Mora, Mejor Artista Urbano de LOS40, sobre el reguetón: "Si escuchas las canciones de salsa de los 90, dicen cosas peores"

El cantante Mora, en LOS40 Music Awards Santander en Valencia este pasado viernes, 7 de noviembre. Gtres

Atesora más de 20 millones de oyentes musicales en Spotify y cerca de cuatro millones de seguidores en Instagram.

Sus canciones se han convertido en un absoluto must de una fiesta. De ahí que no resulte extraño que Mora (29) se haya alzado con el premio a Mejor Artista Urbano de LOS40 Music Awards Santander.

Emocionado y agradecido a partes iguales, el cantante internacional recibió el reconocimiento ante un Roig Arena, en Valencia, que coreaba su nombre como si no hubiera un mañana.

"El premio se lo dedico a todos los que me han apoyado en este proceso y, en especial, a mi hija", confesó Mora nada más subir al escenario.

Minutos antes de esta importante distinción, EL ESPAÑOL tuvo la oportunidad de hablar con el afamado intérprete musical acerca de su recién estrenado álbum y su visión masculina de la música.

¿Cómo se encuentra?

Muy bien. Es una noche de muchas emociones para mí.

¿Qué siente ante esta noche llena de grandes artistas, siendo usted una de las principales promesas internacionales?

Yo siempre trato de recibirlo siempre de la manera más humilde posible. Para mí es primordial no meterme en presiones externas que no estén bajo mi control. Siento que ahí está la clave.

Es importante, sobre todo siendo un artista con su proyección, tener los pies en la tierra.

Más que importante, es fundamental.

Tiene cerca de cuatro millones de seguidores en Instagram y millones en Spotify, aunque cierto es que su género musical -reguetón- continúa siendo uno de los más criticados. ¿A qué cree que se debe?

Quizás por la sinceridad con la que se habla, ¿no? Creo que el reguetón ahora mismo es el único género musical en el cual la gente dice las cosas como las piensa realmente y no trata de disfrazarlas con metáforas ni nada por el estilo.

¿Puede llegar a entender las críticas, sobre todo desde el punto de vista de las mujeres, que a veces se sigue considerando el género machista? ¿Cree que eso ya ha cambiado?

Ahí puedo divagar un poco, porque realmente si uno se pone a escuchar canciones de salsa de los 90, dicen cosas peores.

Es cierto que aún queda mucho por hacer, pero hemos avanzado bastante al respecto.

En aquella época quizás lo disfrazaban un poco con historias o metáforas, pero hoy en día simplemente se dice lo que es y ya. Realmente siento que hay música para todo el mundo, y quien no quiera escuchar eso tiene 1.500 géneros diferentes para disfrutar.

Acaba de estrenar su nuevo álbum, Lo mismo de siempre, donde colabora con artistas españoles como C. Tangana. ¿Esa sinceridad de la que habla intenta reflejarla en todas sus letras?

Claro. Cien por cien. Yo trato de mantener un punto medio, un happy medium. Hay canciones en las que toca ser un poco más poético y otras en las que simplemente hay que fluir con lo que salga.

Y ahora que está en España en plena promoción, ¿qué es lo que más le ilusiona o le gusta del país?

A mí me encanta estar acá. Realmente ha sido un país que me ha dado mucho apoyo desde el principio. Me encanta la vibra, la gente... y nada, vamos a ver qué pasa hoy.

Si tuviera que quedarse con tres cantantes españoles que le gusten, ¿cuáles serían?

Lo tengo claro. Rosalía, C. Tangana y Ruzoski.

Mora, cuyo nombre real es Gabriel Armando Mora Quintero, nació el 18 de abril de 1996 en San Juan, Puerto Rico.

Su carrera comenzó como compositor para otros artistas y ganó reconocimiento tras colaborar con figuras como Bad Bunny (31), Jhayco (32) y Feid (33).

En 2021 lanzó su primer álbum, Primer Día de Clases, seguido de proyectos exitosos como Microdosis y Estrella, que consolidaron su estilo melódico y alternativo dentro del género urbano, mezclando reguetón, pop y sonidos electrónicos.

En febrero de 2025, el artista internacional vivió un acontecimiento de renombre al convertirse en padre primerizo de la pequeña Viena, junto a su discreta pareja, Paula Poletti, una influencer venezolana.

La estrella de la música anunció su paternidad en noviembre de 2024 y desde entonces ha confesado en ciertas ocasiones cómo ser padre ha influido en su música y su manera de escribir.

Tanto que su discurso en el Roig Arena este pasado viernes, 7 de noviembre, tenía a su pequeña como clara protagonista.