Marina Romero, nuera de Makoke, comparte una reveladora reflexión en plena lucha contra su enfermedad

Marina Romero, la pareja sentimental de Javier Tudela, hijo éste de la colaboradora Makoke (55 años), encara con gran entereza y resiliencia el aciago trance que está atravesando en lo que a salud se refiere.

La joven, que confirmó el pasado 12 de septiembre estar pasando por un trance delicado, está centrada en su recuperación. Si bien la discreción ha sido la máxima de la familia desde que se reveló la enfermedad de la joven influencer, sí se han conocido escasos detalles.

Por ejemplo, que Romero está recibiendo tratamiento contra la enfermedad en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid. La familia y, sobre todo, su razón de amor, Javier, y sus dos hijos, Javi (4) y Bianca (1), están siendo clave en esta transición.

Marina Romero, nuera de Makoke, comparte una reflexión en plena lucha contra la enfermedad Jesús Carmona

En las últimas horas, Marina ha hecho una reveladora reflexión en su red social Instagram. A través de sus historias, la joven ha compartido un revelador texto de su íntima amiga Luna Serrat.

En el escrito, Marina hace suyo lo siguiente: "Ya no me asusta ser sensible, porque desde mi sensibilidad no hay debilidad. Mi sensibilidad es la forma más genuina de demostrar que amo la verdad".

El escrito que ha compartido Marina Romero.

"No creo que haya vulnerabilidad en una persona que puede ponerse en los zapatos de alguien cada vez que puede, no creo que exista vulnerabilidad en una persona que sabe apreciar las pequeñas cosas de la vida", ahonda.

Finaliza su exposición Marina Romero incidiendo en lo siguiente: "Ya no me asusta mi sensibilidad porque hoy creo que es la virtud más grande que pude encontrar en mí". No cabe duda de que está siendo una etapa dura, pero también, como todo aciago momento, cargada de esperanza y positividad.

"Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo", es sólo un pequeño extracto del escrito que Marina le brindó a Javier Tudela el pasado mes de septiembre.

Hace unas semanas, EL ESPAÑOL, a través de una fuente de total solvencia, pudo conocer que Marina, por su parte, está afrontando esta travesía "con una fuerza increíble". En casa, por más arduos que se hagan los días, se procura que haya un ambiente agradable.

Una persona que conoce a la pareja hizo ver: "En casa hay dos niños que se merecen un ambiente bonito". Romero es una persona resiliente, así la describe quien la conoce: "Es ella la que anima a todos". Y así están todos en estos momentos: cogidos de la mano ante la tempestad.

Marina Romero y Javier Tudela, en una imagen de archivo.

Por su parte, Makoke también se ha pronunciado en el espacio Fiesta, donde colabora, enfocada en el amor de la pareja: "Están superunidos, son superfuertes los cuatro, son una familia maravillosa y no se merecen esto. No se lo merece nadie".

En la misma línea, Makoke se sinceró sobre la delicada situación que atraviesan. "Me toca a mí en primera persona, me duele. La carta es preciosa, es una declaración de amor. (...) Mi hijo está fuerte. Hay cosas que no han salido, hay momentos muy duros y él la hace reír".