Ficha esta gabardina de Zalando y conviértete en toda una 'fashion victim' al estilo de Marta Pombo

Marta Pombo (33 años) está en un buen momento. En pleno aniversario de su boda con Luis Zamalloa (30) y con una de sus hijas que acaba de cumplir años, la influencer está en uno de los mejores momentos.

Sin embargo, la polémica persigue a la familia Pombo y eso es un hecho. Su hermana María Pombo (31) ha vuelto a ser dueña de los titulares de nuestro país y ha sido, esta vez, con la influencer Laura Escanes (29), que ha opinado sobre la polémica de la lectura que tuvo la influencer hace unas semanas. Por ello, Marta ha querido defender a su hermana y ha reivindicado que Escanes y Pombo no son amigas, sino "compañeras de trabajo".

Aunque la mediana de las Pombo sabe muy bien lo que hace. Ha compartido en su perfil de Instagram una imagen de una campaña que ha hecho y ha preguntado a sus seguidores por su foto de perfil: "¿Qué opinamos?", ha escrito. Pero, lo más destacable de esta fotografía es su gabardina, una prenda exterior que ya es deseo de muchas mujeres.

Marta Pombo con una gabardina en color beige. Instagram

Si eres de esas personas a las que la moda le apasiona, querrás copiar este look de Marta Pombo y EL ESTILO tiene la solución: una gabardina del mismo tono y la misma forma que la que la influencer luce en la imagen que ha compartido en sus redes sociales. Es de la firma NA-KD y está disponible en Zalando.

Se trata del modelo Loose Fit, ajustado, de largo midi y mangas extralargas. Es un diseño que queda bien con cualquier look informal, ya que es monocolor y tiene un estilo sastre, perfecto para llevar en el día a día. Además, incluye un cinturón para ajustar la prenda a la silueta de cualquier mujer y una tira de botones que embellece el conjunto.

Gabardina - light beige de NA-KD. Zalando

Esta prenda está disponible en diferentes tallas en Zalando y tiene un precio de 128,95 euros. Es perfecta para los primeros días de frío y, cuando comiences a usarla a diario, no querrás dejar de llevarla con todos tus looks. Así es como Marta Pombo ha conseguido crear una necesidad entre las mujeres que mejor visten y que llevan el estilo mucho más allá de sus combinaciones: lo elevan a la moda.

Una vez más, la hermana de María Pombo ha conseguido crear un look con una pieza clave que se convierte en la protagonista, ideal para los días de otoño e invierno en cualquier ciudad de España.