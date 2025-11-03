Ana Rosa Quintana será tía abuela: su sobrino Kike anuncia que espera su primer hijo

En estos momentos hay una pareja especialmente feliz en el panorama de la crónica social: la formada por Kike, el sobrino mediático de la comunicadora Ana Rosa Quintana (69 años), y la mujer de éste, Cristina.

El matrimonio, que se dio el 'sí, quiero' en septiembre de 2024, ha anunciado que espera su primer hijo en común. La dupla no puede estar más feliz, amén de toda la familia y, en especial, de la tía del colaborador.

Ana Rosa se convertirá así en tía abuela. Kike y su mujer han aprovechado la fiesta de Halloween, celebrada este pasado fin de semana, para disfrazarse y, de paso, anunciar públicamente la feliz buena nueva a través de las redes sociales de él.

Con gran sentido del humor, como es habitual en el carácter de Kike, el sobrino de Ana ha posteado lo que sigue en su red social: "Nos vestimos de muerte… para anunciar y celebrar la vida". En la fotografía, la pareja viste de esqueleto.

Maquillada para la ocasión, se aprecia cómo en el atuendo terrorífico de ella se ve en su barriga el estampado de un bebé, también en forma de esqueleto: el niño que en cuestión de meses convertirá en padres primerizos a Kike y a Cristina.

La pareja, en una fotografía de sus redes sociales.

Las felicitaciones a la pareja, en el muro del Instagram de él, no se han hecho esperar, desde seguidores anónimos hasta personalidades de la televisión, como Ana Terradillos (52), Patricia Pérez (51) y Patricia Pardo (42), entre otros: "Enhorabuena, pareja".

Otras reacciones son: "Viva la vida", "Qué buena noticia", "Me muero de felicidad por vosotros". En otro orden de cosas, huelga decir que Kike Quintana se casó el sábado 7 de septiembre de 2024 en una ceremonia civil celebrada en el Ayuntamiento de Alcobendas, Madrid.

El enlace fue íntimo y familiar, pero contó con la presencia destacada de la presentadora, que posó emocionada junto a los recién casados.

La novia de Kike es Cristina, con quien mantiene una relación estable desde hace varios años. La pareja ha compartido su vida con discreción, aunque en esta ocasión decidieron dar el paso rodeados de sus seres queridos.

Cristina ha sido descrita como una persona cercana y reservada, alejada del foco mediático, pero muy integrada en el entorno familiar de los Quintana. La unión ha sido celebrada por amigos y compañeros de profesión, que han destacado la complicidad entre ambos.

En el plano profesional, Kike Quintana ha formado parte del equipo del extinto programa TardeAR, el espacio vespertino que presentó su tía Ana Rosa en Telecinco. Su participación como colaborador ha ganado notoriedad en el último año, consolidando su presencia en televisión.

Aunque mantiene un perfil más bajo que otros tertulianos, su vínculo con la presentadora y su estilo directo lo han convertido en una figura reconocible dentro del formato. En la actualidad, Kike está colaborando en el espacio El tiempo justo.