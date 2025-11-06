Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, anuncia que se casa con su novia Khristina, de 23 años

Lamine Yamal (18 años), una de las grandes estrellas del F.C. Barcelona y la revelación del fútbol español tras su éxito en la Eurocopa 2024, vive un momento inmejorable. A sus triunfos profesionales se suma ahora una alegría familiar: su padre, Mounir Nasraoui (38), se ha comprometido con su pareja, Khristina (23).

Ha sido el propio Nasraoui quien ha anunciado la noticia a través de sus redes sociales, donde se ha convertido en toda una sensación. En la imagen que ha compartido aparecen los recién casados en una terraza, ambos vestidos con tonos pastel.

El post, acompañado de un emoticono de anillo y un corazón negro -símbolos del compromiso-, ha desatado una ola de felicitaciones.

La publicación ha arrasado entre sus seguidores, acumulando más de 1.200 comentarios, 45.000 likes y siendo compartida en más de 14.000 ocasiones. Sin duda, el padre del joven futbolista se ha convertido en una estrella inesperada del momento.

Hasta ahora, la relación de Mounir Nasraoui con su pareja había pasado prácticamente inadvertida para los medios. Sin embargo, ha sido el propio padre de Lamine Yamal quien la ha puesto en el foco mediático al compartir públicamente su historia de amor.

Aun así, Khristina prefiere mantenerse en un discreto segundo plano, una actitud similar a la de Sheila Ebana, madre del futbolista. Aunque en los últimos meses Mounir ha publicado algunas imágenes junto a ella, su pareja ha optado por preservar su intimidad: mantiene su cuenta de Instagram privada, sin publicaciones, con apenas 588 seguidores y siguiendo a 164 personas.

Se trata de una joven racializada de 23 años, 16 menos que Mounir, una diferencia de edad que no ha pasado desapercibida en redes. Algunos comentarios en sus fotografías han sido especialmente desafortunados: "El de 35 con una de 18 y el de 18 con una de 27" o "¿Quién ha comprado el anillo, tu hijo?", se puede leer entre las críticas.

Pese a la discreción con la que han llevado su relación, el padre de Lamine ha mostrado en varias ocasiones la felicidad que siente junto a su chica. Su primera imagen juntos data de enero de este año, aunque en aquel momento Mounir decidió ocultar la identidad de su pareja.

Ahora, meses después, Mounir y Khristina viven una etapa feliz y han decidido dar un paso más en su historia de amor, sellando su compromiso con una boda que ha sorprendido a todos sus seguidores.