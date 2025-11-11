Ana Peleteiro, sobre el bebé que perdió: "Ha sido duro, pero he aprendido una cosa más. Está en el cielo cuidándonos"

Ana Peleteiro (29 años) ha vivido un 2025 agridulce. A principios de año, la gallega ganaba la medalla de oro en el Campeonato Europeo en Pista Cubierta. Así, sumaba otro importante reconocimiento profesional a su laboriosa carrera deportiva.

No obstante, a finales del pasado mes de junio, renunció a participar en el Campeonato de Europa por Equipos por "causas de fuerza mayor".

Al poco tiempo anunció que estaba esperando su segundo hijo en común junto a su marido, Benjamín Compaoré (38). Un bebé que, desafortunadamente, acabaron perdiendo.

Natural y cercana como siempre, Peleteiro charló largo y tendido con EL ESPAÑOL este pasado viernes, 7 de noviembre, en el marco de la gala de LOS40 Music Awards Santander en el estadio Roig Arena de Valencia.

¿Cómo se encuentra?

Muy bien, muy bien, la verdad que encantada de estar hoy aquí, me hace mucha ilusión.

Ana Peleteiro, en LOS40 Music Awards Santander en Valencia este pasado viernes, 7 de noviembre. Gtres

La sede de este año es Valencia. El año pasado sufrió los estragos de la dana y usted estuvo muy implicada.

Al fin y al cabo me tocó de lejos, pero bueno, yo soy una persona muy empática e intenté ayudar en lo posible con lo que tenía desde Galicia, ya que no nos podíamos desplazar y que tampoco tenía yo muchas herramientas más allá de mi altavoz en redes sociales.

Justamente un vecino mío organizó como una recogida de alimentos y de ropa y le ayudé a darle voz. Además, donamos todo lo que pudiéramos para hacer llegar aquí a las familias más necesitadas.

Es muy importante la labor que desempeñan personas con tanta influencia como usted.

Hoy en día yo creo que mucha gente no ve la tele, pero sí que ven redes sociales y el llamamiento de personas a las que sigues es fundamental. La circunstancia no me lo permitía, pero dentro de lo que estaba en mis manos hice todo lo posible.

El pueblo valenciano es un lugar al que yo tengo mucho cariño, vengo siempre aquí a competir y recibo mucho amor.

¿A quién tiene más ganas de escuchar en directo esta noche?

A mi Rosalía, sin ninguna duda.

¿Qué le parece el movimiento de masas que ha creado?

Ana Peleteiro y su marido, Benjamín, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Ella es una persona maravillosa, una artista de pies a cabeza. Cuida mucho su privacidad, pero a la vez sabe darnos algo para que nos viciemos a ella y estemos siempre atentos.

Yo creo que lleva mucho tiempo fuera del panorama y de repente ya siempre que llega, lo revienta. Tengo muchas ganas de ver este nuevo disco en directo, porque creo que lo va a petar.

Está compartiendo en sus redes sociales todo el proceso de la reforma de su nueva casa.

Es un proyecto que me hace mucha ilusión, que estoy haciendo con mi familia, al fin y al cabo en mi ciudad, en la que nací, en la que crecí. Volver a mis raíces es súper importante para mí. No lo hago en ningún momento como para alardear ni mucho menos. Cada uno, pues, hace lo que puede.

¿Ha recibido críticas por ello?

La mayoría de los comentarios han sido positivos, pero siempre está el mítico envidioso al que le molesta que te estés construyendo una casa porque él no se la puede hacer, pero bueno, tiene que haber todo en este campo.

Unas semanas atrás se vivieron los Premios Princesa de Asturias, donde Serena Williams se llevó el premio en la categoría de Deportes.

Para mí que se lo dieran a Serena fue muy ilusionante. Ella fue un referente para mí desde muy pequeña porque mi padre se preocupaba por buscarme referentes de tez negra y ella era una de ellas. Siempre que jugaba a las consolas de pequeña la escogía a ella.

A pesar de las últimas polémicas que ha tenido en los últimos meses, para mí prevalece lo que ha sido ella como deportista, que ha sido increíble y creo que ha tenido una lucha contra el racismo y las mujeres muy potente y hay que darse fuerza.

Ana Peleteiro, celebrando en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 Gtres

Este 2025 ha vivido momentos un poco complicados. ¿Qué balance hace del año?

He vivido un poco de cal y un poco de arena. Empecé el año fenomenal, cambiando de entrenador, volviendo a mi casa y ganando el campeonato de Europa, donde quedé tercera del mundo.

Sin embargo, de repente mi vida como que se hizo un vuelco, tuve que apartarme de las pistas por el tema del embarazo, perdimos al bebé, pero bueno, me quedo con lo aprendido.

Ha sido duro, pero he aprendido una cosa más este año, con lo cual siempre me quedo con lo positivo. Mi bebé está en el cielo cuidándonos, con lo cual tenemos mucha suerte de tenerlo ahí mirándonos desde otra parte del mundo.