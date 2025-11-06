Laura Escanes apuesta por la blusa más viral: con corbata y a rayas por menos de 30 euros

La influencer ha compartido una imagen en sus redes sociales con una blusa que ya se ha convertido en objeto de deseo para las expertas en moda.

Desde hace meses, Laura Escanes (31 años) viene mostrando looks en sus redes que sirven de inspiración para todas aquellas mujeres que entienden de moda. Sin embargo, en esta ocasión, y después de publicar varias imágenes junto a su pareja, Joan Verdú (30), ha mostrado un look donde la pieza clave ya es la favorita de todas: una blusa con corbata de Pull & Bear que promete arrasar.

Escanes tiene claro que, si se pone algo, es para convertirse en la mejor vestida y, en esta ocasión, quizás no la mejor vestida, pero sí la más viral. Una camisa de rayas con corbata es la gran protagonista de su look más cotidiano.

Laura Escanes con una blusa de Pull & Bear. Instagram

La influencer lo tiene claro: para triunfar, sumarse a las tendencias es la clave de su éxito estilístico. Se trata de una camisa de manga larga con diseño de rayas en color rosa que incorpora un complemento de lo más especial: la corbata.

Esta prenda presenta un cierre de botones que aporta verticalidad y está confeccionada en algodón, lo que la hace más cómoda y delicada al contacto con la piel. Su diseño y estructura la convierten en una pieza versátil que promete revolucionar los looks más formales de este otoño.

Su precio es de 27,99 euros y ya se ha consolidado como uno de los mejores fichajes de la temporada. Desde que Aitana la llevó en una de sus actuaciones sobre el escenario, muchas influencers y celebrities se han sumado a la tendencia. En España, nombres como Dulceida (36), Paula Echevarría (48) o Violeta Mangriñán (31) ya la han incorporado a su armario.

Camisa rayas con corbata. Pull & Bear.

Eso sí, la influencer tiene claro que no hay mayor éxito que conseguir que tus looks sean replicados por las expertas, y Laura Escanes lo ha vuelto a lograr. Ha combinado la camisa con unos pantalones clásicos azul marino y un bolso de asa corta en color rosa fucsia, que pone el toque diferenciador. Además, ha completado el conjunto con unas gafas cat-eye negras, aportando un aire sofisticado y actual.

Escanes, que se mantiene muy activa en sus redes sociales y en su canal de YouTube, ha elegido este look para grabar uno de sus vlogs en la plataforma. "Volvemos a los vlogs, niñas. Esta semana es increíble y nos vemos el domingo", ha escrito en su perfil de Instagram mientras mostraba el estilismo que ya se ha convertido en viral.