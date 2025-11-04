El frío y distante reencuentro entre Francisco Rivera y su hermano Cayetano en el último adiós al torero Rafael de Paula

Francisco Rivera y su hermano Cayetano, este martes, en la misa funeral de Rafael de Paula. Gtres

Tras el fallecimiento de Rafael de Paula el pasado domingo 2 de noviembre, a los 85 años en su casa de Jerez de la Frontera, han sido numerosos los rostros del mundo del toro que se han acercado este martes, día 4, a la localidad gaditana para despedir al icónico torero.

Entre los asistentes al funeral en memoria de su eterno descanso, que se ha celebrado en la iglesia de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima del Desamparo, han estado Curro Romero (91 años) y Carmen Tello (70), Víctor Janeiro (46), o el artista Diego Carrasco.

Especial mención merecen en este artículo Francisco Rivera (51) y Cayetano Rivera (48), que han querido estar presentes en el último adiós a la leyenda del toreo, muy amigo éste del padre de ambos diestros, Francisco Rivera 'Paquirri', y de su abuelo Antonio Ordóñez.

Ha llamado poderosamente la atención de los allí presentes la actitud de ambos en su reencuentro, como subraya Europa Press.

Aunque han sido varias las ocasiones en las que los hermanos han negado que estén distanciados, y han asegurado que tienen una buena relación, la incomodidad se palpaba en el ambiente.

También la frialdad, captada por las cámaras: Francisco y Cayetano no han intercambiado saludo alguno, ni entablado conversación. Ni siquiera, siempre según esta agencia de prensa, se han dirigido la mirada.

A pesar de que ambos han formado parte del cortejo que ha sacado el féretro con los restos mortales de Rafael de Paula a hombros de la iglesia, los hijos de Carmen Ordóñez han mantenido las distancias y no se han acercado en ningún momento.

"Tuve la suerte de torear mucho con el torero. La última becerra que toreó en su vida la toreó conmigo. La verdad es que ha sido un maestro y un gran genio en todos los sentidos y la verdad que es una pena. Se están yendo todos ya... Una pena, la verdad es que sí", ha expresado Francisco emocionado.

El marido de Lourdes Montes (41) ha destacado, además, que "Rafael de Paula nunca ha dejado nada a la indiferencia y ha sido un genio en todo lo que ha hecho en su vida. Deja un vacío enorme. Lo echaré de menos mucho".

La discrepancia entre hermanos

Francisco Rivera y Cayetano atraviesan una etapa de distanciamiento marcada por discrepancias familiares que se han hecho evidentes en los últimos meses.

Según La Nueva España, uno de los episodios más comentados fue la ausencia de Francisco en la despedida de Cayetano de la plaza de toros de La Maestranza el pasado 10 de mayo, un evento clave en la trayectoria del menor de los hermanos.

Mientras figuras como Kiko Rivera, Cayetana Rivera y Curro acudieron a arroparlo, Francisco brilló por su ausencia, lo que alimentó los rumores de una fractura entre ambos. El malestar entre los hermanos también se ha reflejado en sus apariciones públicas.

A pesar de estos desencuentros, ha habido intentos de acercamiento. En abril de 2025, ¡HOLA! publicó una imagen de Cayetano visitando a Francisco tras el nacimiento de su hijo Nicolás, lo que parecía indicar una tregua temporal.

Sin embargo, los gestos posteriores han vuelto a evidenciar que la relación sigue siendo distante. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas directas sobre el conflicto, los hechos y las ausencias continúan alimentando las especulaciones sobre la discrepancia reinante entre ambos.