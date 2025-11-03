La Fundación María Jiménez retomará su actividad dos años después de su muerte: "Estamos esperando subvenciones"

Dos años han pasado desde el fallecimiento de María Jiménez, y su recuerdo quedará para siempre en las calles de su ciudad.

La cantante sevillana recibió el pasado 25 de octubre el esperado homenaje por parte de Sevilla: unos jardines que llevan su nombre en el emblemático barrio de Triana, donde tantos buenos momentos vivió la artista.

El acto tuvo lugar a las afueras de estos jardines, habilitados en la calle Betis, y contó con la presencia de familiares y amigos. Una placa conmemorativa, situada a la entrada, recordará para siempre el legado de la cantante en su ciudad natal.

Tras la partida de Jiménez, su familia ha querido mantener vivo su legado: su música, sus pertenencias, sus propiedades y ahora, su fundación. EL ESPAÑOL ha hablado con Isabel, hermana de la artista, quien confirma que la Fundación María Jiménez retomará próximamente su actividad.

La Fundación María Jiménez es una organización privada sin ánimo de lucro, creada en noviembre de 2022, dedicada principalmente a la defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género y a la integración social del colectivo LGTBI+.

María Jiménez tendrá unos jardines con su nombre al lado del Guadalquivir y del lugar donde nació en Sevilla EP Sevilla

Su fundadora fue la artista María Jiménez, quien impulsó personalmente este proyecto tras varias décadas de activismo y experiencias personales vinculadas a estas causas.

"Estamos viendo cómo empezar a funcionar con ella", ha reconocido en conversación con este periódico la hermana de la artista.

Tras la creación de esta organización, la presidencia recayó sobre Francisco Moreno Santiago y Alejandro Asunción Jiménez -más conocido como Alejandro Sancho (41 años) -, hijo de la cantante.

Sin embargo, según ha explicado su hermana, los roles dentro de la fundación podrían cambiar ante su inminente reactivación.

"Yo soy la presidenta (Isabel), y mi sobrino y su mujer están conmigo", ha asegurado sobre los nuevos cargos dentro de la Fundación María Jiménez, que no ha tenido demasiada actividad desde su creación en 2022.

La entidad promueve talleres de inteligencia emocional para niños y adolescentes, así como cursos de formación y proyectos de acogida para mujeres maltratadas y personas LGTBI+ en riesgo de exclusión social.

"La fundación lleva hecha muchos años antes de que muriera mi hermana. Está creada para todo: para los artistas nóveles, para las mujeres maltratadas... Lo que pasa es que, claro, estaba parada, y estamos reactivándola de nuevo", ha explicado Isabel a EL ESPAÑOL.

No obstante, tras la muerte de Jiménez, los últimos años han sido complicados, no solo por el duro golpe que ha supuesto su pérdida, sino también porque la reactivación de su fundación no está siendo sencilla.

La inversión, los proyectos y el tiempo que requiere esta organización marcan el ritmo de su crecimiento.

"Los proyectos están. Tenemos que aceptarlos, y ya sabemos que las cosas de palacio van despacio. Son cosas que hay que hacer sin prisa. Hay que invertir, pedir subvenciones y en eso estamos, esperando"", ha manifestado su hermana Isabel en esta conversación.

En 2025, la fundación de la artista continúa, aunque no al ritmo que a la familia le gustaría. Eso sí, su hijo Alejandro es el encargado de dividir los beneficios obtenidos por el merchandising y las donaciones entre la fundación y la familia.

Aunque aún se desconoce una fecha concreta para su plena reactivación, la familia mantiene intactas las ganas de hacer que el legado de la artista perdure en el tiempo.

Por ello, están agilizando los trámites necesarios para poner en marcha los proyectos que tienen sobre la mesa, una mesa que, por ahora, guarda silencio sobre su futuro.

Alejandro Sancho e Isabel Jiménez en un acto público. Gtres

La relación familiar

En los últimos meses, muchas han sido las noticias que han salido acerca de la familia de María Jiménez. Han puesto en alquiler parte de su casa en Cádiz, están vendiendo algunos de sus recuerdos, collares y bolsos, etc.

Pero, ¿qué piensa realmente la familia de todo esto? Isabel, hermana de la artista, ha confesado que hay muchas cosas que no quiere que se vendan.

Isabel y Alejandro Sancho son los miembros más activos de la familia Jiménez en televisión y en los medios de comunicación. Sin embargo, lejos de tener una mala relación, están más unidos que nunca. "Yo estoy muy bien con mi sobrino, hay buen rollo. Mi hermana no quería que yo lo dejara solo, ni que me separara de él", ha confesado Isabel.

Aunque las últimas noticias sobre que Sancho está vendiendo las pertenencias de su madre han llamado la atención, Isabel lo ve con normalidad.

"Es normal que quiera vender sus cosas. Mi hermana tenía muchos collares, mucha bisutería, y estoy de acuerdo en que lo haga. Se está poniendo feo en la casa de Cádiz, así que, si puede tenerlo alguien que fuese fan de ella, mejor", ha expresado a este medio.

Sobre el homenaje

En la conversación que mantiene con este periódico, Isabel ha desvelado que la relación familiar es tan buena que, tras la inauguración de los jardines dedicados a su hermana en Triana, se fueron todos a celebrarlo al bar que está justo enfrente.

"Estuvimos todos: mi sobrino y su mujer, más familia y amigos, y hasta estuvo Maite, la finalista de La Voz. Estuvimos cantando y bailando, celebrando como a mi hermana le gustaría, todos juntos", ha comentado.

Isabel Jiménez y Alejandro Sancho en el inauguración de los Jardines María Jiménez en Sevilla. Europa Press

Además, ha confesado que el Ayuntamiento de Sevilla se ha comprometido a cuidar el espacio dedicado a la artista y que la placa "puede" que no sea lo único que adorne dichos jardines.

"Nos gustaría que hubiese un banco metálico con la figura de mi hermana sentada, pero, si no lo ponen, es mucha inversión y nosotros no podemos hacerla ahora mismo", ha añadido.

María Jiménez será, sin duda, una de las artistas más recordadas de Triana. Ahora que tiene su propio lugar de culto, muchos seguidores, amigos y admiradores de la sevillana podrán rendirle homenaje siempre que lo deseen.