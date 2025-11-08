Dani Fernández, tras la polémica de Valeria Castro: "Hay que protegerse del 'hate'. Ella no tiene que demostrar nada"

Humilde y cercano son probablemente dos de los adjetivos que mejor definen a Dani Fernández (33 años). A pesar de llevar más de una década en el mundo de la música, el artista ha sabido mantener los pies en la tierra.

Una situación nada sencilla a priori. Y es que no todo el mundo puede presumir de haber llenado un Movistar Arena y un Palau Sant Jordi en el mismo año. Sin embargo, Dani lleva por bandera su historia; la de un joven de Ciudad Real que ha podido cumplir su sueño.

El Roig Arena de Valencia pudo ser testigo en la noche de este pasado viernes, 7 de noviembre, de su innegable talento. El mero hecho de que todo el estadio coreara al unísono sus canciones es un atisbo de lo que simboliza su música en nuestro país.

Hasta en seis categorías estaba nominado Fernández en la afamada gala de LOS40 Music Awards Santander de este pasado día 7.

Dani Fernández, en LOS40 Music Awards Santander en Valencia este pasado viernes, 7 de noviembre. Gtres

Su 'single' con Valeria Castro

No obstante, esta cifra no va ligada a la concepción de éxito que tiene el propio Dani. "Creo que son seis, aunque no estoy del todo seguro", confiesa en declaraciones para EL ESPAÑOL.

Finalmente, el cantante logró alzarse con el reconocimiento a Mejor Álbum. Una distinción que se suma a su laboriosa y extensa trayectoria profesional pese a sus 33 años.

Fue cerca de un año atrás, en octubre de 2024, cuando Dani Fernández sacó a la luz La Jauría, su último álbum. Un trabajo en el que plasmó, entre otros aspectos, la exposición pública o el juicio social.

Un total de 12 canciones dieron vida a este importante trabajo musical del manchego. Sin embargo, uno de los temas del disco tuvo especial importancia en la gala celebrada en Valencia este pasado viernes.

¿Y si lo hacemos?, su canción junto a la artista Valeria Castro (26), consiguió el galardón a Mejor Colaboración. Un acontecimiento de renombre que tuvo que recibir Dani en solitario y que dedicó a su compañera de profesión.

Los cantantes Dani Fernández y Valeria Castro, durante un concierto. Prime Video

"Valeria se está recuperando"

Cabe recordar que Castro acudió unas semanas atrás como invitada a una gala de Operación Triunfo y se vio expuesta a numerosas críticas tras su actuación. Tanto que poco tiempo después, anunció un parón en su carrera profesional.

"El agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco", confesó Valeria en sus redes sociales.

Minutos antes de recibir su premio junto a Valeria Castro, este portal tuvo la oportunidad de hablar sobre el tema con Dani Fernández. Sincero y cercano, el cantante se sinceró acerca de la situación de la joven.

"Ella es muy amiga mía, más allá de esa colaboración. Ya tenía mucha amistad con ella y al final se está recuperando", comenzó apuntando Dani en conversaciones con este medio.

Y añadió: "Me gustaría aclarar que mucha gente empieza a achacar todo a las redes sociales, que es cierto que influyen y puedes pasar por malos momentos, pero en este caso Valeria está atravesando algún momento también más personal".

El cantante Dani Fernández en un acto público. Gtres

"Ella necesitaba parar"

En esta línea, recordó Fernández en la entrevista con EL ESPAÑOL que su situación "ha derivado en un problema más profesional".

"Yo creo que ella no tiene ni siquiera que aclarar y demostrar nada. Hay que protegerse del hate de las redes, porque al final es importante. Aunque es cierto que al final ella no se ha dado un tiempo simplemente por el hate, simplemente necesitaba parar, porque estaba atravesando un mal momento a nivel personal", aseveró Fernández.

A pesar de no estar físicamente allí presente, el intérprete de Bailemos tuvo muy presente a su compañera de profesión.

"Hoy me ha mandado un mensaje para decirme que siente no poder estar hoy conmigo acompañándome, pero que ahí va a estar, que me manda mucha energía, que se está recuperando y aquí estoy para esperarla. Yo por supuesto le he mandado un mensaje para decirle que la quiero un montón, que la admiro muchísimo y que por supuesto va a volver con más fuerza", verbalizó Dani.

Más allá de sus triunfos profesionales, Dani Fernández también es afortunado en su faceta más íntima.

En diciembre de 2023 nació su primera hija, llamada Belice, fruto de su relación con la cantante y compositora Yarea Guillén.

Aunque su trabajo le exige muchas giras y desplazamientos, el artista siempre ha intentado equilibrar su vida profesional y personal lo mejor posible.

"No es fácil, pero es verdad que pensaba que se me iba a dar peor", confesó unos meses atrás en una entrevista para este periódico.