Rafael de Julia vuelve a torear tras su baja por un trastorno alimentario: "Una victoria personal tras meses de dureza"

El pasado abril, Rafael de Julia (45 años) anunciaba su retirada de los ruedos de manera indefinida, como consecuencia de su estado de salud. El torero, así, comunicaba la noticia a través de sus redes sociales, aunque sin desvelar mayores informaciones. Posteriormente, se supo que estaba sufriendo un trastorno alimentario.

Según pudo conocer EL ESPAÑOL el pasado mes de septiembre, el diestro había comenzado ligeramente sus entrenamientos y se encontraba completamente enfocado en su recuperación total para poder regresar a torear.

Finalmente, este lunes, 3 de noviembre, el equipo de comunicación de Rafael de Julia ha confirmado la mejor de las noticias. "El pasado 28 de octubre, Rafael de Julia pudo volver a sentir", reza el post que ha visto la luz en Instagram.

"Siete meses de paciencia y lucha interna consigo mismo, siete meses donde se ha luchado y se sigue haciendo contra una batalla muy íntima: la de la salud", prosigue el escrito publicado este lunes.

Cerca de una semana atrás, el 28 de octubre, Rafael volvió a torear en el campo. Una jornada, según hace saber el texto, "vespertina en un ambiente íntimo". "Ha sido una victoria personal tras meses de dureza e incertidumbre", se lee.

De acuerdo a la publicación, este regreso del diestro marca el inicio de una nueva etapa. "El destino marca sus tiempos, con ilusión y tremendo agradecimiento por poder volver a hacer de nuestro lema una realidad", continúa el texto.

De Julia ha podido volver a estar en contacto con lo que más feliz le hace en el mundo. Sin embargo, estos últimos meses no han sido fáciles. De hecho, así lo ha reconocido en una reciente entrevista para el pódcast de Intereconomía, El séptimo toro.

Este pasado domingo, 2 de noviembre, el afamado torero ha concedido a un medio sus primeras palabras tras apartarse de los ruedos. "Cuando los médicos conocieron mi caso, el doctor me dijo que el verdadero riesgo en el que he expuesto mi vida no ha sido delante de toro", ha comenzado diciendo Rafael de Julia en el programa taurino.

Y ha añadido: "Sin saberlo, estás peor de lo que crees. Y realmente, con el paso del tiempo, los médicos te acaban demostrando que es así".

Si hay algo que ha preocupado a sus seguidores durante este tiempo es el punto en el que Rafael de Julia comienza a experimentar su declive. "Llegué a un patio de caballos absolutamente solo y físicamente como una persona de 90 años", ha señalado el diestro en El séptimo toro.

Rafael se ha abierto en canal ante los micrófonos del formato taurino. Así, no ha dudado en sincerarse sobre este delicado trance personal y de salud. "En un patio de caballos toqué fondo verdaderamente. No sabía por qué. Empezaron a brotar en mí unos sentimientos de desolación brutal y comencé a llorar", ha continuado relatando.

La última vez que De Julia toreó en una plaza al uso fue el pasado 23 de marzo en Las Ventas, donde los aficionados ya advirtieron que algo no estaba bien. Según publicaron entonces las crónicas taurinas, le temblaban las manos a causa de su falta de reflejos y de fuerzas.

Rafael de Julia, en una imagen de archivo. Gtres

Entre los meses de abril y julio, Rafael de Julia compartió una fotografía en la que se le ve de espalda, sentado en una roca junto a su única hija. Citando a Gabriel García Márquez, escribió en la descripción de la imagen: "He visto con algo de paciencia a lo inolvidable volverse olvido y a lo imprescindible sobrar".

De ella también habló en una entrevista previa a su retirada. "Las mañanas las ocupo ejerciendo como padre, llevo a mi hija al colegio y cuando allí la dejó tengo tiempo para hacer mi preparación física y luego por las tardes acudo a la escuela taurina de Madrid, en la que ejerzo como profesor desde hace 10 años", explicó en aquella charla.