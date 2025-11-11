Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis) se separan tras 14 años de relación sentimental

Lo que era un secreto a voces, por fin se ha confirmado. Los actores y directores de cine Javier Calvo (34 años) y Javier Ambrossi (41), conocidos popularmente como Los Javis, se han separado tras 14 años de relación sentimental.

En los últimos meses se habían intensificado los rumores de ruptura después de una serie de movimientos públicos que no han pasado desapercibidos para sus seguidores.

Este martes, 11 de noviembre, la noticia ha sido publicada por EL PAÍS y confirmada por EL ESPAÑOL. La pareja artística continuará trabajando en sus proyectos cinematográficos.

Los Javis. Gtres

Ambrossi ha cerrado sus redes sociales, un gesto poco habitual en el creador, que siempre ha mantenido una relación cercana con su audiencia digital. La decisión, según ha podido saber este periódico, la tomó hace más de un mes y desde entonces está desaparecido totalmente de sus perfiles. Javier Calvo, por su parte, mantiene su actividad normal en redes sociales pero sin compartir imágenes personales con Ambrossi.

Una de las últimas veces que se pudo ver en público a Los Javis fue en un acto, a finales de agosto, durante la presentación de La bola negra, la película que empezaron a rodar a finales de ese mismo mes y que concluyó el pasado jueves. Ahí, ante los medios, se mostraron muy unidos y afectuosos, compartiendo declaraciones sobre sus próximos proyectos conjuntos.

Desde entonces tan sólo habían compartido algunas imágenes en los perfiles públicos de Javier Calvo y, normalmente, estos momentos capturados tenían que ver más con aspectos laborales que con su vida en común.

JALEOS preguntó a Macarena García (37), hermana de Javier Ambrossi, con la que coincidió hace escasos días en un evento, sobre esta cuestión. La actriz, ganadora de un premio Goya, aseguró que su hermano estaba "bien" y "concentrado rodando y cuidándose", sin querer entrar en más detalles.

La bola negra (2026)

Javier Calvo y Javier Ambrossi acaban de poner fin a su último gran proyecto, La bola negra, producida por Movistar Plus+ junto a Suma Content Films, su propia productora.

La película se inspira en una obra inacabada de Federico García Lorca y narra las historias de tres hombres homosexuales, explorando su sexualidad, deseo, herencia y dolor desde una perspectiva queer.

Penélope Cruz (51) y Guitarricadelafuente (28) son las estrellas protagonistas del nuevo film. Precisamente Guitarricadelafuente y Javier Calvo han forjado una gran relación a raíz del rodaje.

Sin ir más lejos, el pasado sábado, 11 de octubre, ambos fueron vistos juntos disfrutando de la noche madrileña en uno de los locales más populares ahora mismo de la capital. Junto a un grupo de amigos, Javier Calvo y el cantante se divirtieron en el Tempo II, en plena Malasaña. Ambrossi no se encontraba con ellos.

Una semana más tarde, Los Javis acudieron al concierto que Guitarricadelafuente dio en el Movistar Arena de Madrid. Junto a otros actores de la nueva película, como Miguel Bernardeau, disfrutaron de los temas interpretados por el cantante.

Hace exactamente dos semanas, el 28 de octubre, Los Javis, en un intento desesperado de acallar los rumores, aparecieron juntos en Madrid del brazo de la estrella de Hollywood Glenn Close (78), que también participa en La bola negra.

Historia de amor

Los Javis en noviembre de 2023. Gtres

Los Javis comenzaron su relación sentimental formalmente en 2011 aunque se conocieron en 2010. Se conocieron por redes sociales, comenzaron a hablar y se hicieron amigos: "Yo sentía algo, pero también sentía que él era muy pequeño. Yo decía: '¿Cómo me voy a meter ahí, con un chico tan pequeño que no ha tenido experiencias? Le voy a decepcionar", explicó en una entrevista Ambrossi, quien es siete años mayor que Calvo.

Tan solo seis años más tarde, y a pesar de su juventud, la pareja se comprometió oficialmente en 2017 durante una presentación de La Llamada, uno de sus mayores éxitos teatrales y audiovisuales.

Hasta 2024, ambos compartían piso en Malasaña. El pasado año decidieron mudarse a Pozuelo de Alarcón a un chalé con jardín, piscina y barbacoa.