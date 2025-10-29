Fabiola Martínez, sobre el futuro de su hijo Kike: "Con él he aprendido que sólo hay que preocuparse por el ahora"

Emprendedora, madre, modelo e influencer venezolana, así es Fabiola Martínez (52 años). Desde que contrajo matrimonio con Bertín Osborne (70), la figura de Fabiola se convirtió en un reclamo en los medios de comunicación españoles.

Tras la separación, Fabiola es mucho más que la exmujer del cantante. Ha sabido reinventarse y, ante todo, es una gran emprendedora y trabajadora, amén de una excelente madre.

En las últimas horas, EL ESPAÑOL ha podido charlar con ella, antes del preestreno de Cuerpos Locos, la nueva comedia protagonizada por Paz Padilla (56), que llegará a los cines el próximo 31 de octubre.

En la distendida conversación, Fabiola evita hablar de su exmarido, aunque confesa en qué momento vital se encuentra -tras su emprendimiento en el mundo de la moda- y cómo es su relación con sus hijos, Kike (18) y Carlos (16).

¿En qué momento se encuentra Fabiola Martínez?

Muy bien, gracias, muy bien, muy bien. Muy concentrada, muy en mis cosas. Estoy con la marca de ropa, trabajando muchísimo, en la Fundación y creciendo poco a poco.

Fabiola Martínez en la presentación de 'Cuerpos Locos', la nueva película de Paz Padilla. Gtres

Hablemos de la Fundación. Cuando Kike cumplió 18 años, se dijo que tomaría más responsabilidades dentro de esta, ¿tiene alguna función real o simplemente es algo simbólico?

Bueno, no, a ver, su situación neurológica no le permite tomar ciertas decisiones importantes, pero sí es verdad que el sentirse parte de algo que él sabe le viene bien.

Lo que no entiende es, por ejemplo, cuando tenemos reuniones de patronato y tenemos que aprobar cuentas, sacar proyectos adelante, pues él no puede votar. Pero cuando viene a los premios, cuando va a los talleres, ve a las familias, ve a los otros niños y eso le encanta.

También comentó usted que, a partir de los 18 años, Kike dejaba de tener colegio. ¿Cómo están gestionando eso ahora?

Han ampliado el plazo legalmente y ahora puede estar hasta los 21 o 22, pero bueno, es que después llega el limbo para las personas como mi hijo, que tienen un daño cerebral severo. A nivel cognitivo, su edad neurológica es como si fuera un niño pequeño, pero es un hombre.

¿Cómo están planificando ese "después"? ¿Es algo que le preocupa de cara al futuro o lo están afrontando día a día?

Mira, yo he aprendido, con todas las terapias y todos los profesionales con los que he tratado este tema, que hay que preocuparse por el ahora. Mañana no sabemos. Yo me puedo preocupar muchísimo y ocuparme muchísimo del futuro, y luego las cosas cambian.

Fabiola Martínez, con sus hijos y sus padres, en una imagen de las redes sociales. Instagram

La parte buena es que las personas con discapacidad, gracias a Dios, hoy en día tienen mucha más calidad de vida, con lo cual su expectativa de vida es mayor. Antes morían muy jóvenes porque, bueno, no había la información ni los cuidados que hay ahora. Y ahora viven mucho.

¿Se considera una buena madre?

Si yo me viera con los ojos de Kike, es todo bondad, seguramente sí. Pero si me viera con los ojos de Carlos, me diría que soy una bruja piruja, porque a veces soy muy estricta. De hecho, intento ser un poco más flexible.

¿Y cómo se lleva con Carlos? Sé que hacen viajes juntos...

Ay, súper bien. Ya está tan grande que a veces le digo: 'Mi amor, dime mamá a menudo, ¿sabes? Porque van a pensar que soy tu novia ya'. Y además, como yo le digo 'mi amor, mi vida, toma, no sé qué'. La gente a veces nos mira porque es un gigante, muy grande. Pero bueno, es súper cariñoso conmigo y esos viajes los aprovechamos muchísimo.

¿Y usted cómo está? ¿Qué balance hace de este 2025?

Bueno, para mí no es un acabar de año, para mí es como un empezar de año… Llevo todo el año sembrando, sembrando y estoy como ansiosa de empezar a recoger. Emprender es súper difícil. La gente no se imagina lo difícil que es. Bueno, sí, los que trabajan y se lo curran, saben lo difícil que es.

Fabiola Martínez en un acto público. Gtres

Hay muchísimas cosas en contra, sobre todo los impuestos, que son muchos. Y no hablo de grandes fortunas, porque yo hago lo que puedo con lo que tengo. Es que casi se va el 40 % en pagar todo: nóminas, impuestos… Esto es muy duro.

Pero, como le he dicho, estoy sembrando, recapitalizándome constantemente, pero claro, no tengo beneficios. O tienes un pulmón para poder soportar ese proceso hasta que se consolide, o mueres por el camino. Y en ese punto estoy.

¿Y lo está haciendo todo sola?

Sí, una amiga que empezó conmigo, pero bueno, por temas de salud no ha podido continuar. Justo he estado con ella, enseñándole un poco los avances, y entonces le voy contando todo lo que hago.

Y mientras hago eso, etiqueto, plancho, coso… ¡Un horror! Pero bueno, estoy contenta porque me siento muy orgullosa de ser capaz de hacer tantas cosas.