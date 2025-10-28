Juanjo, hijo de Francis Franco, y Khali El Assir se convierten en padres de su primera hija: el nombre elegido y su significado

Buenas noticias las que se han conocido este pasado lunes, día 27 de octubre, en el seno de la familia Franco y El Assir. Juanjo Franco (38 años), hijo de Francis Franco (70) y María Suelves, y su mujer, Khali El Assir (35), se han convertido en felices padres de su primera hija.

En realidad, fue hace unos días cuando el bisnieto de Francisco Franco y su esposa dieron la bienvenida a su bebé, aunque la noticia ha trascendido ahora. El entorno más cercano del matrimonio ha sido el encargado de confirmar la buena nueva.

La pequeña ha recibido el nombre de Talita, un nombre muy original y que toma su origen en el arameo. Así las cosas, el matrimonio ha ampliado la familia después de su enlace, celebrado en el año 2022.

Ha sido la revista ¡HOLA! quien ha dado en primicia la noticia, dejando entrever, por parte del entorno de la familia, que ambos progenitores están "muy ilusionados" con la noticia y la llegada de Talita.

El nombre de su primera hija proviene del arameo y su significado principal es "niña" o "muchacha". Sin embargo, es un nombre que aparece en la Biblia, especialmente en el Evangelio de Marcos.

Talita es un nombre que siempre se ha considerado que transmite ideas de juventud, inocencia y feminidad. Además, está asociado a conceptos como pureza y milagro.

El matrimonio en una imagen de archivo. Europa Press

Por otro lado, aunque en España no es un nombre muy común, sí lo es en países como Brasil o regiones hispanohablantes de Latinoamérica.

La pareja está viviendo sus primeros días como padres primerizos en la intimidad, rodeados de ambos y junto a su pequeña, con la que tanto desean comenzar a recolectar momentos juntos. Además, haciendo alarde de la intimidad que les caracteriza, el matrimonio ha querido llevar el embarazo alejado de los medios de comunicación.

Juanjo y Khali siempre han querido preservar al máximo sus primeros pasos como familia de tres, además de su relación sentimental, solo en el entorno más íntimo y con su círculo cercano. Ahora han decidido refugiarse en su familia y rodearse de sus más íntimos para descubrir esta nueva faceta alejados de la red mediática.

La última aparición juntos fue en la primera edición de los Premios Diamante a la Mejor Trayectoria Profesional, que se celebró en Madrid el pasado 27 de junio. Fue ahí donde Juanjo Franco recibió el galardón a la Mejor Trayectoria, representando el sector inmobiliario y hotelero, donde el empresario es bastante reconocido.

Juan José Franco junto a Khali el Assir en un fotomontaje de Jaleos.

En esta última vez que se les vio juntos, se pudo ver cómo Khali se mostró orgullosa al ver a su marido triunfar y acompañándole en cada uno de sus logros.

Juanjo Franco y Khali El Assir se casaron en el año 2022 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Khali es hija de Abdul Rahman El Assir y de María Fernández Longoria.

Ambos se dieron el 'sí, quiero' en una boda que se celebró en un ambiente discreto y lejos de España, motivado principalmente por la situación judicial del padre de Khali, quien afrontaba cargos por blanqueo de dinero en Europa en ese momento.

Desde entonces, la pareja ha mantenido un perfil bajo, alejada del foco mediático.