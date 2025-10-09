Raphael reaparece junto a su mujer en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, pero cancela el concierto del sábado
El artista ha sido inmortalizado este jueves, 9 de octubre, en la Administración Pública. Días atrás, causó baja en varios 'shows' por "prescripción médica".
Una semana atrás, el pasado 2 de octubre, Raphael (82 años) anunciaba la cancelación de su concierto en Murcia por una bronquitis. Anteriormente, ya había hecho lo propio con su show en Zamora, programado para el pasado 27 de septiembre.
El intérprete de Mi gran noche afirmaba a través de sus redes sociales que se había visto obligado a cancelar ambos conciertos "por prescripción médica". No obstante, en su propio perfil de Instagram seguía anunciado sus eventos agendados para el próximo año. Muchos de ellos, cabe apuntar, ubicados al otro lado del charco.
Siete días después de haber comunicado la cancelación de su concierto en Murcia, Raphael ha reaparecido públicamente. El legendario cantante ha sido inmortalizado en la mañana de este jueves, 9 de octubre.
Visiblemente recuperado y con una sonrisa de oreja a oreja, el de Linares se ha dejado ver frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Junto a él se ha encontrado su mujer e inseparable apoyo, Natalia Figueroa (86). "Estoy muy bien, descansando un poco", ha apuntado Raphael ante los micrófonos de Europa Press, dejando aún notar una ligera afonía en su voz, consecuencia de la bronquitis.
Varios minutos ha permanecido el cantante de Qué sabe nadie en el interior de la Administración Pública. El artista, así, ha continuado con el trámite burocrático necesario para su gira internacional, que comenzará el próximo 30 de abril en Nueva York. También actuará en Washington D.C. y Miami.
En esta línea, pese a su delicado estado de salud, Raphael ha confirmado sentirse "más que preparado" para su inminente show al otro lado del charco. Su mujer, Natalia Figueroa, se ha mostrado visiblemente orgullosa del artista, respaldando en todo momento sus comentarios.
Unos días atrás, era su hijo Manuel Martos (46) quien compartía un mensaje tranquilizador sobre la salud del cantante: "Nada, está muy bien, recuperándose. Yo creo que como media España, estamos medio malos, catarros o gripes. Y al final eso también te afecta la garganta. Es una bronquitis y al final eso es descanso, reposo y nada, poco a poco se recuperará".
A pesar de su notoria mejora, el artista ha vuelto a cancelar su próximo concierto en San Sebastián, agendado para el próximo sábado, 11 de octubre. Raphael, cabe apuntar, tiene otros dos conciertos en distintas ciudades españolas: en Almería -día 18-; y Palma de Mallorca -24 y 25-. Presumiblemente, ambos se verán también pospuestos.
El estado de salud del intérprete de Escándalo ha sido motivo de preocupación en los últimos tiempos. Cerca de un año atrás, en diciembre de 2024, fue diagnosticado de un linfoma cerebral con dos nódulos tras un accidente cerebrovascular en la grabación de un conocido programa de televisión.
Esta ardua realidad le obligó a retirarse de los escenarios durante seis meses, regresando por todo lo alto el pasado mes de junio. Entonces, el legendario Raphael se subió de nuevo a los escenarios en el marco de su gira Raphaelísimo en el Teatro Romano de Mérida.
A lo largo de este medio año, el afamado cantante ha sido captado en público en alguna que otra ocasión. Raphael, además, ha disfrutado de un verano tranquilo. Una época estival en la que ha permanecido arropado precisamente por Natalia Figueroa.
La dupla fue captada unos meses atrás de vacaciones en Ibiza, en la impresionante villa que poseen en la isla pitiusa desde hace ya varios años.