Cayetano Rivera está viviendo "un período personal difícil": con quién estaba antes del accidente y su estado anímico

Dice el entorno de Cayetano Rivera (48 años) que está disgustado y tiene un punto de impotencia desde que el pasado domingo, 8 de noviembre, sufriera un accidente con su coche en Sevilla y vieran la luz informaciones que, a su modo de ver, poco tienen que ver con la realidad.

Hay tres puntos que indignan especialmente al diestro y a su letrado, Joaquín Moeckel, según confirma EL ESPAÑOL: que se diga que Cayetano dio positivo en alcoholemia, que se dio a la fuga y que no quiso colaborar con los agentes que se personaron en su casa.

Ninguno de esos tres extremos, según defiende la parte del matador de toros, es cierto. Tras el incidente, que se coincide que tuvo lugar a causa de un despiste del hijo de Carmina Ordóñez al volante, Cayetano estuvo un tiempo en el lugar del siniestro, tratando de recuperarse del aturdimiento.

El estado del coche de Cayetano Rivera tras el accidente. Europa Press

Durante esos minutos -los hechos acontecieron alrededor de las nueve de la noche, cerca de su casa en Sevilla-, Rivera interactuó con algunos vecinos, que acudieron a socorrerlo. Defiende, en esa línea, su letrado que se fue a casa para iniciar los trámites pertinentes a través de su teléfono.

Los agentes de policía se personaron en su casa y Cayetano los atendió "con absoluta normalidad", manifiestan a este medio. En estas últimas horas, se han vertido distintas informaciones que poco se ajustarían con la realidad. Se defiende que Cayetano "no estuvo toda la tarde bebiendo".

Algunos espacios de televisión han deslizado que fue visto en distintos locales "bebiendo cerveza". El hermano de Francisco Rivera (51) niega la mayor y la fuente con la que se contacta apunta: "Comió con unos amigos y por la tarde estuvo con su hijo. Un plan tranquilo de domingo".

Así lo ha corroborado también Paloma García Pelayo en el espacio Y ahora Sonsoles. Cierto es que al final de la tarde, Cayetano se dirige en solitario a su casa y es cuando sufre el percance.

Más allá de este hecho en sí, huelga decir que Cayetano está bien, aún un poco en shock, pero físicamente ileso. Tal es la normalidad que este pasado lunes pasó la jornada con su vástago.

Declaraciones del entorno aparte, lo que es un hecho es que, en cuestión de seis meses, la vida de Cayetano Rivera se ha desmoronado cual castillo de naipes. El diestro, otrora un rostro discretísimo del que no se conocía escándalo alguno, vio arrasada su existencia. Algo se tambaleó.

De entrada, el amor. Su ruptura de Maria Cerqueira, tras dos años de amor, supuso todo un revés emocional para el diestro. Así lo detallan quienes lo conocen. Ahí comenzó un período marcado por el infortunio. Un mes después, en junio, vivió un serio altercado, en esta ocasión en Madrid.

El diestro en una imagen de archivo. Gtres

Un desagradable suceso en el que intervinieron, incluso, varios policías en un restaurante de comida rápida de la calle Atocha. Presuntamente ebrio y con una actitud desafiante, increpó a los trabajadores del local, quienes no dudaron en llamar a los agentes de seguridad.

Cayetano, sin embargo, no se mostró entonces conforme con la situación, tildando de "ilegal" su detención. Así, su equipo de abogados presentó unas semanas después del incidente una demanda.

La defensa sostuvo que los hechos no justificaban una detención, sino, en todo caso, una posible sanción administrativa. "Tengo el derecho de defenderme de lo que considero una profunda injusticia", compartió Rivera en un mensaje de su perfil de X -anteriormente Twitter-.

Después de aquel incidente, llegó el accidente de este pasado domingo. Sea como fuere, es acertado preguntarse: ¿Qué le está pasando a Cayetano? ¿Ha ocurrido algo en su vida que la ha zarandeado y desbarajustado? Se detalla, únicamente, que está viviendo "un período personal difícil":

Sin abundar en esta cuestión, en el programa Espejo Público, este pasado lunes, día 10 de noviembre, se ha sostenido que hay amistades de Cayetano que han mostrado su preocupación, pues el diestro, en esa línea, se habría alejado de algunos amigos y frecuentando a otras personas.

Los hechos y las versiones

Unas horas después de hacerse público el accidente, el programa de Cuatro El tiempo justo ha tenido la oportunidad de hablar con el propio Cayetano, quien ha confirmado encontrarse "bien", pero "anonadado" con las informaciones vertidas por los medios de comunicación.

El formato, además, ha tenido la oportunidad de hablar con Joaquín Moeckel, su abogado, quien ha proporcionado su versión de los hechos.

"Se puso a mirar el mando del garaje y se chocó con la rotonda al entrar en la urbanización. No ha habido prueba de alcoholemia porque estaba a 25 metros del lugar", ha comenzado relatando en el espacio de Joaquín Prat (50).

Y ha añadido: "Esta mañana ya ha ido a aclarar el atestado a la Policía". En otro orden de cosas, EL ESPAÑOL confirma que la primera persona que acude al domicilio de Cayetano, tras el accidente, es su hermano Francisco. "La relación es buena", se aclara a este medio.