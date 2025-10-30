Su nueva casa o sus inversiones en España: las cuatro incógnitas sobre la mudanza de Richard Gere y Alejandra Silva a EEUU

Alejandra Silva y Richard Gere, en un acto en Madrid en noviembre de 2024. Gtres

"Ella fue muy generosa al permitirme vivir seis años en mi mundo, así que es justo que ahora yo le dedique al menos otros seis viviendo en el suyo", aseguraba Richard Gere (76 años) el año pasado cuando se establecía junto a su mujer, Alejandra Silva (42), y sus hijos, en Madrid. Sus planes, sin embargo, han dado un giro de 180 grados.

La aventura española solo ha durado un año. La familia ha vuelto a instalarse en Estados Unidos, tal y como adelantó EL ESPAÑOL el pasado septiembre, y como confirmó el famoso actor hace apenas unos días a la revista HELLO!

Hace poco más de un mes, fuentes de su entorno aseguraban que Richard Gere y Alejandra Silva habían decidido permanecer en el país de origen de él "un tiempo más".

Richard Gere y Alejandra Silva en los Premios Goya 2025. Gtres

El actor de Hollywood, por su parte, confirmó este abrupto cambio en una conversación con la citada revista. "Ahora hemos vuelto aquí, pero nuestra familia estuvo en España durante un año", aseguró Richard Gere sin desvelar las razones de su decisión. Esta, sin embargo, no es la única incógnita que rodea a su inesperado cambio.

1. El verdadero motivo del regreso

"Pasamos un año con nuestra familia en España. Y lo más importante que puedo decir es que (Alejandra) estaba muy feliz, por su familia, sus amigos, su cultura, su ciudad, su comida, todo, toda esa maravilla cultural, así que fue fabuloso", añadió Gere en su charla con HELLO! Fiel a su discreción no dio ni una pista sobre el motivo de su vuelta.

Hasta ahora, tampoco hay indicios de proyectos profesionales que puedan haber influido en su decisión. Esta, sin embargo, es una de las hipótesis que se pone sobre la mesa.

Ni Richard Gere ni Alejandra Silva, cabe puntualizar, tampoco han hablado de cuestiones personales, logísticas o fiscales. Hasta hace unos meses, todo hacía presagiar que vivirían en España, al menos, durante cinco años más, tal y como comentó el actor hace un año en Vanity Fair.

2. ¿Dónde van a vivir?

En noviembre de 2024, cuando se supo de su mudanza a España, Richard Gere vendió su casa de Connecticut por 10,5 millones de dólares (alrededor de nueve millones de euros). El protagonista de Pretty Woman se deshizo de la casa que en le había comprado al músico Paul Simon (84) en el verano de 2022.

Un año después de la venta -este 2025-, la casa fue demolida para la construcción de una nueva urbanización. Así, aunque quisiera, Richard Gere y su familia no podrían volver a esta propiedad.

Richard Gere y Alejandra Silva en el Festival de Cannes 2024. Gtres

Dónde van a vivir el actor, Alejandra Silva y sus hijos, sigue siendo una de las incógnitas sin resolver sobre su abrupta mudanza.

3. ¿Qué pasa con la casa en La Moraleja?

Hace un año, la pareja compró una casa en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid. A priori, la mantendrían como bien inmobiliario. Sin embargo, ninguno se ha pronunciado al respecto.

Situada a las afueras de la capital, la propiedad fue construida en el año 1994 y está valorada en más de 11 millones de euros.

Tal y como adelantó este periódico, su arquitectura es tradicional y cuenta con un total de 13 cámaras de videovigilancia que garantizaban la seguridad de la familia.

4. Inversiones en España

Durante el periodo por España, Richard Gere y Alejandra Silva se mostraron interesados en ampliar su patrimonio inmobiliario. Visitaron terrenos para hacerse una casa en Oleiros, en A Coruña, donde vive la familia de ella. También valoraron la posibilidad de aumentar sus bienes en Segovia.

Tal y como confirmó este periódico, barajaron la opción de comprar una propiedad en una zona próxima a Pedraza. "Por aquí lleva semanas comentándose", aseguraron a este medio personas del municipio.

Alejandra Silva y Richard Gere, en el desfile en homenaje a Armani. Gtres

Pero, ¿qué pasará con sus inversiones en España, ahora que han regresado a Estados Unidos? De momento, fieles a su discreción, Richard Gere y Alejandra Silva no se han pronunciado al respecto. Aunque han vuelto a Norteamérica, no se sabe si por tiempo indefinido o por un periodo, sus planes de invertir en España parecen seguir adelante.