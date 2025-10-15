Juan del Val, un hombre de éxitos: de su sólida familia numerosa a alzarse con el millón de euros del Planeta

El Museo Nacional de Arte de Cataluña se ha vestido de gala este miércoles, 15 de octubre, con motivo de la 74.ª edición del Premio Planeta.

Al certamen se han presentado un total de 1.320 manuscritos -un "absoluto récord"-, aunque finalmente ha sido Juan del Val (55 años) quien ha conseguido hacerse con el prestigioso reconocimiento.

Al filo de las 23:30 horas, el madrileño ha resultado distinguido con el galardón. Así, Del Val se ha alzado con el premio de 1.000.000 de euros con la novela Vera, una historia de amor, escrita bajo el pseudónimo Elvira Torres. Un libro que narra la historia de un divorcio nobiliario en Sevilla, en coautoría con su mujer, Nuria Roca (53).

Juan del Val, en la Gala Premio Planeta 2025.

Ya en el escenario, el escritor madrileño ha pronunciado un emotivo discurso dedicado a todas aquellas personas que le han acompañado en el proceso. Así, no ha dudado en mencionar a sus tres vástagos -Juan (23), Pau (19) y Olivia (15)- o a sus padres.

Especialmente conmovedoras han sido las palabras hacia Nuria. "Este premio es para ella. Sin ti, esto sería imposible, porque sin ti nada tiene sentido", ha verbalizado, emocionado, Juan.

La escritora gallega Ángela Luz Banzas, bajo el pseudónimo Sofía García, ha conseguido los 200.000 euros de finalista gracias a Cuando el viento hable.

Un acontecimiento de renombre que consolida sobremanera la carrera como escritor de Del Val. Sin embargo, no es asunto baladí mencionar que ya fue reconocido con el Premio Primavera de novela en el año 2019 gracias a su libro Candela.

El escritor Juan del Val, ganador del premio Planeta, y la escritora Ángela Banzas, finalista, junto a la vicepresidenta Yolanda Díaz, durante la gala celebrada este miércoles en Barcelona Quique García EFE

Juan del Val inició su carrera literaria en el año 2011. Su primer libro publicado fue Para Ana (de tu muerto), un tomo que escribió precisamente junto a Nuria Roca, su mujer desde hace más de dos décadas y con quien ha formado una sólida familia numerosa.

El escritor no destaca únicamente por su papel como literato. También tiene Juan motivos para sonreír gracias a su vida personal. Y es que notoria es su estable historia de amor con la presentadora.

La pareja se conoció en 1998 y apenas tardaron dos años en darse el 'sí, quiero'. Fue el 6 de octubre del año 2000 cuando la pareja selló su amor en una ceremonia civil que tuvo lugar en Valencia, la tierra natal de la presentadora.

Un importante evento que unos días atrás, con motivo de su 25 aniversario de boda, recordaron en sus respectivas redes sociales.

"A estas horas hace 25 años ya nos habíamos casado. Y te lo vuelvo a decir, el día que dejes de mirarme así me divorcio", escribió Nuria Roca en un post de Instagram el pasado día 6.

Unas tiernas palabras que acompañó de un carrusel de fotografías que revelaba algunos momentos de la idílica ceremonia.

Más de dos décadas respaldan la historia de amor de Juan del Val y Nuria Roca. Ahora, 25 años después de haber contraído matrimonio, la pareja puede presumir de haber cosechado numerosos éxitos profesionales.

Además de su faceta como escritor, Del Val y Roca se han consolidado como dos importantes figuras de la pequeña pantalla. A día de hoy, la dupla es habitual en programas de reconocimiento como El Hormiguero, donde colaboran todos los martes y jueves de la semana.

Además, cada domingo es posible ver a la pareja en La Roca, el formato que conduce Nuria en laSexta. También ha sido el madrileño una pieza importante de realities como El desafío, donde ha ejercido como jurado desde el año 2021.

En esta línea, destacables son sus colaboraciones puntuales con reconocidos programas de la pequeña pantalla.

Nuria Roca y Juan del Val. Gtres

Podría definirse a Juan del Val como un absoluto hombre de éxitos. Así lo confirman los numerosos proyectos -fuera y dentro de la pequeña pantalla- en los que se ha visto inmerso. No obstante, es su faceta como padre el rol más importante en la vida del escritor.

Del Val es padre de tres hijos junto a Nuria Roca. Su primogénito, Juan del Val Roca, llegó al mundo en el año 2002 y se ha postulado a lo largo de este tiempo como digno sucesor de sus padres. Aunque lo cierto es que su papel está más ligado a la parte menos visible de la televisión.

El joven, cabe recordar, formó parte del equipo de producción de la última edición de Supervivientes. Además, ha estado vinculado a las grabaciones de La isla de las tentaciones.

"Está aprovechando todo, es decir, currar y crear tu propio camino", confesó Nuria Roca en una entrevista para EL ESPAÑOL el pasado mes de mayo.

Pau del Val Roca junto a su padre, Juan del Val, su madre, Nuria Roca, y su hermano mayor, Juan. Instagram

Juan y Nuria también han experimentado la paternidad con Pau y Olivia. El mediano de los vástagos de la pareja alcanzó la mayoría de edad en agosto de 2024 y sabida es su férrea pasión por el mundo del toro.

En cuanto a la pequeña de la casa, escasos son los detalles que se conocen, pues aún no ha cumplido los 18 años, aunque se ha convertido en una de las protagonistas de los perfiles de Instagram de sus progenitores.