Arantxa Sánchez Vicario reaparece junto a su madre tras años de dura guerra familiar

Arantxa Sánchez Vicario, con su madre, en un acto que ha conmemorado el 25 aniversario de los Juegos de Sídney 2000. GTRES

Arantxa Sánchez Vicario (53 años) ha reaparecido públicamente en una cita cargada de simbolismo para ella: la conmemoración del 25 aniversario de los Juegos de Sídney 2000.

A la cita, celebrada en Museo Olímpico y del Deporte Joan Antoni Samaranch de Barcelona, la extenista ha ido acompañada de su madre, Marisa Vicario Rubio, con la que años atrás vivió un encarnizado conflicto familiar.

Sonrientes y cómplices, la que fuera as de la raqueta y su progenitora han dado muestras de que han enterrado el hacha de guerra: los enfrentamientos del pasado han quedado zanjados.

Arancha Sánchez Vicario, con su madre. GTRES

El libro que desató la guerra

Las diferencias dentro de la familia Sánchez Vicario surgieron en el año 2012, cuando Arantxa Sánchez Vicario publicó su libro, Arantxa, ¡vamos! Memorias de una lucha, una vida y una mujer, unas memorias que levantaron ampollas en el seno de la saga.

En las páginas de su autobiografía confesaba sentirse distanciada de los suyos y aseguraba atravesar una grave crisis económica después de 17 años en la élite del deporte.

"MI padre mensualmente me otorgaba una cantidad de la que yo le daba cuenta puntual. [...] Nunca dudé de la forma en que gestionaba mi dinero. Hoy me encuentro sin recursos", narraba.

Tampoco dudaba en señalar a sus progenitores como responsables de una pésima gestión financiera: "Me han dejado sin nada, estoy endeudada con Hacienda y mis propiedades son muy inferiores a las que tiene por ejemplo mi hermano Javier, que a lo largo de su vida ha ganado mucho menos que yo".

Asimismo, explicaba que su retirada fue para ella una forma de “conquistar su libertad”, y que durante su trayectoria profesional sus padres siempre tuvieron el control sobre su vida.

“Mi madre decidía sobre mi pelo, mi ropa... Era mi sombra fiel en todos los torneos hasta que cumplí 20 años. Es una mujer de carácter fuerte, y para ella la disciplina y la victoria pasaban por delante de cualquier otra consideración, cuando quizá yo lo que necesitaba eran palabras de cariño”, relataba.

Arantxa Sánchez Vicario, en el acto conmemorativo del 25 aniversario de los Juegos Olímpicos de Sídney. GTRES

La demanda contra su familia

La reacción de su madre, Marisa Vicario, tras leer el libro, fue rotunda. En un comunicado emitido ese mismo año, calificó el contenido de las memorias como “una de las peores noticias que unos padres pueden recibir”.

“Nosotros vivimos 20 años por y para ella. Lo dejamos todo de lado e hipotecamos nuestra vida y nuestro matrimonio. Yo la acompañé a todos los torneos desde muy pequeña, abandonando a mi marido y a mis otros hijos", lamentó entonces. Incluso recordó que su marido había dejado su trabajo para poder apoyar a su hija.

El distanciamiento familiar se agravó cuando Arantxa presentó una querella contra su padre, Emilio Sánchez (fallecido en 2016), su hermano Javier, el abogado Bonaventura Castellanos y el economista Francisco de Paula. Los acusaba de haberse quedado con más de 16 millones de euros de su fortuna.

A pesar de la pugna en los tribunales, en el verano de 2015 la excampeona de Roland Garros alcanzó un acuerdo con sus padres y retiró la demanda. De este modo se puso fin a uno de los episodios más difíciles de su vida.

Ahora, las viejas rencillas del pasado han quedado superadas. Reina la paz y se cumplen ya dos años de una tregua pacífica.

En octubre de 2023, Arantxa y su madre reaparecieron juntas públicamente durante la entrega de los X Premios María de Villota. Entonces estuvieron presentes también los hermanos de la deportista -Emilio, Javier y Marisa-, mostrando por primera vez en más de 14 años imagen de familia unida.

Arantxa Sánchez Vicario e Iñaki Urdangarin se han reencontrado en un acto conmemorativo del 25 aniversario de los Juegos de Sídney 2000, en Barcelona. GTRES

El reencuentro con Urdangarin

Ahora, Arancha y su madre se han dejado ver ante los focos de los medios en buena sintonía. Ambas han superado, por fin, el dolor que las distanció de manera profunda.

Ambas mujeres no han sido las únicas protagonistas de la cita. Al emblemático edificio de la ciudad condal se han desplazado más de 40 deportistas olímpicos para celebrar esta jornada, organizada por la Fundació Barcelona Olímpica en colaboración del Ayuntamiento y del Comité Olímpico Español.

Entre los asistentes se encontraba Iñaki Urdangarin (57), exmarido de la infanta Cristina (60), quien ha saludado muy cálidamente a Arantxa. También ha dado dos besos a su madre, y ha charlado detenidamente con la catalana.

Cabe recordar que tanto Urdangarin con Sánchez Vicario participaron en las olimpiadas de Sídney, hace un cuarto de siglo.

En dichos juegos, la catalana representó a España en la disciplina de tenis, tanto en la categoría individual como en dobles femeninos. En aquella edición no logró subir al podio: en individuales fue eliminada en cuartos de final y, en dobles junto a Conchita Martínez (53), cayó en la segunda ronda.

Iñaki Urdangarin saluda a la madre de Arantxa Sánchez Vicario en un acto celebrado en Barcelona. GTRES

Una cita con el deporte

A pesar de no conquistar medalla, Arantxa llegó a Sídney como una de las tenistas más laureadas del olimpismo, sumando dos medallas de plata (una individual y otra en dobles) y dos de bronce (una individual y otra en dobles) de ediciones anteriores.

A lo largo de su trayectoria, -en la que ha llegado a ser la número 1 mundial-, ha participado en los Juegos Olímpicos de Seúl, Barcelona, Atlanta y Atenas, donde logró dos medallas de plata y dos de bronce.

Urdangarin, por su parte, compitió con éxito en Sídney 2000, en los que obtuvo la medalla de bronce con la selección española de balonmano.

En el evento han estado presentes: María Vasco, Gervasio Deferr, Gabriel Esparza, Natalia Via Dufresne, Joan Capdevil, entre otros.