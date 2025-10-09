Anna Padilla anuncia su boda con Mario Cristóbal después de tres años de relación y muestra su bonito anillo de compromiso

Anna Padilla y Mario Cristóbal han anunciado en las redes sociales sus planes de formalizar su relación. Instagram

Anna Padilla (28 años) está de enhorabuena. Suenan campanas de boda en su vida. Tal y como ha anunciado en sus redes sociales, acaba de comprometerse con su pareja, Mario Cristóbal.

Después de tres años de relación, la influencer y empresaria, hija de la presentadora Paz Padilla (56), ha decidido formalizar su relación con el hombre que la hace feliz.

La joven ha compartido la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram, donde ha mostrado su bonito anillo de compromiso acompañado de unas palabras cargadas de toda una declaración de amor: “Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida, pero no de amor. ¡Mil veces sí!”.

La pedida fue hace un mes

Y, como era de esperar, la publicación no ha tardado en viralizarse. La publicación de Anna, a la que siguen 866.000 seguidores en su cuenta de Instagram, ha desatado una ola de felicitaciones y mensajes de cariño por parte de sus seguidores y amigos.

Poco después, la creadora de contenido ha confesado en sus historias que la pedida tuvo lugar hace un mes. Sin embargo, tanto ella como su novio han preferido mantener en secreto sus planes de convertirse en marido y mujer hasta ahora.

“Un mes callándome esto. Ya no podía más”, ha escrito, dejando entrever la emoción contenida de este nuevo capítulo en su vida. No cabe duda de que atraviesa uno de los momentos más emocionantes de su trayectoria.

La historia de amor entre Anna y Mario comenzó en 2022, poco después de que ella pusiera fin a su relación con el influencer Iván Martín.

Lo que empezó como una amistad dentro de su círculo cercano se transformó, con el tiempo, en una relación sólida marcada por la complicidad y una visión de futuro compartida. De carácter más bien discreto, Mario ha aparecido junto a ella en sus redes sociales, aunque sin hacer excesivo ruido.

Desde que empezaron su noviazgo, ambos han crecido profesionalmente en paralelo. Anna continúa al frente de su firma de moda, No Ni Ná, un proyecto que dirige junto a su madre.

Por su parte, Mario ha desarrollado su carrera en el ámbito tecnológico como diseñador de producto, formación que cursó en la Universidad Francisco de Vitoria.

El nuevo proyecto de la pareja no pilla a nadie por sorpresa. Lo cierto es que Anna Padilla ha dado claras señales de que Mario es la persona idónea para ella.

El pasado mes de agosto, con motivo del 28 cumpleaños del joven, le dedicó unas preciosas palabras. En ellas dejaba constancia de lo bien que está a su lado. Incluso confesaba sus deseos de tener hijos con él.

Más de 12 años "conociéndonos"

"Hoy hace 28 años que nació mi persona favorita", empezaba diciendo en sus redes sociales. "De los cuales, llevamos más de 12 conociéndonos. Y en estos años, como os imagináis, he podido conocer muchas cosas de él. Unas las descubrí rápido, como esos ojos azules (que rezo saquen mis hijos), lo ingenioso y rápido que es para las bromas".

"También conocí lo bien que se le da el trivial y el ajedrez, que no le gustan las fotos, pero sí el futbol en todas sus versiones y que, sobre todas las cosas, están sus amigos", añadía.

En su escrito declara que de Mario le fascina "su afición por el anime", o "lo bien que cocina cualquier plato".

Asimismo, detallaba que "en estos últimos 3 años" ha seguido conociendo nuevas facetas de su personalidad: "Descubro que es cariñoso y sensible, la admiración y amor que siente por su familia, lo perfeccionista y apasionado que es, lo cabezón que es también a veces".

"Sueña con tener un huerto y una familia a la que cocinar y un taller para construir cosas como su abuelo", destacaba. "Lo que nunca pensé, que compartir la vida con él me hace la mujer más feliz del mundo. Que sigamos cumpliendo muchos más años juntos", concluía.