Chenoa, sobre el acoso escolar: "Por la situación que viví, me fui a un extremo de rebeldía. Me rapé el pelo y repetí curso"
La artista ha reconocido haber sufrido 'bullying'. "Cuando llegué a España de Argentina se metían conmigo por mi forma de hablar", ha recordado.
Más información: Chenoa: "Estoy de moda, soy una chica tendencia. Volvería a Eurovisión si tuviera una buena canción, pero eso es lo difícil"
Chenoa (50 años) atraviesa un momento profesional de renombre. La cantante se encuentra cada lunes al frente de Operación Triunfo 2025 en Prime Video. Además, recientemente ha estrenado el programa Dog House en La 1.
La artista se ha convertido en un absoluto reclamo televisivo con el paso de los años. Sin embargo, lo cierto es que el hermetismo ha sido llevado por Chenoa en lo que respecta a su faceta más íntima.
En ocasiones, no obstante, Laura Corradini -nombre real de Chenoa- ha roto ese hermetismo para sincerarse sobre su vida privada.
Este martes, 11 de noviembre, la intérprete de Cuando tú vas se ha sentado en el pódcast Educando contra el bullying de la Fundación Cola Cao para revelar su historia personal de acoso escolar.
"Cuando llegué a España de Argentina se metían conmigo por mi forma de hablar. Como tenía acento argentino me decían 'sudaca', 'panchita', escuché las mil y una", ha comenzado relatando Chenoa.
Y ha añadido: "Entonces no lo entendía muy bien, para mí nos estábamos entendiendo a pesar de tener un acento diferente":
Además del bullying que sufrió por su acento, la falta de recursos económicos también desencadenó situaciones de acoso escolar: "Veníamos de una familia muy muy justa de dinero. A los 8 años los niños iban al comedor, y yo comía sola con un tupper en las escaleras", ha aseverado. Por todo ello, la cantante empezó a formar una "personalidad muy de superviviente".
Las herramientas para detectar y enfrentarse a situaciones relacionadas con el acoso escolar son fundamentales. En esta línea, es fundamental tener un sólido núcleo familiar. Chenoa, así, ha destacado la importancia que tuvo su madre.
"Dada la situación de acoso que viví, en mi adolescencia me fui a un extremo de rebeldía demasiado acentuado. Me rapé el pelo, me puse en plan 'rocker', repetí curso. En el caso de mi familia, en concreto de mi madre, a pesar de que no me dio herramientas, me ayudó a gestionar las cosas", ha comentado la artista en la entrega del pódcast que ha visto la luz este martes, día 11.
Chenoa, además, ha insistido también en la importancia de los hermanos: "Cuando tienes un hermano genial. Pero cuando eres hijo único, tienes que buscar a alguien que haga de figura de hermano para que te ayude, una amiga por ejemplo".
Y ha proseguido: "Tengo un motor maravilloso que es mi gente, mi familia. No hay nada más bonito que me hayan podido decir que mi padre cuando me dice ‘estoy orgulloso de ti". Además, ha recalcado la importancia de acudir al psicólogo. "Me parece básico. Es una higiene mental necesaria", ha detallado la presentadora de Operación Triunfo 2025.
El testimonio de Chenoa, de esta forma, se suma a las experiencias de otras personalidades como el cantante y actor Victor Elías (34) o la presentadora Carme Chaparro (52), entre otros.
Su discreta vida privada
Chenoa se separó del urólogo Miguel Sánchez Encinas en noviembre de 2023. Desde entonces, la afamada artista se encuentra plenamente centrada en sus proyectos profesionales.
"Estoy cargada de trabajo con muchos proyectos y muy entregada a lo que hago. Ya lo sabéis que soy un poquito perfeccionista, eso conlleva tiempo, pero estoy disfrutando mucho", confesó ante los micrófonos de Europa Press unos meses atrás.