A solas con Rocío Martín Berrocal: "Tengo una amiga que padece cáncer y llevaba sin hacerse una revisión ocho años"

Rocío Martín Berrocal, en la gala ELLE x Hope, celebrada en Madrid el 16 de octubre de 2025. Gtres

Nadie puede poner en duda que Rocío Martín Berrocal (43 años) está viviendo uno de sus mejores años. El pasado mes de mayo, Movistar Plus+ sacó a la luz Las Berrocal, el docureality en el que la familia aborda sus vivencias más íntimas. Un filme que permitió conocer más de cerca a la hermana pequeña de Vicky (52).

Cinco meses después, la vida de la pequeña de las Martín-Berrocal ha experimentado un giro de 180 grados. Así, sus redes sociales han sufrido un enorme crecimiento. Además, su agenda profesional se ha visto fuertemente incrementada.

Rocío ha pasado de ser la hermana de a tener sello e identidad propia. Unas semanas atrás, cabe recordar, la andaluza acudió junto a su sobrina, Alba Díaz (25), a la Semana de la Moda de París. Allí, ambas tuvieron la oportunidad de vivir de primera mano desfiles como el de L'Oreal o el de Karl Lagerfeld. Además, especialmente destacable es su nueva faceta como beata influencer.

Buena parte de los posts que Rocío comparte en su feed de Instagram están relacionados con el sector de la belleza. De hecho, en varias de sus últimas publicaciones, la benjamina de las hermanas Berrocal comparte algunos de los productos que suele utilizar cuando se maquilla. Una serie de consejos que calan profundamente en sus miles de seguidoras.

Siguiendo con su ajetreada agenda profesional, Rocío Martín Berrocal se desplazó este pasado jueves, 16 de octubre, hasta el Palacio de Santoña con motivo de la gala benéfica ELLE x Hope cuyo fin es recaudar fondos para diversos proyectos de la Asociación Española contra el Cáncer.

Enfundada en un espectacular vestido rosa con escote palabra de honor de Victoria Colección -la firma de ropa que regenta su hermana-, la onubense atendió a EL ESPAÑOL minutos antes de dar paso a la afamada gala en el lujoso emplazamiento ubicado en la Calle Huertas de Madrid.

Vestido de Victoria Colección.

Sí, además, este se lo puso mi hermana ya y hoy he querido rendirle homenaje a ella y a todas las mujeres que luchan por esta situación que hay tan malvada.

Importantísima gala la que acoge el Palacio de Santoña.

Yo considero que es importante que la gente lo vea y que podamos alzar la voz. Desafortunadamente, mi mejor amiga lo padece, amigas mías, amigas de mi madre o incluso amigas de mi hermana lo padecen y es un problema muy grande. Entonces, ayudaré siempre en todo lo que pueda.

Es importante que personas tan influyentes como usted alcen la voz con este tipo de causas.

Por supuesto. Yo llevo ocho años acompañando a mi mejor amiga en este proceso. En mi caso personal, acabo de llegar a esto de las redes como quien dice, es decir, acabo de aterrizar.

Alba Díaz y Rocío Martín Berrocal, en una imagen de redes sociales.

¿Cree que es necesario reivindicar el hecho de, por ejemplo, ir a revisiones médicas con frecuencia? Aún existe demasiado tabú al respecto.

Claro, es que hay que decirlo. Hay mucha gente que llega a ese límite porque no se ha hecho la revisión correspondiente. Muchas mujeres hoy en día que, con 40 años y sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen y ocurre lo que no debería ocurrir por no hacerse revisiones y eso es un verdadero problema. Incluso amigas mías con cierta cultura y saber.

De hecho, tengo una amiga ahora que lo padece y llevaba sin hacerse una revisión ocho años.

Ha comentado al comienzo de la entrevista que acaba de llegar al mundo de los influencers, pero se encuentra en un momento estupendo. Estrenó el documental el pasado mes de mayo y ha estado recientemente en la Semana de la Moda de París junto a su sobrina, Alba.

Todo lo que me está pasando es absolutamente increíble. La gente está alucinada. Todo el mundo me llama, me escribe y me para por la calle. La verdad que no doy nada de crédito, me parece maravilloso porque me están llenando de lo que me hacía tanta falta.

Me hacía falta el amor y el cariño. Me ha venido tan bien todo esto que voy a hacer una segunda temporada del docureality.

¿Confirma entonces una nueva entrega de Las Berrocal?

De izquierda a derecha Rocío Martín Berrocal, Victoria Martín Serrano, Alba Díaz Martín y Vicky Martín Berrocal en la premier de su documental en Madrid el 19 de mayo de 2025. Gtres

No te lo confirmo, pero casi.

Discreta vida privada

Rocío Martín Berrocal únicamente ha sido relacionada sentimentalmente con Nani Cortés. Una historia de amor que llegó a término en el año 2014 tras surgir rumores sobre el entorno del cantante. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida amorosa.