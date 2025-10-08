Bruno Gómez-Acebo, primo del rey Felipe VI, se separa de su mujer, Bárbara Cano, tras 23 años juntos: "No habrá divorcio"

Bruno Gómez-Acebo y Bárbara Cano contrajeron matrimonio en el año 2002 y decidieron separarse hace algo más de un año, tras más de dos décadas de vida en común. GTRES

Fue hace algo más de un año cuando decidieron poner punto final a su historia de amor. Pero ha sido ahora cuando los protagonistas de esta historia han confirmado la noticia de su ruptura.

Bruno Gómez-Acebo (54 años), hijo de la infanta Pilar de Borbón, la hermana del rey Juan Carlos I (86) -fallecida en 2020- y de Luis Gómez-Acebo, y su mujer, Bárbara Cano de la Plaza (53) han corroborado las informaciones sobre su crisis de pareja.

Tal y como ha adelantado ¡HOLA!, en la actualidad llevan vidas separadas. Y, de momento, no se plantean formalizar su actual situación. "No habrá divorcio", deslizan a la citada revista.

Bruno Gómez-Acebo y Bárbara Cano, en una fotografía de 2016. GTRES

"Fue doloroso y difícil"

La confirmación sobre el desenlace de la pareja se produce un año después de que la familia Gómez-Acebo tuviera que afrontar dos importantes pérdidas.

En 2024, con una diferencia de apenas cinco meses, perdió la vida su hijo pequeño, Fernando, con 49 años, quien padecía problemas de salud relacionados con insuficiencias respiratorias; y Juan, el mayor de los varones, a los 54, como consecuencia de un cáncer. Hace cinco años, en enero de 2020, falleció la infanta Pilar de Borbón.

En declaraciones al citado medio, el aristócrata ha confesado haber superado momentos complicados. "El comienzo fue muy doloroso y difícil, pero ha pasado un año y ahora lo veo todo con perspectiva", ha explicado.

Bruno Gómez-Acebo , en el funeral de su hermano Fernando, en Madrid, el 3 de marzo de 2024. GTRES

Discreto y de perfil bajo

Asimismo, ha revelado que mantiene una relación cordial con quien ha sido su mujer hasta el pasado año. Bruno y Bárbara Cano de la Plaza se conocieron en la década de los años noventa.

Contrajeron matrimonio en 2002 y fruto de su unión han tenido tres hijos: Alejandro, nacido en 2004, Guillermo, quien llegó al mundo en 2005, y Álvaro, nacido en 2011.

De perfil discreto y alejado del foco mediático, el primo del rey Felipe VI (57) ha desarrollado su carrera profesional en el mundo financiero y también ha participado en la gestión de la empresa patrimonial familiar y en actividades del sector inmobiliario.

Bruno Goómez-Acebo y Bárbara Cano, en la boda de Louis Nicolas Crepy de Orleans y Carolina Torío Balleser en Valencia, en octubre de 2023. GTRES

Trabaja en una consultora

Asimismo, junto a su expareja, ha estado implicado en proyectos solidarios, especialmente vinculados a la inclusión social y fundaciones relacionadas con el autismo, ya que uno de sus hijos está diagnosticado con un trastorno del espectro autista.

A día de hoy, Bruno Gómez-Acebo trabaja como vicepresidente de la consultora financiera Boreal Capital, con sede en Miami, Estados Unidos, aunque se traslada de manera constante a Madrid para estar con su familia.

Bruno ha sido uno de los miembros menos expuestos de la familia Gómez-Acebo y Borbón, aunque ha estado presente en momentos familiares relevantes y en los medios por temas muy puntuales, como litigios inmobiliarios o cuestiones familiares.

Bruno Gómez-Acebo y su esposa, en el funeral por la infanta Pilar celebrado en la catedral de La Almudena en Madrid, el 31 de enero de 2020. GTRES

Han cerrado su ONG

Por su parte, Bárbara, licenciada en Dirección de Empresas y en Marketing, ha creado recientemente un negocio propio: un estudio de paisajismo que lleva su nombre.

Amante de la naturaleza, hace tiempo decidió especializarse en diseño de jardines privados en la Escuela de Paisajismo Castillo de Batres. "Lo vivo como un regalo y una oportunidad", destacó en la citada publicación.

El matrimonio compartía una propiedad en Madrid, en el exclusivo municipio de Aravaca, que seguirá siendo el hogar familiar a pesar de haber tomado caminos separados.

Lo que no mantendrán juntos será la fundación que tenían en común: ATIENDE, entrada en el desarrollo de acciones para la mejora de la inclusión social de niños con trastornos del espectro autista y que Bárbara presidió durante más de 10 años.

Hace un año, coincidiendo con la ruptura, ambos decidieron echar el cierre a su proyecto en común, cuyos fondos iban destinados a la Fundación Querer.

En palabras del propio Gómez-Acebo, de ahora en adelante les queda un vínculo basado en el "respeto" y "el compromiso común".