Sergio Peris-Mencheta: "Nos educan de una manera poco sana, de espaldas a la muerte, cuando es lo único seguro"

El Palacio de Santoña de Madrid se visitó de gala este pasado jueves, 16 de octubre, con motivo de gala ELLE x Hope. Un evento benéfico en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama y cuyo principal fin es recaudar fondos para diversos proyectos de la Asociación Española contra el Cáncer.

Hasta el majestuoso emplazamiento ubicado en el centro de Madrid se trasladaron reconocidas figuras patrias como Isabel Jiménez (43 años), Eva González (44) o Sergio Peris-Mencheta (50). Este último fue distinguido con el ELLE X Hope a la Valentía.

Un importante reconocimiento que no dudó en dedicar a su mujer, Marta Solaz. "Como no me quería a mí, no sabía querer a los que me rodeaban", verbalizó, emocionado, el actor y productor español.

Sergio Peris-Mencheta, junto a su mujer, Marta Solaz, en la galla ELLE x Hope celebrada en Madrid este pasado jueves, 16 de octubre. Gtres

Minutos antes de subirse al escenario para recibir el flamante insigne, EL ESPAÑOL tuvo la oportunidad de dialogar con Peris-Mencheta sobre la situación actual de su enfermedad o su reciente traslado a la capital española tras varios años residiendo en Los Ángeles.

¿Cómo está?

Si sintieras todos los dolores que siento yo ahora, tú no habrías salido de casa. Lo que pasa es que me acostumbro a convivir con ellos y llevo muchos meses ya. Es verdad que cada vez son menores. Bueno, en realidad, no sé si es eso o que me cuesta menos sostenerlos. La cosa es que aquí estoy.

El cáncer de mama afecta a muchas mujeres, pero también es importante la reivindicación desde el lado masculino.

El cáncer es una enfermedad que no entiende de sexos, o sea, el cáncer de mama afecta más a las mujeres, pero el cáncer en general es, digamos, la epidemia de nuestro tiempo. Forma parte de la vida, por mucho que no la queramos mirar.

Yo creo que estamos educados de una manera muy poco sana, siempre de espaldas a que nos podemos morir, cuando es lo único seguro que tenemos. De hecho, la mayoría de la gente morirá por una enfermedad. Entonces, yo creo que no hay que vivir de espaldas a ello, sino aceptar que la vida es esto y la vida no es lo que uno tiene en la cabeza.

Comentaba que ha venido al evento con dolores y aún así se ha acercado por su implicación con la causa.

Sí, y además porque uno tiene que salir de casa. Hay que ayudar en la medida de lo posible y ser un poco altavoz también, empezando por mí. Si algo me ha cambiado esto ha sido el empezar a pensar en mí, en el mejor de los sentidos, en cuidarme. Al final, si yo me cuido, voy a cuidar a los míos y me voy a preocupar de colocar el amor por encima de otras cosas. La vida al final es eso.

El actor y productor de televisión, en el 'photocall' de ELLE x Hope este pasado 16 de octubre. Gtres

Evidentemente el mayor damnificado es usted, pero entiendo que su círculo cercano también sufre.

Es fundamental que tú mismo aprendas a quererte, que es algo que no nos han enseñado, y considero que todo empieza precisamente por ahí. Es necesario no machacarse y no juzgarse tanto. Así es, bajo mi punto de vista, cuando dejas de machacar y juzgar al otro.

Todo empieza por el trabajo de uno mismo. Lógicamente, luego hay gente que te ayuda y te acompaña, pero si no te acompañas tú mismo, no hay nada que hacer y más una enfermedad donde uno está solo. Por mejor acompañado que esté, lo vive uno solo.

Unos meses atrás lanzó al mercado su libro, 730 días: La enfermedad como espejo del tiempo. ¿Hay un antes y un después de Sergio tras su publicación?

No lo creo. El libro me ha servido de terapia, realmente y está escrito para que mis hijos algún día lo puedan leer con ese afán. Ya luego me he encontrado con que es un tomo que, a los meses de haberlo escrito, yo mismo me he redescubierto leyendo, haciendo el audiolibro, y he aprendido cosas de mí que yo había vivido durante esta época y que ya tenía olvidadas.

Recientemente, se ha mudado a Madrid junto a su mujer y sus dos hijos tras muchos años residiendo en Los Ángeles. ¿Cómo está llevando esta nueva etapa?

La principal diferencia que he notado es que aquí -en Madrid- puedo ir andando a todos los sitios. Tengo la posibilidad de quedar con mis amigos, estar con mi familia o incluso quedar a tomar algo. Ese tipo de vida no existe en Los Ángeles. Ahora voy caminando a todos lados, que me está viniendo muy bien, porque allí tienes que coger el coche para todo.

Madrid es mi ciudad. Es donde he nacido y donde me he criado. Es el lugar en el que quiero vivir. Coyunturalmente he estado viviendo en Los Ángeles, pero estructuralmente soy de aquí, soy gato.

Su historia con el cáncer

El 22 de enero de 2024 Sergio Peris-Mencheta comunicó en sus redes sociales su diagnóstico de leucemia. Desde entonces, ha hecho de sus redes sociales una especie de diario personal en el que compartir los avances y retrocesos de su enfermedad. No fue hasta cuatro meses después, en mayo, cuando el actor recibió el trasplante de médula gracias a su hermano, Juan.

Sergio Peris-Mencheta junto a su madre y su hermano, Juan.

El pasado mes de mayo, publicó 730 días: La enfermedad como espejo del tiempo, su primer libro y en el que relata sin tapujos aspectos desconocidos de su vida. Además, en agosto fue reconocido en el estado de Florida con la Orden del Mérito Civil, una distinción entregada por el Ministerio de Exteriores de nuestro país.

En lo personal, Peris-Mencheta mantiene una relación desde hace varios años con Marta Solaz. Junto a ella, tiene a los pequeños Río y Olmo.