Los dos días frenéticos de Isabel Preysler por el lanzamiento de su autobiografía: su agenda y la máxima que siempre cumple

Gran día el que vivirá este miércoles, 22 de octubre, Isabel Preysler (74 años). La reina de corazones publica su autobiografía, Mi verdadera historia. Un texto que pone el foco en una vida fascinante, marcada por la elegancia y el misterio, de la que ahora se conocerán mayores detalles.

Y es que aunque todos saben quién es Isabel Preysler, pocos tienen el privilegio de conocerla en las distancias cortas. Así, ahora, la socialité da una pincelada de su parcela más personal. En primera persona cuenta quién es María Isabel Preysler Arrastia.

Mi verdadera historia estará disponible en todas las librerías del país desde este miércoles. Y como no podía ser de otra forma, este mismo día, la revista de cabecera de Preysler, ¡HOLA!, abrirá su edición con un reportaje en exclusiva. Isabel, por parte, presentará su autobiografía ante los medios de comunicación.

A las 13:00 tiene programada una rueda de prensa en el Hotel Ritz de Madrid, a la que acudirá EL ESPAÑOL.

Serán horas frenéticas para la filipina, acostumbrada a su ritmo de vida pausado y discreto. "Isabel Preysler siempre ha marcado sus tiempos", recordó una fuente próxima a la reina de corazones el pasado enero, después de que este medio advirtiera que la socialité llevaba tres meses alejada del foco público.

Marcar sus tiempos siempre ha sido una máxima para Isabel Preysler. Y así ocurre ahora con la publicación de sus memorias. La madre de Tamara Falcó (43) ha decidido cuándo y sobre todo, dónde aparecer: su revista de cabecera, un prestigioso hotel de la capital y el programa de televisión en el que colabora la marquesa de Griñón.

Este próximo jueves, 23 de octubre, Isabel Preysler continuará con la promoción de su autobiografía en El Hormiguero. Será la tercera vez en la historia que se siente en el programa de Pablo Motos (60). Lo hará, además, el día en el que va su hija, colaboradora de la tertulia.

Isabel Preysler el pasado 19 de septiembre, tras conocerse que había escrito sus memorias. Gtres

"Va a venir aquí. Quiere venir un jueves, para estar con Tami, y luego se quedará a la tertulia, que la vamos a convencer. En cuanto salga el libro está Isabel Preysler en El Hormiguero", comentó la semana pasada Pablo Motos.

Juan del Val (55), por su parte, recordó: "La otra vez se quedó, y fue la primera vez que me puse una chaqueta para una tertulia". El escritor se refería a la entrevista que concedió en 2023, cuando promocionó su docuserie Isabel Preysler: Mi Navidad.

"Como lo hemos dicho, no tiene arreglo, te tendrás que quedar un poco por el público", animó Pablo Motos.

En ese intercambio de palabras intervino Tamara: "El otro día me preguntaron qué va a contar de nuevo, si ya lo sabemos todo. Mi madre nunca ha hablado en primera persona, su versión. Se ha escrito mucho sobre ella, pero el libro lo ha escrito todo ella".

Isabel Presyler, en 'El Hormiguero' (2023). ATRESMEDIA Atresmedia

"En mi autobiografía, Mi verdadera historia, recorro los diferentes capítulos de mi vida, desde mi infancia en Filipinas hasta casi la actualidad, y comparto, por primera vez, algunos de mis recuerdos más íntimos", aseguró la propia Isabel el pasado 4 de septiembre, cuando se supo de la publicación de sus memorias.

Al margen de ello, la reina de corazones no ha dado mayores pistas. Tampoco sus hijos, aunque sí han mostrado su apoyo a la socialité.

"Felicidades a mi madre por su autobiografía. ¡Qué vida tan increíble!", escribió Enrique Iglesias (50) el pasado 1 de octubre en su perfil de Instagram. "Querida mami, muchas felicidades por tu libro, en el que has puesto mucho esfuerzo, dedicación y donde has podido contar tu historia. Te quiero muchísimo", expresó por su parte, Chábeli (54).

"Es una oportunidad única para conocer su historia contada por ella, de mujer a mujer… Con recuerdos y confidencias que nunca antes había compartido. Enhorabuena, mami. Qué ilusión poder descubrirla a través de sus propias palabras", añadió Tamara Falcó en su propio perfil.

Al mismo tiempo, Ana Boyer (36) expresó: "Enhorabuena a nuestra madre por su libro. Hemos visto toda la ilusión y trabajo que ha puesto en este proyecto y ojalá lo disfrutéis, conociendo su historia y muchos recuerdos que cuenta por primera vez".

Más discreto fue Julio Iglesias Jr. (52), quien junto a la portada del texto escribió: "¡Felicitaciones a mi mamá por su nueva autobiografía!"