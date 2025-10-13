Isabelle Junot y Álvaro Falcó se convertirán en padres por segunda vez

Isabelle Junot (34 años) y Álvaro Falcó (41) están de enhorabuena. Este domingo, 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, la socialité ha anunciado que se convertirá en madre por segunda vez.

Mediante un álbum formado por tres divertidas fotografías en las que posa en solitario y desde el salón de su casa, Isabelle Junot ha revelado su embarazo.

En la primera imagen se le ve cubriendo su figura premamá con un periódico, mientras que en las dos instantáneas siguientes descubre su barriga. "Breaking news. Coming soon. ¿Qué será? Girl or boy", ha escrito junto al carrusel.

Una noticia que ha emocionado a muchos de sus seguidores, quienes no han tardado en enviarle cariñosos mensajes. Destacan, sobre todo, los comentarios de Tamara Falcó (43) -prima de Álvaro- e Íñigo Onieva (36). "Bravo", ha escrito la marquesa de Griñón. Su marido, por su parte, ha reaccionado con dos iconos de corazón.

Cabe recordar que recientemente Isabelle Junot y Álvaro Falcó disfrutaron de una escapada a Italia con Tamara e Íñigo.

Isabelle Junot ha anunciado su segundo embarazo en sus redes sociales. Instagram

A la ola de mensajes también se han sumado Vicky Martín Berrocal (52) o Claudia Osborne (36). "Enhorabuena, belleza", ha comentado la diseñadora onubense. "Congrats", ha escrito la hija de Bertín Osborne (70).

De momento, Isabelle Junot no ha desvelado mayores detalles. Las fotos solo dejan entrever su incipiente figura premamá, por lo que el parto estaría previsto para el 2026.

Los marqueses de Cubas ampliarán la familia casi tres años después del nacimiento de su primogénita. Fue el 11 de junio de 2023 cuando llegó al mundo Philippa (2), quien próximamente ejercerá de hermana mayor. La pequeña nació un día domingo en la Clínica Ruber Internacional de Madrid.

La niña, como publicaba en exclusiva EL ESPAÑOL semanas antes, recibió el nombre de Philippa, un guiño directo al padre de ella, cuyo nombre es Philippe.

Isabelle Junot y Álvaro Falcó junto a su hija, Philippa, el día de su bautizo. Gtres

Isabelle Junot, como adelantó este medio, quería tener un detalle con su progenitor, pues como ha reconocido la propia socialité en un sinfín de ocasiones, es una de las personas más importantes en su vida y fue su principal apoyo cuando decidió mudarse a España para iniciar una nueva vida como actriz.

Los marqueses de Cubas se convertían en padres un año y dos meses después de contraer matrimonio en el Palacio de Mirabel, en Plasencia, donde en su día también se casaron los padres de Álvaro, Fernando Falcó y Marta Chávarri.

Así, daban un paso más en una historia que, sin imaginarlo, comenzó en 2016 cuando se conocieron en la estación de esquí de Gstaad, Suiza, por casualidad. Dos años después se reencontraron en Madrid y fue allí cuando surgió el amor. Una década después de su primer contacto, Isabelle Junot y Álvaro Falcó ampliarán la familia.