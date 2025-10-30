Joselito recibirá un premio en Utiel, el pueblo que lo une a Máximo Huerta: el desconocido y emotivo vínculo entre ellos

Este próximo sábado, 1 de noviembre, José Jiménez Fernández, más conocido como Joselito (82 años), el 'niño prodigio' que brilló en el cine con éxitos como El niño ruiseñor, El niño de la voz de oro y El pequeño ruiseñor, vivirá un día felicísimo, que quedará por siempre en su recuerdo.

Será en su querido pueblo Utiel, donde llegó con apenas 6 años, emigrando desde su tierra natal, Beas de Segura (Jaén). Joselito no se instaló en Utiel solo; lo acompañó su hermano, y los dos fueron en busca de mejores condiciones de vida.

Fue en Utiel donde José Jiménez Fernández fue acogido por la comunidad local, recibió su primera oportunidad como artista y comenzó su despegue profesional. En dicha localidad, Joselito subió por primera vez a un escenario como artista.

Joselito, en un programa de televisión, hace unos años.

Utiel ha sido su lugar de residencia durante la mayor parte de su vida y el lugar al que Joselito considera su "patria chica", manteniendo allí su hogar y formando una familia con su mujer y sus hijos. Joselito, qué duda cabe, lleva a su pueblo en el corazón.

Y los utielanos y utielanas se sienten profundamente orgullosos de su ilustre vecino. En el año 2022, ya se rotuló una calle con el nombre de Joselito, un acto que emocionó profundamente al artista. Pero en este 2025, el municipio valenciano le brindará un reconocimiento mucho mayor.

Este inminente 1 de noviembre Joselito será nombrado Hijo Adoptivo de Utiel en un acto solemne en el Teatro Rambal de la localidad, a las 19:30 horas. Un acontecimiento que ha querido ensalzar con EL ESPAÑOL otro vecino ilustre -pese a que hoy vive en Buñol-, Máximo Huerta (54).

"Me hace mucha ilusión. Creo que llega tarde este reconocimiento. Hace décadas que deberían haberlo nombrado Hijo Adoptivo. Joselito merece calles, plazas...", explica Máximo, muy orgulloso del artista, de 82 años.

Acto seguido, Huerta explica la razón por la que le tiene tanto cariño y afecto y admiración a Joselito: el artista es "amigo" de la madre de Máximo, Clara Hernández. "José es amigo de mi madre. Son de la quinta. Se conocían de niños. Le tengo mucho aprecio a él y a su mujer".

Más allá de este reconocimiento al laureado Joselito, conviene puntualizar, a la luz de las palabras del autor de París despertaba tarde, la bonita historia de amor que protagonizaban Joselito y su esposa, Marifé Gabaldón.

El legendario cantante en una fotografía de archivo.

Ambos se conocieron siendo niños en Utiel, y su vínculo se fortaleció con los años hasta convertirse en una historia de amor sin parangón.

Aunque Joselito alcanzó la fama como niño prodigio en los años 50, su vida adulta estuvo marcada por momentos difíciles, incluyendo problemas con las drogas y un paso por prisión.

En esos años oscuros, Marifé fue un pilar fundamental, acompañándolo en su proceso de recuperación y ayudándolo a reconstruir su vida lejos del foco mediático.

La pareja contrajo matrimonio en 1986, y desde entonces han vivido juntos en Utiel, donde Joselito encontró estabilidad tras una infancia de éxito precoz y una juventud turbulenta.

Marifé ha mantenido un perfil discreto, pero en entrevistas ha compartido cómo su relación con Joselito se ha basado en el cariño profundo y la comprensión, incluso en los momentos más duros.

Joselito, una vida de superación

Joselito, el niño prodigio que conquistó España con su voz en los años 50, vivió una de las caídas más duras del mundo del espectáculo. Tras alcanzar la fama con películas como El pequeño ruiseñor, su vida adulta estuvo marcada por la explotación, el abandono y una serie de decisiones que lo llevaron a perderlo todo.

En 1991, fue detenido por tráfico de drogas y condenado a cinco años de prisión, una etapa que él mismo ha calificado como “los infiernos” de su vida. "Pagué bien pagado el error", confesó en una entrevista con La Razón, reconociendo que su implicación con las drogas fue su mayor fallo.

Durante su estancia en prisión, Joselito reflexionó profundamente sobre su trayectoria y los excesos que lo alejaron de la música y el cine. En sus propias palabras: “Me arrepiento de mi etapa de adicción a las drogas y mi paso por prisión"

Y añadió: "Mi único fallo fue caer en la drogadicción, pero, gracias a Dios, conseguí salir de ese infierno". Su testimonio revela no solo el arrepentimiento, sino también el esfuerzo por reconstruirse tras años de oscuridad.

Joselito, en una imagen en blanco y negro.

La fama precoz, sin una red de apoyo sólida, lo dejó vulnerable a entornos peligrosos que terminaron por arrastrarlo.

Tras cumplir condena, Joselito se retiró de la vida pública y se instaló en Utiel, donde vive junto a su esposa, Marifé. Aunque no ha regresado al mundo del espectáculo de forma activa, ha participado en algunos homenajes y entrevistas, siempre con un tono reflexivo y humilde.

Su historia ha servido como advertencia sobre los riesgos de la fama infantil y la falta de protección en la industria del entretenimiento. "No tuve infancia, ni adolescencia. Me robaron la vida", ha declarado en más de una ocasión.

Hoy, Joselito vive alejado del foco mediático, centrado en su familia y en mantener una vida tranquila. Joselito sigue siendo una figura respetada por su legado artístico, pero también por su capacidad de resiliencia.

Su historia, marcada por el éxito y la caída, es un recordatorio de que detrás de los ídolos hay personas reales, con heridas y aprendizajes. "Lo importante no es cómo caes, sino cómo te levantas", ha dicho el cantante en una entrevista reciente.