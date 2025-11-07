Juan del Val: "De mis 11 primos, soy el único que no he ido a la Universidad. Ese fracaso me creó una herida y me marcó"

El escritor Juan del Val (55 años) ha protagonizado este pasado jueves, 6 de noviembre, una de las entrevistas más personales de su trayectoria y lo ha hecho en El Hormiguero, aprovechando la publicación de su libro, Vera, una historia de amor, ganador del Premio Planeta.

El marido de Nuria Roca (53) ha compartido con Pablo Motos (60) la emoción que le ha supuesto ganar el Planeta, especialmente por lo que representa para sus padres.

En un momento dado de la interviú, del Val ha revelado que los primeros en recibir su llamada tras conocer el fallo del jurado fueron su madre y su padre, de 89 y 85 años respectivamente. "Lo primero que me dijo mi madre fue 'con lo que hemos pasado tú y yo'", ha relatado, conmovido.

Juan del Val tras ser galardonado como Premio Planeta 2025. Gtres

El escritor ha explicado, acto seguido, que proviene de una familia humilde, donde el estudio era visto como la única vía de progreso. "En mi casa era una obsesión, era la única salvación. De mis 11 primos, soy el único que no he ido a la Universidad", ha confesado.

Esa circunstancia, lejos de ser anecdótica, le marcó profundamente: "Ese fracaso, que venía condicionado por un montón de circunstancias, me creó una herida que no supe solucionar. Se la trasladé a mis padres. Pensaba que mi fracaso era su fracaso, me marcó hasta un punto que salí y salí mal".

Del Val se alzó con el premio el pasado 15 de octubre por su novela, una obra que ha generado una gran expectación. En ella, narra la historia de una mujer de la alta sociedad sevillana que, tras una separación, inicia una relación con un joven de barrio.

“Es una novela de amor verdadero en todas sus direcciones", ha explicado en el programa. Durante su intervención en el espacio, el escritor ha reconocido que el galardón ha sido una fuente de felicidad, no sólo para él, sino para las personas que lo rodean.

Juan del Val y Nuria Roca en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos. Gtres

"Estoy muy feliz por todo lo que ha sucedido. Ganar este premio me ha hecho feliz a mí y a gente a la que quiero. Lo demás es secundario", afirma, en referencia a las críticas que ha recibido desde que se anunció su victoria.

Del Val no ha esquivado la polémica que ha rodeado su elección como ganador del Planeta. En las últimas semanas, ha sido objeto de cuestionamientos por su vinculación con el grupo mediático al que pertenece la editorial Planeta, así como por el contenido de su novela, que algunos han calificado de "casposa" o "machista".

En El Hormiguero, Juan responde con firmeza: "Mi alegría es muy difícil quitármela", sostiene, aunque admite que algunas críticas le han afectado. "Me dejó fatal, no quería salir de casa".

El escritor también aprovecha para reivindicar su trayectoria. "Ganar este premio no borra lo que he vivido, pero sí me reconcilia con muchas cosas", asegura.