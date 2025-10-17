Marlena denuncia la injusticia del 'hate' en redes: "Mientras a mí me insultaban a otra le ponían una alfombra roja"

Un martes cualquiera -concretamente este 14 de octubre-, al atardecer de Madrid, el dúo Marlena, compuesto por Ana Legazpi (25 años) y Carolina Moyano (27), ha sacado su mejor sonrisa antes de subir al escenario 'clandestino' que tiene Vibra Mahou en el interior del Estadio Santiago Bernabéu.

Después de su paso por el Benidorm Fest, se han consolidado como uno de los grupos de moda.

Sus canciones, su música y sus letras les han permitido conectar de una forma más profunda con su público, y con sus palabras han llegado mucho más allá de nuestras fronteras.

Ahora, Marlena es el primer grupo confirmado para la Gira Vibra Mahou 2026, una gira que comenzará en febrero y con la que recorrerán ciudades como Castellón, Alicante, Lugo, Ponferrada o Pamplona, entre otras.

Si hay algo que llama la atención de las canciones de Marlena, es su pasión por hablar de su vida personal, sus amores, desamores y dramas. Muestra de ello es la historia de Ana Legazpi, la que cuentan en su canción Red Flags, donde narra una relación que no terminó bien. Los rumores apuntan a que se trata de su posible romance con la influencer Dulceida (35).

Marlena en el evento de presentación de la gira Vibra Mahou 2026 en Madrid. Cedida a EL ESPAÑOL

Por otro lado, Carolina también tiene algo que contar, y es que se ha casado con su pareja desde hace tres años. Muchas noticias, muchas cosas que compartir, y todo ello en uno de los mejores momentos de su carrera profesional. EL ESPAÑOL se sienta con el dúo musical para charlar sobre sus inquietudes y su vida personal.

Estuvieron en Factor X, antes de llegar al Benidorm Fest, ¿cómo fue la llegada a la industria musical? ¿Pensaban que pasaría todo lo que está pasando?

La verdad que no, sobre todo porque estuvimos un año súper, súper solitas. Nos estuvimos gestionando los conciertos, en cada concierto solo cantábamos covers porque no componíamos. Pensábamos que la gente recibía las letras compuestas.

¿Y cómo llegaron a componer sus propias canciones?

Fue de repente, te llega la inspiración de buenas a primeras, un primer desamor, ahí empezó todo. A componer y a que a la gente le gustase.

Como cantantes, escriben mucho sobre sus vivencias en las canciones, pero, ¿cómo es revivir una y otra vez este tipo de cosas?

Es mucho más complicado cuando la canción es bonita y ya no estás con esa persona. Eso sí, es superdivertido subirse al escenario y hacer el teatro. Te vuelves a poner la máscara, la capa y vuelves a revivirlo para sentirlo y transmitirlo así al público.

¿Os ha pasado muchas veces?

Nos hemos subido en una situación personal regulera y en el escenario queda como muy bonito. Pero es verdad que te cura, por lo menos en ese momento te cura, o la gente que está en la mierda o que está bien reviviendo esas canciones contigo. Y a día de hoy, al cantar las canciones de nuestro álbum anterior, Entre cuatro paredes y una verdad, que habla de un duelo que ya está más que pasado, nos pasa.

Normalmente los cantantes hacen canciones y pocas veces explican su trasfondo, y cuando se hace también se juzga. Entonces, ¿después de publicar la canción que habla de la relación de Ana Legazpi con Dulceida, ¿cómo lo llevaron?

Bueno, ya bien. Pero, siempre está el comentario ese de "supéralo", "nunca paras de hacer canciones", "deja ya el tema", tal. Al final es verdad que nosotras nos hemos metido en jardines que no sabíamos cómo salir de ahí. Yo (Ana), sobre todo a la hora de hablar en un escenario, empiezo "bla,bla,bla", y digo: madre mía, ya estoy contando de más.

