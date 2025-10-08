Muere Paco, el padre de Fidel Albiac y suegro de Rocío Carrasco, a causa de una enfermedad terminal

Nuevo varapalo para Rocío Carrasco (48 años). Su suegro, Paco Albiac, ha fallecido a causa de una enfermedad terminal. Una triste pérdida que deja sumido en el más profundo dolor a su hijo, Fidel (52).

La noticia ha trascendido en la tarde de este miércoles, 8 de octubre. No obstante, fue el pasado 15 de septiembre cuando la emisora local de Cadena Ser de Arahal, Sevilla, anunciaba el trágico deceso de Paco Albiac. Por el momento, ni Rocío ni Fidel se han pronunciado al respecto.

El sevillano padecía una enfermedad terminal desde hace un tiempo. Una situación que siempre fue llevada con máxima discreción, incluso en el entorno cercano a Carrasco y su marido. Así, escasos son los detalles que se conocen al respecto.

Imagen de archivo de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Gtres

Unos meses atrás, Paco Albiac había presentado en Cadena Ser su último libro, Conclusiones. Un tomo que dedica en su totalidad al marido de la televisiva. "No te dejo una herencia, te dejo una brújula. No apunta al norte, pero sí señala el lugar desde donde me despedí de ti", se lee en uno de los fragmentos del tomo.

Precisamente uno de los capítulos más entrañables del libro lleva el título de Carta a Fidel, donde el autor se despide de su vástago.

Paco Albiac promulgaba en vida su férreo amor por su Sevilla natal. Además, nunca renegó de su pasado bohemio. De hecho, así se definía en su página web: "De muchacho me convertí en músico, trabajé con los flamencos hasta que me topé con el blues y el jazz. Viajé por el mundo, me asenté en San Francisco, California y allí abracé mi verdadera pasión, la literatura".

También deja Paco sumido en el más profundo dolor a su mujer, Amanda. Durante los últimos meses de vida de Paco, ella fue su leal compañera y enfermera, una profesión que ejerció por décadas. Ella aparece en varios poemas y textos con una sensibilidad extrema: "Tus notas que prosperan indelebles serán las amorosas caricias que arrullarán tus noches plateadas cuando yo ya no esté".

A pesar de la exposición mediática de Rocío y Fidel, la familia política de la hija mayor de Rocío Jurado se ha mantenido siempre en un discreto segundo plano. De hecho, no fue posible vislumbrar a Paco Albiac cuando Fidel y Rocío se casaron en septiembre de 2017 en una finca de Toledo.