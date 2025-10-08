La antigua casa de Teresa Rabal en Madrid no consigue comprador pese a haber sido rebajada 100.000 euros más

Poco más de cuatro meses atrás, el pasado mayo, EL ESPAÑOL publicaba en exclusiva que la gran casa de Teresa Rabal (72 años) en la sierra de Madrid había sido puesta a la venta. De acuerdo a la información que proporcionaba entonces este periódico, el chalet se había incluido en un famoso portal inmobiliario.

Así las cosas, el que había sido el hogar más memorable de la cantante y actriz desde los años 70 hasta 2019, se encontraba anunciado en Idealista a un precio de 570.000 euros. En la nota, además del precio de venta, se mostraba un carrusel de fotografías del inmueble. Una serie de imágenes que reflejaban el delicado estado actual de la vivienda, visiblemente deteriorada, con destrozos y un sinfín de humedades.

Más de medio año después de haber sido puesta a la venta en el portal inmobiliario, Villa Renata -como fue bautizada- no ha conseguido comprador. De hecho, según ha comprobado EL ESPAÑOL, la gran casa de Teresa Rabal ha visto reducido su precio en una importante cifra.

Imagen del interior de la vivienda que perteneció a Teresa Rabal durante 40 años. Idealista

El precio de salida del inmueble, cabe recordar, fue de 590.000 euros, aunque se acabó rebajando rápidamente a los 570.000. Poco menos de cuatro meses después, el precio actual por el que se puede adquirir la mítica vivienda de Rabal ubicada en la sierra de Madrid es de 479.000. Así, a lo largo de este tiempo ha experimentado una rebaja superior a los 100.000 euros.

La propiedad, tal y como consta en la nota simple, se encuentra ubicada en una parcela de 2.072 metros cuadrados en la localidad madrileña de Alpedrete. Se trata de un inmueble formado por una superficie de 593 metros cuadrados construidos y 389 útiles, distribuidos en varias plantas y edificaciones.

El gran chalet que perteneció a Teresa Rabal cuenta con tres plantas, siete habitaciones, cuatro baños, varios porches y terrazas, plaza de garaje y piscina. De ahí que resulte difícil de creer que no haya conseguido comprador a día de hoy. No obstante, tal y como publicó este portal en rigurosa exclusiva, buena parte del interior de la vivienda se encuentra deteriorado.

El que fue hogar de Teresa Rabal tiene una parcela de casi 2.000 metros cuadrados. Idealista

Un simple vistazo a las imágenes que ofrece el portal inmobiliario sirve para comprobar el mal uso que se le ha dado a la vivienda estos últimos tiempos. En esta línea, tanto techos como paredes presentan importantes humedades, además de moho en determinadas zonas de la casa.

No es el estado de la residencia madrileña lo único que parece ser un impedimento de cara a su venta. Según expresó a este medio un agente inmobiliario, el coste económico a desembolsar es demasiado elevado.

"El precio es desorbitado. En números redondos, le sobran 100.000 euros", verbalizó el profesional el pasado mayo a EL ESPAÑOL. Así las cosas, ahora su precio se encuentra precisamente disminuido en tal cantidad. Una cifra que presumiblemente promete verse descendida en caso de no encontrar comprador alguno en los próximos tiempos.

Como no podía ser de otra forma, la noticia se convirtió en la comidilla de todo el país unos meses atrás. Numerosos portales digitales se hicieron eco de la información que este periódico había publicado en exclusiva.

El chalet se encuentra en la localidad madrileña de Alpedrete, en la Sierra de Madrid. Idealista

Este medio, eso sí, tuvo la oportunidad de hablar en primicia con la mítica presentadora de los 90 tras la repercusión de la noticia. "Cuando me llamaron para decirme que la casa se vende y que está en tan mal estado me quedé en shock", relató Teresa Rabal en una conversación con este periódico.

En la distendida charla que EL ESPAÑOL mantuvo con la reconocida actriz, ésta reconoció haber vendido la vivienda en el año 2019 en perfecto estado. "Yo cerré la venta sin ningún tipo de problema. Tuve mucha suerte y la vendí bien. Afortunadamente me la quité de encima. Era muy grande para mí", insistió Teresa.

El motivo del delicado estado de salud de la residencia, apuntó Rabal, radicaba en que unos okupas se habían metido en la casa. "Han hecho lo que les ha dado la gana durante cinco años. Yo no he vuelto a pasar por allí, pero tengo amigas que viven en la urbanización. Esto es un pueblo pequeño", apostilló.

Teresa Rabal, en una fotografía tomada recientemente. Gtres

La trágica muerte de su marido, Eduardo Rodrigo, el abril de 2017, además de las deudas que llegó a acumular con Hacienda, llevaron a Teresa a desprenderse de la casa.

Ahora, la que fuera una de las presentadoras más aclamadas durante la década de los 90 reside en un chalet ubicado en la sierra de Madrid junto a su hijo, Luis Rodrigo Rabal, y sus tres nietos, Paula, Susana y Luis. "Estoy feliz", aseveró en la entrevista que concedió en primicia para este medio.