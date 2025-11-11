Antonio Tejado comparece ante el juez para recoger el auto de apertura del juicio oral por el robo a su tía, María del Monte

Este martes, 11 de noviembre, Antonio Tejado (37 años) ha comparecido ante el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla en una cita judicial que marca un nuevo capítulo en el proceso que investiga el violento robo a la vivienda de María del Monte (63) e Inmaculada Casal (61).

El excolaborador televisivo ha llegado al edificio judicial minutos después de las 10:00 de la mañana, acompañado por su abogado, Fernando Velo, y manteniendo el silencio absoluto que ha caracterizado su actitud desde que fue detenido en febrero de 2024 como presunto autor intelectual.

La razón de esta comparecencia ha sido la entrega oficial del auto de apertura de juicio oral, una notificación que confirma que Tejado se sentará en el banquillo de los acusados junto al resto de implicados en el caso.

Antonio Tejado, este martes, en los juzgados. Gtres

El documento, que le fue entregado personalmente por el juez, supone el paso definitivo hacia el juicio, que aún no tiene fecha concreta pero que podría celebrarse a principios de 2026.

La Fiscalía solicita para él una pena de 30 años de prisión, mientras que la acusación particular, ejercida por la defensa de María del Monte, pide 28 años.

Ambas partes coinciden en señalar a Tejado como pieza clave en la planificación del robo, al haber presuntamente facilitado información privilegiada sobre la residencia de la artista, el paradero de sus joyas, relojes de alta gama y otros objetos de valor.

Antonio Tejado, aliviado tras recoger el auto de apertura de juicio oral por el robo a su tía Jesús Carmona

El asalto, ocurrido en la madrugada del 25 de agosto de 2023, conmocionó a la opinión pública por su violencia y por el vínculo familiar entre la víctima y el presunto autor intelectual. Desde su detención, Tejado ha optado por no hacer declaraciones públicas ni ante los medios ni en redes sociales.

Este martes no fue la excepción: tras recibir la notificación judicial, Antonio ha abandonado el juzgado con la cabeza alta y una actitud serena, rodeado de cámaras y reporteros, sin responder a ninguna pregunta ni mostrar signos de nerviosismo.

Además del auto de apertura de juicio oral, el juez ha comunicado a Antonio Tejado que dispone de 24 horas para abonar una fianza de 639..

Tejado, muy serio, saliendo de los juzgados. Gtres

En caso de no poder hacer frente a esta cantidad -algo que su abogado ya ha reconocido como inviable- se procederá al embargo de sus bienes hasta cubrir el importe.

Esta medida busca garantizar la responsabilidad civil derivada del proceso, en caso de que sea condenado. La cifra impuesta por el juez refleja la gravedad de los hechos y el valor de los objetos sustraídos durante el robo.

Según la investigación, el grupo que perpetró el asalto actuó con información detallada sobre la vivienda, sus accesos y los bienes de mayor valor, lo que ha llevado a los investigadores a considerar que hubo una colaboración interna decisiva.

Tejado, por su vínculo familiar y su conocimiento del entorno, es señalado como el responsable de facilitar esa información.

La instrucción del caso ha sido compleja y ha requerido meses de investigación, interrogatorios y análisis de pruebas. Desde su detención, Antonio Tejado ha estado en libertad provisional, aunque con medidas cautelares.

Su nombre ha desaparecido de la vida pública y televisiva, y su entorno ha optado por el silencio ante la magnitud del proceso judicial. El juicio, cuando se celebre, será uno de los más mediáticos de los últimos años en Andalucía.

No solo por la notoriedad de los implicados, sino por el impacto emocional que ha tenido en María del Monte, una figura muy querida por el público. La artista ha mantenido una postura firme, confiando en la justicia y evitando pronunciarse públicamente.

Con el auto de apertura de juicio oral ya en sus manos y una fianza millonaria que no puede asumir, el excolaborador televisivo se enfrenta a un futuro incierto, en el que deberá demostrar su inocencia ante las acusaciones que pesan sobre él.