padres.

En este álbum de boda, Marron y Arancha han mostrado que celebraron con familiares y amigos en un enclave más privado y cercano.

Además, su hijo tuvo un momento destacado durante la celebración, ya que hay imágenes en las que se le ve sobre una silla, dando lo que parece un pequeño discurso para sus padres.

Una vez más, el amor ha triunfado, y estas nupcias entre los televisivos se convierten en un antes y un después para la pareja, que selló su amor de forma civil y lo compartió con todos sus seguidores en las redes sociales de ambos.