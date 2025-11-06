Radiografía del 'look' de 'soccer mom' de Georgina Rodríguez: disfruta del fútbol en tacones y vestida de Valentino y Cartier

"The ultimate soccer mom", que en español se traduce como "la mejor madre futbolera" es la frase que utiliza Georgina Rodríguez (31 años) para describir su última publicación de Instagram, tras haber acompañado al hijo mayor de Cristiano Ronaldo (40), Cristiano Jr. (15), a un partido de fútbol en Antalaya, Turquía.

El primogénito del astro portugués ha levantado su primer título con la Sub-16 de Portugal ante una orgullosa Georgina, quien a pesar de no ser su madre biológica, le quiere y trata como a un hijo.

Un importante juego para Junior, como le dicen en su entorno familiar, para el que Georgina sacó la artillería pesada, en cuanto a su look se refiere. Lejos de apostar por un estilismo deportivo y cómodo, en concordancia con el plan, la de Jaca se decantó por zapatos de tacón y piezas exclusivas de su armario.

Para el juego de Junior, Georgina estrenó una falda de Valentino, de piel y en color rojo, valorada en alrededor de 4.700 euros. La combinó con la camiseta del equipo, con el nombre y número de Ronaldo, generando así un estilismo blokecore. Esta tendencia, cabe puntualizar, consiste en combinar piezas deportivas con otro tipo de prendas más urbanas o glam.

En cuanto al calzado, la de Jaca se decantó por unos altísimos salones en color nude, un básico en cualquier armario.

El toque final se lo dieron los complementos. Georgina Rodríguez eligió exclusivas piezas que, junto con la falda Valentino, convirtieron un look de soccer mom en un fastuoso estilismo.

Para protegerse del sol, apostó por unas gafas de la casa italiana Fendi, valoradas en 390 euros. Una montura ovalada negra y con el icónico logo de la firma.

En cuanto al bolso, optó por un modelo de Tory Burch, de piel y con estampado de cocodrilo en color rojo, a tono con la falda de Valentino. El diseño tiene un precio de 690 euros.

Para Georgina las joyas son infalibles. Y esta vez no fue la excepción. Presumió de su anillo de compromiso -un diamante valorado entre seis y 10 millones de euros- que hacía juego con sus pendientes. Además, un reloj Cartier de oro, cuya cifra puede rondar los 14.500 euros.

Como peinado, la pareja de Cristiano Ronaldo se recogió su larga melena con una pinza, una tendencia que viene pisando con fuerza desde hace varios meses. Respecto al beauty look, destacaba, sobre todo, sus labios, con un color amarronado.

En las imágenes que ha compartido en sus redes sociales, Georgina Rodríguez también deja evidencia del modelo de su teléfono móvil. A la de Jaca no se le resiste ninguna tendencia y ya se ha hecho con el iPhone 17, que salió al mercado el pasado septiembre.

Qué es una 'soccer mom'

El término soccer mom, con el que ahora se autodefine Georgina Rodríguez, hace referencia a aquellas mujeres que dedican una cantidad significativa de tiempo a llevar a sus hijos -sobre todo en edad escolar- a prácticas de fútbol.

El término suele describir a las madres muy involucradas en la vida de sus hijos, especialmente organizando, apoyando y facilitando su participación en actividades extraescolares.

La boda

Fue el pasado agosto cuando Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo anunciaron su compromiso tras nueve años de relación. "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

Pero no ha sido hasta ahora cuando el futbolista, en una entrevista con el presentador británico Piers Morgan, ha desvelado mayores detalles. "A Gio le propongo matrimonio no solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona a la que más quiero. Es el amor de mi vida", ha asegurado.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

De momento no tienen fecha exacta, pero el futbolista le gustaría casarse el próximo año. "Nos casaremos después del Mundial y espero llegar a mi boda con el trofeo de campeón".