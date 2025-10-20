El patrimonio empresarial de José María, el hermano en silla de ruedas de David Bisbal: tres entidades unidas al cantante

El cantante David Bisbal junto a su hermano, José María, en un fotomontaje de EL ESPAÑOL. Gtres y Redes Sociales

Si algo caracteriza a David Bisbal (46 años), amén de una poderosa voz que le ha granjeado un reconocimiento a nivel internacional, es su pasión por la familia. La creada junto a su mujer, Rosanna Zanetti (37), y sus tres hijos, y la de su raíz en Almería: sus padres y sus hermanos.

En su tierra almeriense tiene su ancla, su hogar, ese del que partió para triunfar en Operación Triunfo. Sus padres, José Bisbal y María Ferre Montoya, y sus hermanos, José María (57) y María del Mar, lo son todo para él. El cantante ha estado presente en lo bueno y en lo malo.

Por ejemplo, cuando la enfermedad llegó a su casa. Su padre, José, padece alzheimer y su hermano José María quedó en silla de ruedas debido a una lesión medular provocada por una negligencia médica a mediados de 2023. Entre los hermanos siempre ha habido buena relación.

El cantante David Bisbal junto a su hermana María del Mar, a la izquierda de la imagen; su padre, José María, y su hermano mayor, José María Bisbal Ferre.

Como en cualquier familia que se precie, hay momentos de todo tipo, pero siempre ha prevalecido el amor y el respeto. Hace unos días, EL ESPAÑOL se hizo eco de una novedad en la vida de José María, quien fue noticia en abril de 2023 cuando desapareció por unas horas.

Aquel fue un pasaje que quedó atrás y la vida le dio a José María una segunda oportunidad. Días después de que este diario publicara que el hermano de Bisbal ha abandonado su puesto directivo de una asociación en Almería, este artículo se centra en su patrimonio empresarial.

De acuerdo a los datos que arroja Informa, la empresa española líder en información comercial, financiera y empresarial, el primogénito del matrimonio Bisbal Ferre está, en la actualidad, vinculado a tres empresas, con sede en Almería.

En dos de estas entidades figura como apoderado y en la tercera, como socio. La primera de esas empresas se llama Indalo Música S.L., antiguamente denominada David Bisbal S.L. Esta entidad tiene 23 años de antigüedad y se constituyó en marzo de 2002.

José María y David Bisbal, en una imagen compartida en redes sociales.

En el apartado del objeto social, explica: "La realización de actividades relacionadas con el mundo del artista y del espectáculo. La gestión del cobro de royalties, cánones o cualquier otro tipo de remuneración relacionados con la contratación de artistas".

Esta empresa mantiene un vínculo especial con David Bisbal, y es la que está detrás de la gestión de la página web que vende las entradas de los conciertos del cantante.

En 2023, registró un activo total de cerca de 220.000 euros. José María es apoderado, mientras su hermano es Administrador Único.

La otra empresa en la que aparece como apoderado José María es Indalo Viviendas S.L. El objeto social es: "Adquisición, administración, gestión, promoción, explotación en alquiler o cualquier otra forma. compra venta de bienes inmuebles. promoción, gestión y ejecución de obras".

En 2023, tenía un activo total de 4.930.226 euros. La última empresa donde figura José María, en esta ocasión como socio, es Gold West Resources. Se constituyó en 2012. En 2019, esta entidad tenía un activo total de casi 329.000 euros.

José María Bisbal junto al resto de los miembros de la junta directiva de ASPAYM. ASPAYM Andalucía

Más allá del vínculo que encierran estas empresas entre los hermanos Bisbal, lo que se demuestra es que José María ha estado y está aún muy presente en la vida del cantante almeriense.

Incluso, conviene puntualizar, José María Bisbal fue mánager de su hermano tras su salida de Operación Triunfo en 2002 y durante los primeros años de su carrera profesional.

Así las cosas, José María, que era administrativo en el hospital Poniente de El Ejido, dejó temporalmente su trabajo para convertirse en mánager, representante y road manager del cantante.

José María organizaba los viajes, gestionaba la agenda, acompañaba a David en giras y cuidaba de aspectos personales y profesionales de su hermano, actuando como representante ante medios y discográficas.

José María ocupó el puesto de mánager y asistente personal durante varios años, aunque no ha sido siempre su representante artístico principal, ya que con el tiempo otros mánagers profesionales asumieron ese rol en la carrera de David.

Desaparición e ingreso

José María Bisbal estuvo desaparecido durante meses allá por el año 2023. Finalmente, se conoció que había estado ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, después de sufrir una lesión medular durante el tiempo en que su paradero no era de dominio público.

Una ardua realidad de la que se abrió en canal un año atrás. "No sabía qué decisión tomar, tenía la mente en otro lado, en que una parte de mí ya no funcionaba", comentó en declaraciones para La Opinión de Almería.

Además, reconoció que lo principal en este tipo de situaciones era la rápida asimilación. Las declaraciones de José María en el portal andaluz así como la noticia de su nuevo trabajo llevaron al hermano de David Bisbal a copar de nuevo el más absoluto foco.

Así, aprovechó la visibilidad que había alcanzado de nuevo para sincerarse con una revista del corazón de nuestro país.

"En 2025 tendré un juicio motivado por la negligencia médica que me ha dejado parapléjico. He perdido mis piernas, ya no funcionan", apuntó en una reciente entrevista para ¡HOLA!

Siguiendo la estela de la discreción, David Bisbal apenas ha dado paso a declaraciones públicas sobre su hermano en los últimos tiempos. No obstante, en algún que otro evento, se ha sincerado sobre una de las pasiones de José María: el parabádminton.

Y es que el hermano del cantante, lejos de rendirse, decidió transformar su realidad en una especie de crecimiento personal.

No obstante, de acuerdo a la información que publicó unos meses atrás la web de Informativos Telecinco, José María Bisbal Ferre ha decidido alejarse de este deporte.

Su férrea decisión sobre el deporte sumada a su salida de ASPAYM Almería llevan a perder la más absoluta pista al hermano de David Bisbal. Por el momento, no se conocen más detalles acerca de nuevos proyectos personales o profesionales.