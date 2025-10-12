Cristina Castaño, rota tras la muerte de Jimmy Shaw por un cáncer: "Me queda la espinita de que conocieras a mi hijo"

La actriz Cristina Castaño (46) está destrozada. La muerte de actor Jimmy Shaw, que ha fallecido el pasado sábado, 11 de octubre, a los 59 años, debido a un cáncer de páncreas.

Ambos intérpretes eran grandes amigos. Ambos forjaron una bonita relación después de trabajar juntos en la serie de televisión La que se avecina. Shaw interpretó el papel de Matthew, cuñado del personaje que encarnaba Castaño en la ficción.

El fallecimiento de su compañero ha supuesto un duro varapalo para ella. Así lo ha hecho saber a través de sus redes sociales: "Hoy se nos ha ido Jimmy Shaw. A pocas personas he visto luchar por la vida como a él. Estamos absolutamente devastados y me cuesta realmente articular un discurso", empieza diciendo en un emotivo escrito que ha compartido en su cuenta de Instagram.

Imagen de Jimmy Shaw Mucho Arte Management

Su "dura batalla" contra el cáncer

En su post, que acompaña de una fotografía en la que posa junto a Shaw, da las gracias a quienes ayudaron al artista durante su enfermedad.

Y es que, durante los meses más duros de su dolencia, Cristina Castaño no dudó en pedir públicamente dinero para ayudarlo a sufragar los elevados costes de la operación a la que este tuvo que ser sometido.

"Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de los que pusisteis vuestro granito de arena (tanto económico como de buena energía) para poder costear la operación que, teníamos la esperanza, le hiciese ganar la dura batalla contra el cáncer", destaca Castaño en su mensaje.

Cristina Castaño y Jimmy Shaw, en una imagen de sus redes sociales.

"Vuela muy alto"

Un mensaje en el que lamenta profundamente que la enfermedad de Jimmy Shaw haya terminado con su vida. "Finalmente no pudo ser, pero fue increíble y muy emocionante recibir la avalancha de donaciones que disteis y estoy segura de que Jimmy se lleva todo ese cariño que le brindasteis", subraya.

En su carta lamenta que su amigo y colega no haya podido ver la carita de su niño, León, nacido el pasado 24 de agosto: "My dear brother in law", añade. "Me quedo con la espinita de que conocieras a mi hijo… Vamos a tener que esperar para eso, pero… Todo llega, y todos vamos al mismo sitio, así que estoy segura de que le verás antes o después".

"Vuela muy alto, querido Jimmy. Y cuida de Frisco desde donde estés. Te necesita mucho ahora", añade en su emocionado mensaje.

Por último, recuerda que el afecto que siente por quien fue su confidente y compañero de reparto seguirá siempre vivo en ella: "Te quiero y te querré siempre. Te ganaste tu lugar en mi corazón y ese no te lo quita nadie".