Ana María Aldón y su pareja, Eladio, juntos también a nivel empresarial: la entidad que han constituido y a qué se dedica

La diseñadora Ana María Aldón (47 años) no se apea de la polémica, por más que insista en que su vida hace tiempo que se escribe lejos del marco de su matrimonio, ya extinto, con el diestro José Ortega Cano (71). El apellido Ortega parece perseguirla.

Bien por sus polémicas directas con el que fue su marido y padre de su hijo menor, José María, o por las controversias que le vienen añadidas, lo cierto es que el nombre de Ana María sigue ligado a la televisión. ¿Lo último que le ha salpicado? Su presunta implicación en el testamento de Michu.

Tal y como se ha narrado en el espacio Fiesta, habría un documento en el que el nombre de Aldón figura en las últimas voluntades de la expareja de José Fernando Ortega Mohedano (32), para que la diseñadora se responsabilizara de la menor en caso de que algo le pasara.

Ana María Aldón junto a su pareja, Eladio, en una imagen de archivo. Gtres

Este trance, sostiene Ana María, la tiene preocupada. Sólo se suma este extremo a un período convulso, marcado por la muerte de su sobrina Celia, acontecida el pasado mes de abril, como pudo conocer EL ESPAÑOL. Esta muerte destrozó a la familia y mantuvo a Ana María "fatal" durante días.

Por si esto fuera poco, a nivel laboral tampoco encara un período muy boyante Ana María. Su trabajo en televisión ha disminuido considerablemente y su tienda de ropa no terminaría de despuntar. Así las cosas, sólo el amor le daría alegrías a Ana María.

Su romance con Eladio, el hombre con el que lleva casi dos años de relación, goza de una gran estabilidad. Tanto es así que la diseñadora ha deslizado que existen planes de boda. Un casorio que está, aún, en ciernes. Eso sí, a priori, ambos han dado un paso más allá.

Ana María y Eladio han constituido una empresa en común, como confirma EL ESPAÑOL en primicia. Fue el pasado 19 de agosto cuando la dupla constituyó Rialco Inversiones S.L. El entidad tiene su sede en Chipiona, Cádiz.

El Objeto Social de la empresa es "compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia" y "alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia". Ambos figuran como Administradores Solidarios.

El hecho de que la pareja haya decidido emprender este camino empresarial de la mano es un gesto inequívoco de que su historia ha adquirido gran consistencia. Están felices y enamorados. "Eladio le ha cambiado la vida", cuenta a EL ESPAÑOL una fuente cercana a Ana María.

La diseñadora en un evento público en mayo de 2023. Gtres

En otro orden de cosas, la economía de Ana María, como se referenciaba unas líneas arriba, ha sido objeto de especulación en los últimos meses. De un tiempo a esta parte se ha hecho público que Ana María estaría viviendo un trance crítico a nivel monetario.

Incluso, el paparazzo Diego Arrabal apuntó en su canal de YouTube que la televisiva Aldón afronta una "ruina total". EL ESPAÑOL trató de dar respuesta. Antes de nada, se especificó lo que sigue a modo de aclaración o firme principio: "Decir que está arruinada es una barbaridad".

Ese término no se ajustaría a la realidad de Ana María, y se califica de "frivolidad".

Se reconoce que la diseñadora ha conocido épocas económicas mejores. Ahora su economía no es tan boyante como hace un tiempo, también los ingresos son cambiantes y han menguado con respecto a otro tiempo. No obstante, pese a todo, Ana María persiste, optimista y resiliente.

Más allá de que en televisión sólo reaparece Ana María de cuando en cuando, tampoco su empresa online de venta de ropa presumiría de una mejor salud.

Se ha aseverado que "no despega" el negocio. Una persona que quiere a Aldón se muestra prudente: "Tiene sus pedidos, pero no da para vivir sólo de eso, eso es verdad". Desliz Arrabal, en su mencionado canal, que Ana María tendría una posible salida económica.

Ésta es vender su casa, donde vive junto a su hijo, situada en Guadalajara, a unos 50 kilómetros de Madrid. Asegura el mencionado fotógrafo que esta venta -el inmueble está valorado en 250.000 euros- ya está, si no efectuada, a las puertas de estarlo.

Aldón se iría a vivir a la casa de su actual pareja, Eladio. EL ESPAÑOL, no obstante, no ha podido confirmar esta venta ni los planes de Aldón de mudarse. "Ni idea de eso. No me cuadra nada", apuntan.

No todo son noticias amargas para Ana María. En el plano amoroso, está feliz al lado de su pareja sentimental. Viven un período bonito en su historia de amor, si bien es verdad que, hasta la fecha, no se conocen planes de boda concretos.