El cartel de la gira de Vibra Mahou de Marlena para 2026. Cedida a EL ESPAÑOL

Pero creo que al final hace especial los conciertos de Marlena el hecho de contar el trasfondo de las historias: cuento Gitana, cuento Sociedad Limitada, cuento todas las del disco, cuento las del disco de ahora que es para otra persona. Entonces yo creo que eso a la gente también les une mucho a nosotras, ¿sabes?

Yo sé que Carolina tiene mucha rabia contenida, porque al final usted es la que vive la parte de atrás constantemente… Sé que en algún momento tenéis que pelear, porque tendrá que decirle su verdad como amiga, ¿no?

En su día, claro que hubo.

Pero a la hora de hacer canciones así, cómo no le dice: "¿Estás segura de que quieres hacerlo?"

La única vez que ha pasado no es que le haya dicho "no". O sea, yo le he animado, en el caso de Red Flags, a sacarla sin miedo, porque lo menos que podemos haber hecho ha sido escribir un disco a una ex. Es literal lo menos. Y nos hemos portado como dos señoras, eh. Cada artista escribe a sus exparejas, el 90% de los artistas.

Entonces, yo más que decir "no hagas esto" o "esto es too much", no. Respaldé el proyecto. El proyecto es de las dos, y evidentemente si es un temazo y si las cosas están ahí, la rabia está ahí, está grabada en la primera toma de la rabia real. Red Flags o Último baile están compuestas desde el dolor, ella en la mierda... Todo da sentido al disco. Entonces, lejos de decir "no", le animo a ello.

Y yo efectivamente tengo mucha rabia contenida contra una situación que viví de mi mejor amiga y una injusticia que considero muy real. Y nos hemos portado como unas señoras, y nos portaremos como unas señoras.

Creo que nunca os he preguntado algo así pero, ¿por qué una injusticia?

Pues yo diría que injusticia porque nadie sabe lo que pasa en la casa del otro, nadie sabe lo que ha pasado entre cuatro paredes. Y es muy fácil el comentario fácil en redes, insultar y el hate, algo que incluso le llegó a mi familia. Buscar cualquier excusa para odiar a otra persona que ni conoces, cuando a otra persona se le pone una alfombra roja y no tienes ni idea de lo que ha pasado.

Simplemente nos dedicamos a hacer canciones como artistas, como hace todo el mundo, como hace Belén Aguilera, como hace Dani Fernández, como hace Siloé, como cualquier artista que habla de sus experiencias, sobre todo las que componemos nosotras. Entonces ahí yo creo que sí que lo hemos visto muy injusto. Todo lo que ha pasado estos años y sobre todo a posteriori, el haber sacado todo y toda la venganza que ha habido en silencio.

Marlena en el evento de presentación de la gira Vibra Mahou 2026 en Madrid. Cedida a EL ESPAÑOL

Si algún día pasa que ella habla, ¿contarías la verdad?

Ella no va a hablar nunca. No le beneficia. Si de repente nos convertimos en Rosalía, quizás le interese hablar. Tampoco nadie le ha preguntado, eso me da mucha rabia (dice Ana). Le quitan el micro y me ponen delante a mí, y yo pues así siempre seré la mala.

Ana Legazpi suele hablar mucho de su vida a través de las canciones, pero Carolina, en su casa, ¿cómo está personalmente? ¿Cómo está su corazón?

Yo estoy muy bien, estoy casada. Cinco meses llevo. Me casé en Valencia. Llevamos tres años con ella y muy enamorada.

¿Y Ana cómo ha cambiado tu vida amorosa en estos años?

Estoy en paz. Además, como que he perdonado a todo el mundo. Mi corazón ahora está muy lleno. Llevo un año con mi pareja y en este año han pasado mil historias. Me encanta. Ella no vive en Madrid pero vivimos genial.

¿Y el nuevo EP? ¿Cuándo llega y de qué habla?

Sí, habla del drama y de lo bonito de las relaciones. Hay nuevos temas, un nuevo amor, pero también desamor de por medio. Todo es bonito. Sale el 14 de noviembre. Hemos sacado ya cuatro canciones y se unirán con otras tres.