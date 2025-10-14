La Audiencia Provincial de Madrid archiva la causa contra el actor Juan José Ballesta por supuesta agresión sexual

Buenas noticias judiciales las que se han conocido este martes, 14 de octubre, para el actor Juan José Ballesta (37 años). La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado las actuaciones seguidas contra él por una supuesta agresión sexual, a petición de la Fiscalía.

La Fiscalía aprecia "dudas más que razonables" sobre el relato de la denunciante y ante la renuncia de esta a continuar con la acusación.



Así lo acuerda la Audiencia en un auto en el que declara concluso el procedimiento y acuerda el sobreseimiento de las actuaciones al no existir acusación ni por parte del Ministerio Fiscal ni por la acusación particular.

Ballesta durante una rueda de prensa sobre su caso de presunta agresión sexual. Gtres

El procedimiento empezó tras la denuncia que interpuso en agosto de 2023 una vecina de Parla (Madrid), de 47 años, contra el actor y contra otro hombre por sendas violaciones sufridas en julio, tras las que la mujer ingresó en un centro psiquiátrico con un brote psicótico.

El sumario contra Ballesta, que ha estado defendido por el despacho Ospina Abogados, fue instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Parla que, una vez concluido, lo remitió a la Audiencia Provincial, a la que la Fiscalía pidió el sobreseimiento y la denunciante presentó un escrito manifestando su renuncia expresa a continuar con la acusación particular.

La Audiencia explica que en esta causa "no se formula acusación por parte del Ministerio Fiscal ni por la querellante particular" ante lo que, "en virtud del principio acusatorio que rige el proceso penal y la falta de indicios consistentes de que los hechos pudieran revestir carácter de delito, atendidas las razones expuestas por la Fiscalía, procede acordar el sobreseimiento de las actuaciones".

La noticia de este archivo acontece siete meses después de que una juez lo exculpara tras encontrar "múltiples contradicciones" en las versiones presentadas por la mujer que le denunció. "No existen elementos que apoyen su testimonio", figuró en la resolución a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL.

Una situación de este calibre supone un punto de inflexión en la vida de cualquier persona. Esto es precisamente lo que le ocurrió a Juan José Ballesta cuando recibió la notificación de la denuncia.

"Lo he pasado muy mal durante este año y medio a nivel psicológico y mental. Lo único que quiero y deseo ahora es que se me abran todas las puertas que se me han cerrado", explicó el pasado mes de marzo Ballesta, durante una rueda de prensa organizada por su despacho de abogados.

Juan José Ballesta, en un evento público. Gtres

En aquel encuentro con la prensa, Juan José admitió que, pese a lo doloroso del trance, "no he necesitado ayuda psicológica".

"No he acudido a terapia, pero es muy duro llamar a una puerta y que te digan 'aquí no trabajamos con agresores sexuales'", apuntó, algo emocionado, Juan José Ballesta. "Todo el mundo te tacha ante una situación así. Las personas en redes sociales me han mandado mensajes muy crueles y hasta me han llegado a perseguir en la calle".

Más allá de sus parones profesionales y su delicada situación de salud mental a lo largo de este tiempo, si hay algo que ha sido una prioridad en la vida de Juan José Ballesta ha sido velar por la seguridad y protección de los suyos. Especial mención cabe su hijo de 17 años, quien se ha convertido un apoyo fundamental para el actor.

"He sentido mucha pena por mi hijo. A él le han preguntado mucho durante todo este tiempo y le han dado mucha caña", relató Juan José, algo emocionado, el pasado mes de marzo.

En esta línea, el mítico y reconocido actor recordó cómo le contó a su vástago la exculpación por parte de la juez. "Él trabaja en un desguace y se fue corriendo a celebrarlo con los amigos, pegando saltos y celebrándolo".

Su descendiente no es el único que ha sufrido por la delicada situación. Juan José Ballesta también reconoce la honda preocupación de su madre en estos años dificilísimos. "Me decía que saliera de casa porque no había hecho nada", aseguró el actor hace un tiempo.