El ambicioso proyecto profesional de Jaime Anglada, íntimo amigo del rey Felipe VI, que sigue en pausa: los detalles

Poco más de dos meses atrás, el 8 de agosto, la vida de Jaime Anglada (52 años) cambió por completo. Aquel día, el cantautor fue atropellado por un coche mientras conducía su moto. Tal y como informaron fuentes policiales y sanitarias posteriormente, el conductor del vehículo -de 20 años de edad- terminó dándose a la fuga.

A lo largo de este tiempo, las novedades con respecto al estado de salud del íntimo amigo del rey Felipe VI (57) no han dejado de sucederse. Así, los medios de comunicación de todo un país se han mantenido pendientes del progresivo avance de Anglada.

El pasado 11 de septiembre, tras un mes ingresado en el hospital, Jaime recibía finalmente el alta hospitalaria. Previamente, había permanecido 12 días en la UCI -Unidad de Cuidados Intensivos- y poco más de 20 en zona de Observación.

Jaime Anglada, en una imagen de sus redes sociales. @victoriamunozphoto

Tras su salida del Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca, el propio centro comunicó que Jaime Anglada debía iniciar un proceso de rehabilitación. El mallorquín, cabe recordar, tuvo que someterse a varias operaciones para recuperarse de las importantes lesiones que le había causado el accidente.

El grave suceso llevó al artista a parar su vida por completo dos meses atrás. También así sus compromisos profesionales. De hecho, pocas horas antes de sufrir el inesperado accidente, Jaime había compartido en un story de Instagram su próximo proyecto.

Ilusionado y feliz, Anglada revelaba en su perfil social que su actuación en La Movida Café, una sala de música en directo en su Palma de Mallorca natal. El evento, por razones evidentes, tenía que verse suspendido.

El cantante Jaime Anglada, en una imagen de archivo. Gtres

Ahora, mientras sigue inmerso en su exigente proceso de recuperación, la agenda profesional de Jaime Anglada sigue en pausa.

El próximo 15 de noviembre, el afamado cantautor mallorquín tenía una cita en el Teatro Principal de Palma de Mallorca, uno de los lugares más emblemáticos de la isla balear. Un evento marcado en rojo e importantísimo en la carrera profesional de Anglada, pues suponía la celebración de su 30º aniversario en el mundo de la música. No obstante, el show sigue paralizado a día de hoy.

Según conoce EL ESPAÑOL, el ambicioso proyecto de Jaime Anglada continúa aplazado hasta nuevo aviso. En esta línea, el emblemático Principal de Mallorca asevera a este portal que no se prevé retomar por el momento el show. Aunque no hacen saber a este medio una nueva posible fecha, han querido mandar un mensaje de ánimo al propio artista así como a su familia en este proceso de recuperación.

Jaime Anglada y su mujer, Pilar, saludando a los Reyes y a sus hijas en Marivent. Gtres

En noviembre de 1995, Anglada grabó su primer disco Dentro de la noche para la multinacional Virgin Records. Tres décadas después, ha publicado 12 discos y ha ofrecido cientos de conciertos. En el acto estaba previsto que Anglada contara con la presencia de 14 músicos. Además, el artista iba a ofrecer al público los momentos acústicos e íntimos que tanto le caracterizan. Sin embargo, por el momento, su magistral actuación tendrá que esperar.

No ha estado solo Jaime en todo este delicado trance de salud. El mallorquín, así, ha permanecido arropado en todo momento por su mujer, Pilar Aguiló, una discreta farmacéutica con la que mantiene una sólida historia de amor desde hace años.

También así el rey Felipe VI ha acudido al hospital de la isla balear para acompañar a su íntimo amigo. No obstante, el hermetismo fue premiado y no trascendieron fotografías de sus visitas.

El conductor, en libertad provisional

Cabe recordar que el músico ingresó en el centro hospitalario el pasado 8 de agosto, tras ser víctima de un atropello en la avenida Joan Miró de Palma mientras circulaba con su moto por un coche que se dio a la fuga.

El conductor del vehículo, un joven de unos 20 años, abandonó el lugar del accidente. Sin embargo, fue detenido en su domicilio poco después gracias a la colaboración de varios ciudadanos que anotaron la matrícula.

El joven, tras 20 días en prisión provisional, fue finalmente puesto en libertad bajo una fianza de 5.000 euros. El juez, así, permitía al individuo abandonar la institución penitenciaria una vez abonada la cuantía económica.

Según la investigación, conducía bajo los efectos del alcohol y no auxilió a la víctima. Dio negativo en la prueba de drogas, pero triplicó la tasa en el test de alcoholemia.